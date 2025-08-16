Dan Negru a readus în atenția publicului figura generalului român George Pomuț, cel care a jucat un rol esențial în vânzarea Alaskăi de la ruși la americani, în contextul în care Statele Unite sunt din nou în centrul atenției mondiale după summitul dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

Legătura României cu Alaska este mai puțin cunoscută: în 1867, George Pomuț, consul al Americii la Sankt Petersburg, a coordonat negocierile prin care Imperiul Rus a cedat acest teritoriu Statelor Unite. Tranzacția a schimbat pentru totdeauna harta politică a lumii, iar contribuția sa a rămas în mare parte uitată.

Prezentatorul TV Dan Negru a subliniat pe Facebook importanța acestei personalități: el a amintit că Pomuț s-a născut la Gyula, într-o familie de români, a studiat la academii militare din Viena și Franța, a luptat în Războiul Civil din SUA și ulterior a devenit diplomat.

„Toți vorbesc despre Alaska. Dar nimeni nu mai știe că un român a contribuit decisiv la vânzarea statului Alaska, de la ruși la americani. (…) De George Pomuț se mai vorbește pe undeva?”, s-a întrebat Dan Negru în mesajul său.

Prezentatorul a amintit, de asemenea, că în 1997 președintele american Bill Clinton a menționat numele lui Pomuț în discursul său de la București, considerându-l printre cei care au contribuit la crearea Americii moderne.

„În 1867, generalul ăsta cu origini românești, George Pomuț, prezidează negocierile vânzării teritoriului Alaska, de la ruși la americani. (…) Știți cine l-a pomenit ultima dată? Clinton. Bill Clinton, președintele Americii care-n ’97, când a venit în România, a spus că românul George Pomuț e unul din cei care a făurit America de azi”, a adăugat Dan Negru pe Facebook.

La mai bine de 150 de ani de la acea vânzare istorică și la câteva ore după summitul Trump-Putin din Alaska, numele generalului român revine astfel în atenția publicului, amintind de contribuția sa semnificativă la istoria globală.

George Pomuț a servit ca ofițer în revoluția din Ungaria din 1848-1849 și a venit în Statele Unite ca refugiat după ce revoluția a fost zdrobită.

Acesta a fost avansat la gradul de general în timpul Războiului Civil din SUA, iar ulterior a fost consul al SUA în Rusia, inclusiv în anul în care Alaska a trecut de cealaltă parte.

Biblioteca are două cărți despre el în limba engleză: „George Pomutz: the legend lives on”, și „George Pomutz : a Romanian soldier of distinction in the American Civil War, 1861-1865: the story of his life and times”.

Există, de asemenea, mai multe mențiuni ale sale în ziarele istorice americane, multe dintre acestea putând fi accesate online prin „Chronicling America”. El a fost, de asemenea, menționat într-un cântec din Războiul Civil: „Song of Crocker’s Iowa brigade”.