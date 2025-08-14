Producătorul de medicamente Antibiotice Iași a raportat în primul semestru din 2025 venituri totale de 380,16 milioane de lei, un nivel aproape identic cu cel consemnat în aceeași perioadă a anului trecut. Profitul brut a fost de 68,3 milioane de lei, diminuat de pierderi valutare de 6,8 milioane de lei și de scăderea vânzărilor pe piața Statelor Unite.

Cheltuielile totale au crescut cu 3% față de primul semestru din 2024, ajungând la 311,86 milioane de lei.

Pe piața românească, Antibiotice a înregistrat vânzări de 195,68 milioane de lei în primele șase luni din 2025. Compania a resimțit efectele unei inflații de peste 5%, care a redus puterea de cumpărare și a influențat comportamentul de consum al pacienților.

Reprezentanții producătorului atrag atenția și asupra întârzierilor de până la 90 de zile în plata medicamentelor compensate și gratuite de către CNAS, fenomen care afectează toate verigile lanțului de distribuție și pune presiune pe piața medicamentelor generice.

Antibiotice ocupă locul patru din 371 de companii în consumul de medicamente generice, cu o cotă de piață de 4,6%.

Compania este lider cantitativ pe următoarele forme farmaceutice: pulberi sterile injectabile (60,2%), unguente (19,3%), supozitoare și ovule (32,4%). De asemenea, se situează pe locul trei la capsule (5,5%).

În segmentul medicamentelor generice destinate spitalelor, Antibiotice este lider valoric, cu o cotă de 13,7%.

Vânzările pe piețele internaționale au totalizat 138 milioane de lei, Europa reprezentând 48% din total, cu un avans de 56% (plus 24 milioane de lei). Creșterea a fost susținută de piețele tradiționale – Marea Britanie, Țările Nordice, Ungaria, Serbia, Țările Baltice, Moldova – și de extinderea în Italia, Franța, Polonia, Cehia și Bulgaria.

În regiunea Asia-Pacific, vânzările au rămas la nivelul anului precedent, fiind susținute atât de portofoliul actual, cât și de lansarea de produse cardiovasculare și de gama de substanțe active.

Diminuarea vânzărilor în America – 18% din exporturi – a fost pusă pe seama incertitudinilor legislative privind politica tarifară a administrației SUA.

Între ianuarie 2023 și iunie 2025, compania a lansat 21 de branduri noi, cu un aport de 5% la cifra de afaceri netă a primului semestru din 2025, și a adăugat cinci produse noi în portofoliu.

În prima jumătate a anului, Antibiotice a realizat investiții totale de 27,55 milioane de lei, conform planului multianual, destinate dezvoltării strategice și consolidării afacerii.

Antibiotice SA (simbol ATB) a transmis pe 14 august 2025 Bursei de Valori București raportul administratorilor și opinia auditorului Deloitte referitoare la situațiile financiare încheiate la 30 iunie 2025.