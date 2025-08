Dispariția Alexandrei în iulie 2019 a lăsat o rană deschisă în familia Măceșanu. Deși anchetatorii au stabilit că adolescenta ar fi fost ucisă și incinerată de Gheorghe Dincă, părinții nu pot accepta această concluzie. Absența unui cadavru și lipsa unor dovezi clare le mențin speranța vie că fiica lor trăiește.

Avocatul Aurel Moldovan, care îi reprezintă de ani de zile, afirmă că familia este complet marcată de traumă psihologică și de o suferință profundă și continuă, agravată de lipsa unei închideri reale a cazului și de sărăcia în care trăiesc.

În ultimul an, mama Alexandrei, Tudorița Măceșanu, a fost nevoită să-și schimbe locul de muncă după ce atelierul de croitorie unde lucra a intrat în insolvență. Ulterior, s-a angajat la CFR, într-o muncă fizică solicitantă, în schimburi. Efortul ei este motivat de grija pentru fiica mai mică, acum elevă de liceu.

Tatăl Alexandrei lucrează pe un excavator, dar veniturile celor doi părinți abia acoperă necesarul zilnic. Avocatul familiei spune că trăiesc cu demnitate și nu cerșesc mila nimănui, dar realitatea este că nu beneficiază de niciun sprijin din partea statului, deși suferința lor este rezultatul unui eșec instituțional de proporții.

„Soțul lucrează pe un excavator, are tot așa, o muncă grea. Este destul de greu pentru ei și nu îi ajută nimeni, că nu are cine, sunt singuri pe lume. Dacă nu se descurcă, nu se implică nimeni pentru ei. Noi ne-am mai văzut, iar, în limita posibilităților, i-am ajutat și eu cu ce am mai putut.

Ei sunt niște oameni minunați, simpli, au atât de mult bun simț, încât nu-și permit să spună că trăiesc rău sau cu suferințe psihice”, a precizat Moldovan.