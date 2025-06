Leonard Lauder a murit pe 14 iunie, înconjurat de familie, potrivit unei declarații a companiei de cosmetică Estee Lauder.

S-a stins din viață Leonard Lauder. A condus aproape 40 de ani compania de cosmetică fondată de părinții săi

În cei aproape 40 de ani în care a condus compania de cosmetică din New York fondată de părinții săi, Leonard Lauder a supravegheat lansarea sau achiziționarea unor mărci precum Clinique, Aveda, MAC Cosmetics, Tom Ford Beauty, Bobbi Brown, Jo Malone London și La Mer. A scos compania la bursă în 1995, iar prețul acțiunilor sale a crescut cu 33% în prima zi de tranzacționare.

Una dintre cele mai ciudate creații ale dlui Lauder a fost ideea că vânzările de rujuri pot servi drept indicator economic anticiclic, deoarece femeile apelează la produse cosmetice ieftine atunci când nu își pot permite haine și alte produse de lux mai costisitoare.

Când Leonard Lauder s-a alăturat companiei de familie în 1958, venitul anual al companiei era de aproximativ 800 000 USD (1 milion USD), a spus el. În 2009, anul în care a renunțat la funcția de președinte, acestea au depășit 7,3 miliarde USD.

Valoarea averii Lauder a fost strâns legată de deținerea a peste 80 de milioane de acțiuni ale companiei. Valoarea sa era estimată la 26,2 miliarde USD în martie 2023, conform Bloomberg Billionaires Index.

„Vag european”

„Voia ceva care să sune feminin și vag european, distinctiv, dar elegant și ușor de pronunțat și de reținut”, a scris Leonard Lauder în memoriile sale din 2020.

Părinții săi au divorțat în 1939, s-au recăsătorit în 1942 și și-au înființat compania în 1946. Un an mai târziu, aceasta a primit prima comandă importantă, de la Saks Fifth Avenue, pentru produse în valoare de 800 de dolari americani, potrivit unui istoric al companiei.

Leonard Lauder a obținut o diplomă de licență la Wharton School of the University of Pennsylvania în 1954 și a servit ca locotenent în Marina SUA înainte de a se alătura Estee Lauder în 1958.

El a devenit o forță motrice în spatele expansiunii internaționale a companiei, începând cu deschiderea unui spațiu la magazinul Harrods din Londra în 1960.

Leonard Lauder i-a atribuit mamei sale meritul de a-și distinge marca de concurenții mai bine înrădăcinați – printre care Elizabeth Arden, Revlon și Helena Rubinstein – prin stabilirea acesteia ca un produs vândut doar în cele mai luxoase magazine, precum Saks din New York, Himelhoch’s din Detroit și Sakowitz din Houston.

Fiul i-a succedat

„Cu cât vindem mai puține magazine, cu atât avem mai mult succes”, a declarat dl Lauder pentru New York Times în 1982. „Lansăm lucrurile foarte, foarte încet”.

A fost președinte al Estee Lauder din 1972 până în 1995, director executiv din 1982 până în 1999 și președinte din 1995 până în 2009, când a devenit președinte emerit și fiul său, William, a devenit președinte executiv. Leonard Lauder a făcut parte din consiliul de administrație până în 2023.

Colecționar de artă, el a donat Muzeului Metropolitan de Artă din New York colecția sa de artă cubistă, în valoare de peste 1 miliard de dolari americani. A fost președinte emerit al Muzeului Whitney de Artă Americană din New York, care și-a numit noul sediu după el.

În iunie 2025, după o scădere prelungită a prețului acțiunilor, averea sa netă era estimată la 15,6 miliarde USD.

Fratele său mai mic, Ronald Lauder, a condus operațiunile din străinătate înainte de a deveni președinte al diviziei Clinique Laboratories a companiei în 1994. A fost ambasador al SUA în Austria în 1986-1987 și a încercat să obțină nominalizarea republicană pentru funcția de primar al orașului New York în 1989, pierzând în fața lui Rudolph Giuliani.

Mărci separate

Compania vinde mai mult de 25 de mărci de creme de față, machiaj, parfumuri și șampoane în peste 150 de țări. Un secret al succesului, a declarat Leonard Lauder în 2004 în cadrul unei audiențe la Stanford Graduate School of Business, a fost menținerea mărcilor separate de Estee Lauder și în competiție unele cu altele, creând o dinamică a ceea ce el a numit „rivalitate între frați”.

O altă mișcare- cheie, a declarat el pentru Wall Street Journal în 2020, a fost ocuparea posturilor de conducere cu femei talentate.

„Am încercat să găsesc oamenii care sunt mai inteligenți decât mine”, a spus el. „Majoritatea au fost femei”.

Leonard Alan Lauder s-a născut la 19 martie 1933, în New York, fiind primul dintre cei doi fii ai lui Joseph Lauter și ai fostei Josephine Esther Mentzer.