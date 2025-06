Gheorghe Dincă a fost recent transportat din penitenciar la Judecătoria Caracal pentru un nou termen în procesul de divorț, însă acesta nu a dus la un progres semnificativ, întrucât Dincă a susținut că nu poate să divorțeze.

Motivul invocat de deținut este lipsa banilor pentru achitarea taxei de timbru în valoare de 200 de lei, sumă pe care afirmă că nu și-o permite din cauza despăgubirilor uriașe la care a fost condamnat. El este obligat de instanță să plătească daune morale în valoare totală de 600.000 de euro, sumă împărțită între familia Alexandrei Măceșanu, familia Luizei Melencu și alte părți civile implicate în dosar. Pe lângă acestea, trebuie să achite și cheltuieli judiciare de aproximativ 750.000 de lei, din care peste 744.000 de lei au fost generate în faza de urmărire penală.

„Nu am bani să plătesc taxa de timbru. De unde să am eu bani, când am de plată despăgubiri în valoare de 600.000 de euro”, a spus Dincă pentru Gândul.