Într-o postare recentă pe rețelele sociale, Dan Negru a povestit cum a rămas blocat pe Valea Oltului timp de mai bine de 45 de minute.

El a menționat că, în acest timp, a ascultat la radio dezbateri despre creșterea impozitelor, justificată de autorități prin nevoia de finanțare a infrastructurii și a utilităților publice. Prezentatorul a explicat că aceste argumente i-au adus aminte de experiențele sale de acum 30 de ani.

Negru a precizat că și-a început cariera în televiziune pe când făcea naveta între Timișoara și București, folosind același drum pe care circulă și astăzi. Din perspectiva sa, în tot acest timp traseul nu a suferit schimbări majore. Situația actuală, spune el, seamănă izbitor cu cea de atunci.

„De vreo 45 de minute stau aici și îi ascult la radio pe unii care îmi spun că impozitele vor crește „pentru binele meu”, ca statul să aibă bani pentru infrastructură și utilități. Acu’ vreo 30 de ani m-am apucat de televiziune si am început naveta Timișoara-Bucuresti pe drumul ăsta. Drumul e la fel ca atunci”, a scris Negru pe Facebook.

Mesajul său a fost însoțit de o notă de frustrare privind lipsa de progres în infrastructură. El a amintit că această problemă a rămas constantă, în ciuda trecerii anilor și a numeroaselor promisiuni politice. Blocajul de pe Valea Oltului este pentru prezentator un exemplu relevant al stagnării.

De-a lungul carierei sale, Dan Negru a avut ocazia să discute, chiar și în mod informal, cu mai mulți politicieni importanți.

El a enumerat nume precum Corneliu Coposu, Ion Iliescu, Traian Băsescu sau Klaus Iohannis. Mai recent, a relatat că a schimbat câteva cuvinte cu Ilie Bolojan la Oradea. Toate aceste discuții au fost, după cum a precizat, banale și lipsite de subiecte economice.

Prezentatorul a recunoscut că nu a profitat niciodată de aceste întâlniri pentru a adresa întrebarea care îl frământă astăzi. El s-a întrebat de ce nu a cerut explicații clare despre utilizarea sumelor colectate din impozite. Pentru el, aceasta rămâne cea mai importantă necunoscută.

„În anii ăștia i-am prins pe toți. Ba chiar i-am cunoscut personal: de la Corneliu Coposu la Iliescu, de la Băsescu la Iohannis. Acu’ niște luni am schimbat câteva vorbe și cu domnul Bolojan la Oradea . Discuții banale am avut cu toți, nu mă pricep la politică sau economie. Dar acu’ îmi pare rău că printre discuțiile alea banale, nu i-am întrebat niciodată pe ce se duc banii mei din impozite ?”, a scris Dan Negru în mesajul său.

El a continuat arătând că, în mod evident, fondurile nu se regăsesc în infrastructura rutieră.

Prezentatorul a atras atenția și asupra căilor ferate, pe care le consideră la fel de neperformante. El a dat exemplul traseului dintre Timișoara și București, pe care trenurile îl parcurg în aproximativ 12 ore. Această durată, spune el, arată lipsa de investiții în modernizarea transportului feroviar.

De asemenea, Negru a povestit despre programul său de lucru atunci când are filmări la București. Pentru a ajunge la studio, el pleacă cu două ore înainte, în caz contrar riscând să întârzie. Chiar și așa, a recunoscut că situația colegilor săi este mai dificilă, mai ales pentru cei care se confruntă cu aglomerația pe centura Capitalei.

„Că pe șosele, clar nu se duc. Curba asta de pe Valea Oltului o știu de 30 de ani! Nici pe căile ferate nu se duc…Cu trenul fac 12 ore de la Timișoara la București. Când am zile de filmare în București, plec spre studio cu vreo 2 ore înainte. Altfel, nu ajung. Dar eu sunt fericit. Am colegi care vin pe centura Bucureștiului – aia cu două benzi. Ei ajung deja nervoși 😤”, a relatat prezentatorul.

Mesajul lui Dan Negru a inclus și o critică directă la adresa autorităților. El a afirmat că statul nu i-a oferit niciodată o explicație clară despre modul în care sunt utilizați banii colectați din impozite. Această lipsă de transparență îi ridică semne de întrebare.

Prezentatorul a formulat chiar un scenariu ipotetic despre cum ar trebui să procedeze autoritățile.

„Statul nu mi-a explicat niciodată, concret, unde-s banii mei! N-ar fi mai bine ca statul să-mi spună așa: «Îți iau 10 lei, dar îți fac o cale ferată pe care ajungi în 3 ore la Timișoara. Și iți mai iau 10 lei și nu vei mai sta blocat în curba asta de pe Valea Oltului, în care stai de 30 de ani» Concret și țintit. Și aș da banii împăcat”, a scris el.

El a conchis că o astfel de abordare ar fi mult mai onestă și ar justifica plățile către stat. În absența unor explicații clare, spune prezentatorul, percepția rămâne că „statul e singurul hoț care fură cu acte în regulă”.