Nivelul record scăzut al Dunării afectează centralele din Europa de Est. Deciziile luate de Ungaria, Bulgaria și Serbia 

Nivelurile istorice de scăzute ale Dunării afectează producția de energie electrică în mai multe state din Europa Centrală și de Est, iar autoritățile au început să adopte măsuri pentru reducerea consumului și menținerea funcționării infrastructurii energetice.

Seceta prelungită și perioadele repetate de temperaturi extreme au redus semnificativ debitul unuia dintre cele mai importante râuri europene. În Budapesta, nivelul Dunării a coborât luni la aproximativ 10 centimetri, mult sub recordul negativ anterior de 33 de centimetri, înregistrat în 2018.

Prognozele meteorologice nu indică o creștere importantă a nivelului apei în zilele sau săptămânile următoare. Lipsa precipitațiilor și apropierea unui nou episod de căldură extremă, cu temperaturi care pot ajunge la 38 de grade Celsius, amplifică presiunea asupra consumului de electricitate și apă.

Premierul ungar Péter Magyar a anunțat că inginerii au reușit să mențină temporar în funcțiune ultima turbină disponibilă a centralei nucleare de la Paks, evitând oprirea anticipată estimată pentru weekend.

„Aceasta este o veste foarte bună, deoarece oprirea completă a centralei electrice de la Paks poate fi încă evitată, cel puțin temporar, într-una dintre zilele cu cel mai mare consum”, a spus el, potrivit apnews.

Centrala de la Paks, aflată la aproximativ 90 de kilometri sud de Budapesta, asigură aproape jumătate din producția de energie electrică a Ungariei și aproximativ o treime din consumul național. Unitatea utilizează apa Dunării pentru sistemele de răcire ale reactoarelor, iar scăderea debitului a afectat capacitatea de funcționare.

Centrala producea luni aproximativ 240 de megawați de energie electrică, comparativ cu nivelul obișnuit de aproape 2.000 de megawați, după opriri succesive ale celor patru reactoare.

Ungaria a apelat la importuri regionale de electricitate și la surse regenerabile pentru a compensa reducerea producției de la Paks. Guvernul a solicitat săptămâna trecută marilor consumatori industriali să își reducă utilizarea energiei și a cerut gospodăriilor să limiteze consumul voluntar, în special în intervalul de vârf dintre orele 17:00 și 22:00.

Autoritățile ungare au introdus ulterior un decret care permite transformarea acestor măsuri în obligații pentru marii consumatori industriali și comerciali. Potrivit guvernului, reducerea consumului a dus la economisirea a aproximativ 700 de megawați de energie electrică într-o singură zi.

Pentru reducerea suplimentară a presiunii asupra sistemului, trenurile de marfă electrice nu mai au voie să circule în intervalele de vârf, măsura urmând să economisească între 70 și 90 de megawați-oră de electricitate zilnic.

Problemele provocate de nivelul scăzut al Dunării se resimt și în România, unde autoritățile au luat măsuri pentru menținerea alimentării cu apă a centralei nucleare de la Cernavodă.

Armata română a utilizat luni 180 de kilograme de explozibili pentru îndepărtarea unor roci din apropierea Canalului Bala, cu scopul de a redirecționa apa către albia principală a Dunării și spre zona centralei.

Debitul Dunării a scăzut în România la aproximativ 1.500 de metri cubi pe secundă, nivel care reprezintă mai puțin de o treime din media lunii iulie. O unitate a reactorului de la Cernavodă a fost deja oprită, iar centrala funcționează la aproximativ jumătate din capacitatea normală.

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat vineri stare de alertă la nivel național în sectorul energetic și a avertizat că reducerea nivelului Dunării poate afecta și cel de-al doilea reactor al centralei. El a solicitat populației să limiteze voluntar consumul de electricitate în orele de seară.

