Doliu imens în lumea artistică. Bobby Sherman a devenit celebru odată cu apariția în emisiunea „Shindig!” Hiturile sale, „Little Woman”, „La La La (If I Had You)”, „Julie, Do Ya Love Me” și „Easy Come, Easy Go”, au ajuns în SUA în Top 10 în 1961, scrie Hollywoodreporter.

”Bobby Sherman a părăsit această lume ținându-mă de mână”

Doliu imens. Moartea lui Sherman a fost anunțată de a doua sa soție, Brigitte Poublon. În martie s-a dezvăluit că artistul a fost diagnosticat cu cancer în stadiul 4.

„Bobby a părăsit această lume ținându-mă de mână – așa cum a fost toată viața, cu dragoste, curaj și o grație neclintită de-a lungul celor 29 de ani de căsnicie. Eu am fost Cenușăreasa lui, iar el a fost Prințul meu fermecător”, a scris ea.

Descoperit la Hollywood, pe când avea 20 de ani, Bobby Sherman a avut un succes răsunător când a fost invitat la emisiunea de varietăți ”Shindig!”, difuzată de ABC în 1964. A fost invitat permanent aproximativ 16 luni în emisiunea care aducea în fața publicului cei mai bune artiști și cele mai frumoase cântece ale anilor 60.

Și-a făcut debutul în actorie în serialul ”Honey West”

Bobby Sherman și-a făcut debutul în actorie într-un episod din 1965 al serialului ”Honey West” de pe ABC, apoi a jucat rolul unui surfer cântăreț în stilul lui Frankie Avalon în serialul „The Monkees”. Ulterior, avea să fie distribuit în filmul ”Here Come the Brides”.

Sherman l-a interpretat pe cel mai mic dintre cei trei frați, timidul și bâlbâitul tăietor de lemne Jeremy Bolt, în serialul ”Screen Gems” din 1968-1970.

„Am avut o mulțime de spectacole cu Bobby”, a spus producătorul executiv Bob Claver în cartea lui Jonathan Etter, ”Gangway, Lord! The Here Come the Brides Book”. „Mi-a plăcut personajul și tot restul. Bobby avea un nucleu solid de oameni care îl plăceau, așa cum ar fi trebuit. Era un actor interesant”, își amintea el.

Cariera de cântăreț a luat avânt, cu hituri în Top 10 Billboard Hot

Cu toată expunerea atelevizată, cariera de cântăreț a lui Sherman a luat avânt, având milioane de vânzări și hituri în top 10 Billboard Hot 100 în 1969 și ’70 cu „Little Woman” – care a atins locul 3 – „La La La (If I Had You)”, „Julie, Do Ya Love Me” și „Easy Come, Easy Go”.

„Filmam cinci zile pe săptămână, mă urcam în avion vineri seara și mergeam undeva pentru matineu și concerte de seară, sâmbăta și duminica, apoi mă urcam în avion și mă întorceam la studio pentru a reîncepe filmările”, declara Bobby Sherman pentru The Washington Post în 1998. „A fost o nebunie. Timp de trei ani nu mai știam ce e acasă. Eram dezorientat – nu știam niciodată unde sunt, trebuia mereu să-mi reamintesc. Dar, sincer, trebuie să spun că am avut parte de momente minunate pentru că acele concerte erau grozave, fanii erau grozavi”, explica el.

A devenit ofițer de poliție în rezervă în Los Angeles

În martie 1971, Sherman a apărut ca invitat special într-un episod din serialul ”The Partridge Family,” de pe ABC, episodul pilot secret pentru noul său serial, „Getting Together”, în care a jucat rolul unui compozitor aflat în dificultate.

Recent, Sherman a lucrat ca tehnician medical de urgență, instruind paramedici în resuscitare cardiopulmonară și prim ajutor la Academia de Poliție din Los Angeles. De asemenea, a devenit ofițer de poliție în rezervă în Los Angeles și șerif în comitatul San Bernardino.

„Nu există un sentiment mai bun în lume decât când ești responsabil de salvarea vieții cuiva”, a spus el.

Natalie Wood și Jane Fonda i-au lăsat cariera

Robert Cabot Sherman Jr. s-a născut în Santa Monica pe 22 iulie 1943 și a crescut în Van Nuys. Sherman cânta la chitară, pian, trompetă, trombon, corn francez și tobe, în copilărie, exersând în camera izolată fonic de acasă pe care tatăl său o construise pentru el.

După ce a absolvit Liceul Birmingham din Van Nuys în 1961, Sherman a studiat psihologia copilului la Pierce College.

Apoi a fost abordat de actrițele Natalie Wood și Jane Fonda, care i-au spus că ar dori să-i lanseze cariera. Așa a înregistrat o melodie, apoi a dat o probă pentru „Shindig!”. O oră mai târziu, a primit o ofertă pentru 28 de spectacole.