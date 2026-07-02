Comisia Europeană pregătește redistribuirea fondurilor pentru Balcanii de Vest. Trei țări, favorizate de această măsură

Comisia Europeană intenționează să redistribuie o parte din fondurile destinate reformelor din Balcanii de Vest către statele care au înregistrat cele mai bune rezultate în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Muntenegru, Albania și Macedonia de Nord sunt principalele beneficiare ale acestei măsuri, în timp ce alte state riscă să piardă finanțarea din cauza întârzierilor în implementarea reformelor.

Facilitatea pentru Reformă și Creștere destinată Balcanilor de Vest a fost creată în 2024 pentru a sprijini financiar statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană, în schimbul implementării unor reforme convenite cu Bruxelles-ul.

Programul acoperă perioada 2024-2027 și are ca obiectiv sprijinirea dezvoltării economice a regiunii, astfel încât economiile statelor din Balcanii de Vest să își poată dubla dimensiunea în următorul deceniu.

Cu toate acestea, din totalul de 6 miliarde de euro disponibile prin acest mecanism, până în prezent au fost alocate aproximativ 673 de milioane de euro. Aproape întreaga sumă a fost direcționată către doar trei dintre cele șase state candidate.

Potrivit Euronews, Muntenegru, Albania și Macedonia de Nord sunt considerate cele mai avansate state în procesul de aderare, datorită reformelor implementate la nivel intern.

În schimb, Bosnia și Herțegovina, Kosovo și Serbia sunt considerate în urmă în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor stabilite pentru accesarea fondurilor.

Regulile mecanismului prevăd că fiecare etapă de reformă trebuie finalizată până la termenele convenite. În cazul în care acestea nu sunt respectate, Comisia Europeană poate suspenda plata parțială sau integrală a fondurilor aferente respectivei etape.

Statele beneficiare au la dispoziție un an pentru a îndeplini condițiile restante înainte ca fondurile să fie redistribuite. Pentru primul an de aplicare a mecanismului, termenul a fost extins la doi ani, astfel că sfârșitul lunii iunie 2026 a reprezentat primul termen-limită relevant.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat pentru Euronews că regulamentul permite redistribuirea fondurilor aferente reformelor neîndeplinite după expirarea perioadei de grație. Acesta a precizat că instituția va realiza o evaluare obiectivă și cuprinzătoare a tuturor beneficiarilor pentru etapele de reformă scadente la 30 iunie 2026.

Fondurile neutilizate urmează să fie redirecționate către statele care au înregistrat cele mai mari progrese în implementarea reformelor, respectiv Muntenegru, Albania și Macedonia de Nord.

Cel mai afectat stat ar putea fi Bosnia și Herțegovina, care nu a primit până acum finanțare prin acest mecanism, deoarece nu a îndeplinit reformele solicitate, situație pusă de sursa citată pe seama structurii instituționale complexe a țării.

Și Kosovo, respectiv Serbia, ar putea fi dezavantajate, deși au beneficiat deja de unele plăți în cadrul programului.

În luna aprilie, comisarul european pentru extindere, Marta Kos, le-a transmis tuturor statelor din Balcanii de Vest să accelereze implementarea reformelor, avertizând că, în caz contrar, riscă să piardă finanțarea disponibilă prin acest instrument.

Oficialii europeni subliniază că mecanismul reprezintă o formă de finanțare bazată pe performanță și că statele nu sunt private de fonduri la care aveau dreptul automat, ci primesc bani doar dacă îndeplinesc reformele asumate.

Un oficial european a comparat mecanismul cu plata pentru munca prestată, afirmând că finanțarea este acordată doar pentru reformele efectiv realizate.

Comisia Europeană urmează să prezinte statelor membre, în cursul acestei luni, detalii privind redistribuirea fondurilor, inclusiv sumele care vor fi realocate.

Printre variantele analizate se numără distribuirea fondurilor suplimentare în mod egal tuturor statelor din Balcanii de Vest pentru asistență tehnică, transferarea acestora către alte state candidate din afara regiunii sau chiar returnarea sumelor către bugetul Uniunii Europene.

Comisia Europeană subliniază că reformele trebuie să rămână prioritatea statelor beneficiare, pentru ca acestea să poată valorifica oportunitățile oferite de Planul de Creștere destinat Balcanilor de Vest.