Dan Negru, critic la adresa infrastructurii feroviare: Nici mama, nici eu, nici generațiile viitoare nu vor circula cu trenuri rapide în România
Prezentatorul TV Dan Negru și-a exprimat nemulțumirea față de infrastructura feroviară din România, afirmând că îi dă dreptate lui Tudor Arghezi, considerând că România nu este o țară, ci o afacere.
Totul a pornit de la o experiență personală. El a povestit că își aștepta familia sosită de la Timișoara, iar trenul în care călătoreau a avut o întârziere de 140 de minute. Negru a precizat că se afla în gara din București și urmărea sosirea garniturii.
Prezentatorul a relatat și un moment din trecut, când, aflat în gara din Timișoara, și-a amintit de o călătorie făcută alături de părinți cu un tren de mare viteză în Austria.
Spunea că tatăl său, optimist, i-a spus atunci că și în România vor apărea astfel de trenuri, iar distanța Timișoara–București va putea fi parcursă în două ore, ceea ce ar fi permis vizite frecvente la sfârșit de săptămână.
Dan Negru a adăugat că la acel moment locuia deja în Capitală. El a menționat că, între timp, anii au trecut, tatăl său a murit fără să vadă trenurile rapide despre care vorbea, iar realitatea a rămas neschimbată.
Cei aproximativ 500 de kilometri dintre Timișoara și București se parcurg cu trenul în 10-11 ore, în timp ce în Europa, pe distanțe similare – precum Paris–Lyon sau Milano–Roma – călătoria durează între două și trei ore.
Dan Negru a subliniat că mama sa, în vârstă de 80 de ani, face uneori drumul cu trenul până la București în aceleași condiții și a concluzionat că nici ea, nici el, nici generațiile viitoare nu vor apuca să circule cu trenuri de mare viteză în România.
La final, prezentatorul TV a rememorat vorbele spuse odinioară de Tudor Arghezi: „România nu este o țară, ci o afacere!”
În unele domenii, România înaintează spre condițiile din Occident cu viteza melcului
„Îi aștept pe ai mei în gara din București, vin de la Timișoara. Să vă arăt cât întârzie trenul – 140 de minute (…)
Am avut ceva treabă pe aici, asta e Gara De Nord, din Timișoara. Îmi amintesc că am fost odată cu ai mei, cu mama și cu tata, cu un tren de mare viteză, din ăla rapid prin Austria. Nu-i departe Austria de Banat, de Timișoara.
Și tata optimist, mi-a spus atunci «o să vezi, o să vină și la noi trenuri din astea rapide și în două ore o să fim în București și venim la tine în fiecare weekend». Eu deja mă mutasem în București atunci.
Au trecut anii, ai mei au îmbătrânit, tata s-a prăpădit și n-a mai apucat să vadă trenurile alea rapide pe care le vezi prin toată Europa.
De aici din Timișoara până în București sunt vreo 500 de kilometri și faci cu trenul vreo 10-11 ore, între Paris și Lyon sunt tot vreo 500 de kilometri și îi faci în două ore și ceva. De la Milano la Roma tot vreo 500 de kilometri, ajungi în vreo trei ore, trei ore și ceva. Mama are 80 de ani și din când în când mai vine cu trenurile astea în București – 10, 11 ore.
Mama nu o să prindă trenurile alea de mare viteză. Nici eu nu o să le prind, nici oamenii ăștia care stau prin gările românești și își pierd viața prin vagoane. Nici copiii noștri nu o să le prindă și știți de ce? Pentru că Arghezi avea dreptate «România nu e o țară, e o afacere»”, a transmis Dan Negru duminică, 8 august, într-o postare pe pagina sa de Facebook.