Dan Negru a publicat marți, 9 septembrie, pe contul său de Facebook, un videoclip în care atrage atenția românilor asupra fragilității sistemului bancar, folosindu-se de exemplul Ciprului, țară care a trecut printr-o criză financiară severă în anul 2013.

„Banca îți dă o umbrelă când e soare și ți-o ia când plouă”, a citat prezentatorul din Mark Twain, în deschiderea mesajului său.

El a reamintit că, în primăvara anului 2013, băncile cipriote au fost închise temporar, bancomatele nu mai funcționau, iar oamenii nu-și mai puteau retrage propriii bani.

„O bancă mare, Laiki Bank, s-a închis. Banca Ciprului a fost recapitalizată forțat, iar mulți deponenți și-au pierdut economiile. Afaceri și familii au fost distruse”, a spus Negru, amintind și de situația unui student cipriot aflat atunci în redacția televiziunii unde lucra.

Prezentatorul TV a reamintit tuturor că experiența Ciprului rămâne un exemplu despre cât de repede se pot schimba regulile pentru oamenii simpli și a încheiat cu o reflecție: „Mie criza banilor din Cipru îmi amintește de vorba lui Vasile cel Mare: Cel ce crede că are totul, n-are nimic.”

Postarea sa a generat un val de reacții din partea românilor, care au adunat peste 100 de comentarii în doar două ore. Mulți au împărtășit aceeași teamă legată de dispariția banilor lichizi:

Renunțarea la folosirea cardu lui exclusiv. Banii lichizi nu trebuie sa dispară. „Ce e ‘n mana nu i minciuna”, zice se, si e cant se poate de valabila in aste vremuri. Îngrijorător și cred că ne așteaptă niște lucruri . Încă o lecție pt noi toți! „Cartea, mintea si umbrela vor servi numai daca le deschizi” O lecție de luat în seamă, banii ochii necuratului,cei în mână nu-i minciună, rămâne valabilă și în zilele noastre ! Sa nu ajungem si noi in aceeasi situatie, k nu stiu dak o sa ne mai revenim… O zi linistita,cu respect, d.nul Dan! Felicitări domnule Dan Negru,pt informațiile date.Banii lichizi nu trebuie sa dispară,pt ca nu știi când poți sa ramă doar cu cardul.O zi minunată vă doresc!

Alții au ales să vadă partea spirituală: „Cea mai frumoasă bancă este banca sufletului tău, unde să strângi toate bucuriile, toate îmbrățișările, toate zâmbetele și fiecare moment frumos pe care ți l-ai oferit.”