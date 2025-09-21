Avertisment pentru toți pensionarii britanici. Actul normativ reprezintă un element important al planurilor DWP de combatere a fraudei. În acest fel, DWP primește noi competențe, având dreptul de a solicita informații legate de conturile bancare ale solicitanților.

Legea este dezbătută în Camera Lorzilor, dar mai multe detalii privind modul în care vor funcționa aceste competențe au fost dezvăluite de baroneasa Maeve Sherlock din cadrul DWP, relatează The Independent.

Legea in dezbatere care conferă puteri DWP de a cere băncilor să furnizeze informații financiare cu agenții Departamentului se numește Eligibility Verification Measure. Înseamnă că, atunci când o notificare de Verificare a Eligibilității este trimisă unei bănci sau instituții financiare, aceasta trebuie să răspundă solicitării.

Baroneasa Sherlock a declarat că datele pe care instituția le poate solicita includ informații despre titularul contului, inclusiv numele și data nașterii acestuia. Agenții pot solicita codul de sortare al contului bancar și numărul contului, precum și detalii despre modul în care contul îndeplinește criteriile de eligibilitate.

Miniștrii spun că guvernul introduce aceste competențe pentru a putea determina dacă o persoană este eligibilă pentru un beneficiu pe care îl solicită, pe baza poziției sale financiare. De exemplu, deținerea unor economii de peste 16.000 de lire sterline va face o persoană neeligibilă pentru Universal Credit, cu excepția anumitor circumstanțe limitate.

Măsurile vor fi implementate pe parcursul a 12 luni într-o „abordare etapizată”, lucrându-se inițial cu un număr mai mic de bănci, a adăugat baroneasa Sherlock.

Noile puteri controversate pe care DWP le va dobândi vor putea deduce direct bani din veniturile sau conturile bancare ale unei persoane, folosind un „Ordin de Deducere Directă”.

Legea a fost introdusă ca parte a unor măsuri despre care Partidul Laburist spune că vor reprezenta „cea mai mare combatere a fraudei”. Partidul adaugă că astfel se vor economisi 1,5 miliarde de lire sterline în următorii cinci ani.

Activiștii au criticat măsurile, catalogându-le drept „intruzive”. Oganizația de supraveghere a libertăților civile Big Brother Watch avertizează că acestea „amenință să introducă un sistem fără precedent de supraveghere financiară în masă”.

