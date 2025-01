General, avocat și diplomat, Pomuț a fost o personalitate marcantă în secolul al XIX-lea, implicându-se activ în evenimente care au modelat viitorul acestui teritoriu din SUA.

George Pomuț în Războiul Civil din SUA

Pomuț, născut în România, a emigrat în Statele Unite, unde a luptat în Războiul Civil American și a servit ulterior ca diplomat. În perioada în care a fost numit consul al Statelor Unite la Sankt Petersburg, Rusia, a avut o contribuție importantă la negocierile pentru achiziționarea Alaskăi.

În 1867, teritoriul a fost cumpărat de la Rusia, iar abilitățile diplomatice și viziunea lui Pomuț au jucat un rol central în succesul acestei tranzacții.

Deși Alaska a devenit oficial un stat al SUA abia în 1959, eforturile lui George Pomuț au pus bazele acestui moment istoric. Prin implicarea sa, acest român a demonstrat importanța dedicării și a competenței în serviciul public, lăsând o amprentă de neșters asupra istoriei americane.

Ambasada SUA la București a realizat recent o postare pe Facebook despre acest subiect

Români celebri în istoria Statelor Unite

Biblioteca Congresului Statelor Unite ale Americii (Library of Congress) a realizat și o listă cu cei mai celebri români din istoria SUA. Despre George Pomuț au fost notate următoarele informații:

George Pomuț a servit ca ofițer în revoluția din Ungaria din 1948-1949 și a venit în Statele Unite ca refugiat după ce revoluția a fost zdrobită. Acesta a fost avansat la gradul de general în timpul Războiului Civil din SUA, iar ulterior a fost consul al SUA în Rusia, inclusiv în anul în care Alaska a trecut de cealaltă parte.

Biblioteca are două cărți despre el în limba engleză: „George Pomutz : the legend lives on”, și „George Pomutz : a Romanian soldier of distinction in the American Civil War, 1861-1865 : the story of his life and times”.

Există, de asemenea, mai multe mențiuni ale sale în ziarele istorice americane, multe dintre acestea putând fi accesate online prin „Chronicling America”. El a fost, de asemenea, menționat într-un cântec din Războiul Civil care a fost tipărit într-o carte care a fost digitizată „Song of Crocker’s Iowa brigade”. Există multe articole despre el și în presa românească, și unele în presa maghiară.