Capitalizarea Bursei de Valori București (BVB) a urcat în intervalul 15–19 septembrie 2025 cu aproximativ 975 milioane de lei, ceea ce înseamnă un avans de 0,22%, potrivit datelor publicate de instituție.

Valoarea totală a capitalizării a ajuns astfel la 443,1 miliarde lei, față de 442,1 miliarde lei consemnate în săptămâna anterioară.

În paralel, rulajul total al tranzacțiilor cu acțiuni a ajuns la 420,2 milioane lei, mai mult decât dublu comparativ cu săptămâna 8–12 septembrie, când s-au raportat schimburi de 205,6 milioane lei.

Vineri, 19 septembrie, a fost cea mai activă zi de tranzacționare, cu un volum de 306,4 milioane lei, în timp ce marți, 16 septembrie, a reprezentat cea mai slabă zi a săptămânii, cu doar 22 milioane lei. Indicele principal al bursei, BET, a închis perioada de raportare la nivelul de 20.648,34 puncte.

Cele mai tranzacționate acțiuni

Pe segmentul principal al pieței, cele mai lichide titluri au fost cele ale Băncii Transilvania, cu schimburi ce au depășit 222,6 milioane lei. În ciuda volumului ridicat, acțiunile instituției financiare au încheiat săptămâna în scădere, cu un minus de 3,69%. Următoarele poziții au fost ocupate de OMV Petrom, cu tranzacții de 87,8 milioane lei și o corecție de 0,35%, respectiv Hidroelectrica, care a înregistrat un rulaj de 21,8 milioane lei și o ușoară apreciere de 0,81%.

În ceea ce privește evoluția individuală a companiilor listate, cele mai notabile creșteri au fost înregistrate de Transelectrica, ale cărei acțiuni au urcat cu 6,71%. Operatorul de transport al energiei electrice s-a evidențiat printr-o evoluție constant pozitivă pe parcursul săptămânii, ceea ce i-a adus poziția de lider al creșterilor la BVB.

Tot pe plus s-au situat și titlurile Romcab, companie din sectorul cablurilor electrice, care au consemnat o apreciere de 5%. Podiumul creșterilor a fost completat de Transport Trade Services (TTS), ale cărei acțiuni au avansat cu 4,75%, confirmând interesul investitorilor pentru domeniul transporturilor și logisticii.

Pe de altă parte, câteva companii au înregistrat scăderi semnificative. Cele mai accentuate corecții au fost raportate de Conted, care a pierdut 9,13% din valoare, marcând cel mai mare declin din săptămână. Urmează Carbochim, cu o depreciere de 6,9%, companie activă în producția de materiale abrazive, și Condmag, specializată în construcții de conducte, ale cărei acțiuni au scăzut cu 6,67%. Aceste evoluții negative au tras în jos valorile portofoliilor investitorilor și au arătat volatilitatea ridicată din anumite sectoare listate la bursă.