Prezentatorul TV Dan Negru și-a exprimat nemulțumirea față de infrastructura feroviară din România, afirmând că îi dă dreptate lui Tudor Arghezi, considerând că România nu este o țară, ci o afacere.

Totul a pornit de la o experiență personală. El a povestit că își aștepta familia sosită de la Timișoara, iar trenul în care călătoreau a avut o întârziere de 140 de minute. Negru a precizat că se afla în gara din București și urmărea sosirea garniturii.

Prezentatorul a relatat și un moment din trecut, când, aflat în gara din Timișoara, și-a amintit de o călătorie făcută alături de părinți cu un tren de mare viteză în Austria.

Spunea că tatăl său, optimist, i-a spus atunci că și în România vor apărea astfel de trenuri, iar distanța Timișoara–București va putea fi parcursă în două ore, ceea ce ar fi permis vizite frecvente la sfârșit de săptămână.

Dan Negru a adăugat că la acel moment locuia deja în Capitală. El a menționat că, între timp, anii au trecut, tatăl său a murit fără să vadă trenurile rapide despre care vorbea, iar realitatea a rămas neschimbată.

Cei aproximativ 500 de kilometri dintre Timișoara și București se parcurg cu trenul în 10-11 ore, în timp ce în Europa, pe distanțe similare – precum Paris–Lyon sau Milano–Roma – călătoria durează între două și trei ore.

Dan Negru a subliniat că mama sa, în vârstă de 80 de ani, face uneori drumul cu trenul până la București în aceleași condiții și a concluzionat că nici ea, nici el, nici generațiile viitoare nu vor apuca să circule cu trenuri de mare viteză în România.

La final, prezentatorul TV a rememorat vorbele spuse odinioară de Tudor Arghezi: „România nu este o țară, ci o afacere!”