În Serbia, scăderea nivelului Dunării a afectat producția principalei hidrocentrale a țării, care funcționează la aproximativ 20% din capacitate. Premierul Djuro Macut a convocat luni o reuniune de urgență privind situația energetică.

Macut le-a cerut locuitorilor să „minimizeze utilizarea marilor consumatori de energie electrică în casele lor, cum ar fi aparatele de aer condiționat”. El a descris situația drept „serioasă și dificilă” într-un comunicat transmis duminică seară.

Rafinăria din Pancevo ar putea fi afectată de problemele de pe Dunăre. Președintele Aleksandar Vučić a declarat că navigația este încă posibilă pentru barje la aproximativ 50% din capacitate, însă traficul ar putea fi oprit până la mijlocul săptămânii.

„Sunt patru procese pentru care avem nevoie de Dunăre și de apă. Avem foarte, foarte multe probleme. Vom face tot ce putem și sper că nu va trebui să oprim rafinăria”, a spus Vucic. Nu vă faceți griji, vă voi spune „când va veni momentul să vă faceți griji”, a adăugat președintele.

Hidrocentrala Đerdap 1 (Porțile de Fier 1), administrată împreună cu partea română a sistemului, funcționează la aproximativ o treime din capacitatea normală. Autoritățile sârbe pregătesc măsuri pentru raționalizarea combustibililor și prevenirea unor întreruperi controlate de energie. Directorul executiv pentru management și piețe al Rețelei Electrice Sârbe (EMS), Duško Aničić, a declarat că alimentarea cu energie electrică este stabilă, dar a recomandat economisirea consumului.

„Alimentarea cu energie electrică în Serbia este stabilă, iar situația este mult mai bună decât în regiune, iar din cauza valului de căldură pe termen lung și a nivelului scăzut al Dunării, există un apel la economisirea și consumul rațional de energie electrică”, a declarat Aničić.

Acesta a precizat că principala provocare apare seara, când producția fotovoltaică scade după apus, iar operatorii trebuie să mențină echilibrul între consum și producție.

„Cea mai mare provocare este seara, când apune soarele și nu avem producție de la panouri solare. Atunci cea mai mare provocare pentru toți operatorii de sistem este să aibă un echilibru între consum și producție în acel moment”, a subliniat Aničić pentru RTS.

Bulgaria a adoptat o strategie proprie pentru gestionarea situației, bazată pe monitorizarea centralei nucleare de la Kozlodui și utilizarea capacităților de stocare a energiei.

Operatorul centralei nucleare Kozlodui, care asigură o capacitate de aproximativ 2.000 de megawați, monitorizează situația la intervale orare. Scăderea nivelului Dunării a determinat avertismente privind posibilitatea opririi reactoarelor dacă apa ar coborî sub limita necesară pentru răcire.

Sofia folosește și sistemele de stocare în baterii dezvoltate în ultimii ani. Capacitățile active, de peste 3.300 MWh, sunt utilizate pentru acumularea energiei disponibile în timpul zilei și folosirea acesteia seara, când consumul crește.

Autoritățile bulgare au introdus limitări tehnice temporare pentru anumite exporturi de energie electrică și au suspendat tranzitul navelor cu pescaj mare pe sectorul bulgăresc al Dunării pentru prevenirea accidentelor și blocajelor pe canalul navigabil.

Marile companii au fost implicate în programe de reducere voluntară a producției în intervalul 18:00 – 22:00, iar municipalitățile riverane, precum Ruse, Vidin și Lom, au început programe pilot pentru reducerea iluminatului stradal pe timpul nopții.

Republica Moldova, deși nu este un stat riveran important al Dunării, este afectată de situația energetică regională din cauza interconectării cu piețele vecine.

Ministerul Energiei de la Chișinău a solicitat populației reducerea voluntară a consumului în perioadele de vârf și a avertizat asupra posibilității creșterii prețurilor pe piețele SPOT, pe fondul reducerii disponibilității energiei în regiune.