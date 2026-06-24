Aderarea Ucrainei și Republicii Moldova la UE încetinește. Ungaria a blocat un nou pas al negocierilor

Procesul de aderare al Ucrainei și Republicii Moldova la Uniunea Europeană întâmpină un nou obstacol. Deși cele două state au făcut recent un pas important prin deschiderea primului capitol de negociere, Ungaria a blocat o nouă etapă procedurală, iar obiectivul de accelerare a negocierilor este acum pus sub semnul întrebării.

Drumul Ucrainei și al Republicii Moldova către Uniunea Europeană ar putea deveni mai lung decât estimau autoritățile de la Kiev și Chișinău. După un început promițător al negocierilor de aderare, un nou blocaj apărut la nivelul Uniunii Europene amenință să încetinească întregul proces.

Potrivit informațiilor obținute de Politico de la doi diplomați europeni, Ungaria s-a opus unui pas procedural necesar pentru continuarea negocierilor de aderare, fiind singurul stat membru care a refuzat să își dea acordul.

Decizia nu înseamnă oprirea definitivă a negocierilor, însă amână următoarea etapă și pune presiune pe calendarul pe care cele două state și-l propuseseră pentru lunile următoare.

Opoziția Ungariei vizează transmiterea unei scrisori comune către Consiliul European și Comisia Europeană, document prin care cele 27 de state membre își exprimă poziția comună privind continuarea negocierilor de aderare.

Întrucât o astfel de decizie necesită unanimitatea tuturor statelor membre, opoziția Budapestei a fost suficientă pentru ca procedura să fie amânată.

Diplomații europeni citați de Politico susțin că subiectul va reveni în discuție săptămâna viitoare, când statele membre vor încerca din nou să ajungă la un consens.

Blocajul apare la scurt timp după ce Ucraina și Republica Moldova au obținut una dintre cele mai importante victorii din parcursul lor european.

La 15 iunie, statele membre ale Uniunii Europene au aprobat în unanimitate deschiderea primului cluster de negociere pentru ambele țări, marcând trecerea la etapa negocierilor propriu-zise de aderare.

Cele două candidaturi sunt tratate împreună în procesul de extindere, astfel că evoluția uneia influențează direct și parcursul celeilalte.

Autoritățile ucrainene sperau ca ritmul negocierilor să fie unul foarte rapid. Vicepremierul Taras Kachka declara în această lună că obiectivul Kievului este deschiderea tuturor celor șase clustere de negociere până la jumătatea lunii iulie.

În contextul opoziției exprimate de Ungaria, atingerea acestui obiectiv devine însă incertă.

Poziția Ungariei nu este una nouă. În ultimii ani, Budapesta a manifestat în repetate rânduri rezerve față de aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

Potrivit unuia dintre diplomații europeni citați de Politico, guvernul ungar a insistat inclusiv asupra eliminării expresiei „cât mai curând posibil” din concluziile reuniunii Consiliului European de săptămâna trecută, referitoare la aderarea Ucrainei.

Actualul premier ungar, Péter Magyar, consideră că avansarea rapidă a negocierilor ar transmite un semnal nefavorabil statelor din Balcanii de Vest, care așteaptă de mai mulți ani să facă pași importanți spre aderare.

La finalul reuniunii Consiliului European, acesta și-a explicat public poziția.

„Există în total șase clustere, iar noi nu credem că este o idee bună să le deschidem pe toate odată — parțial pentru că nici măcar nu s-a uscat cerneala pe primul, și parțial pentru că ar transmite un mesaj greșit țărilor din Balcanii de Vest — Serbia, Albania, Muntenegru și Macedonia de Nord — [care] au petrecut ani de zile lucrând pentru aderarea la UE.”

Pentru ca procesul de aderare să avanseze, este necesar acordul tuturor celor 27 de state membre ale Uniunii Europene. Din acest motiv, opoziția unui singur stat poate întârzia etapele procedurale, chiar dacă există sprijin majoritar pentru extinderea blocului comunitar.

În perioada următoare, diplomații europeni vor încerca să deblocheze situația, însă, până la obținerea unui nou consens, calendarul accelerat pe care și-l propuseseră Ucraina și Republica Moldova rămâne sub semnul întrebării.