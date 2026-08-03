Calculul amar al incendiilor: nota de plată a verii a trecut deja de 3 miliarde de euro. Industriile cele mai afectate

Incendiile de vegetație și valurile de căldură care au afectat mai multe regiuni din Europa au provocat deja pierderi economice de peste 3 miliarde de euro în acest an, potrivit unei analize realizate de FT. Datele evidențiază impactul tot mai ridicat al incendiilor asociate schimbărilor climatice asupra economiilor europene.

Aproape 500.000 de hectare de teren au fost afectate de incendii în primele două luni ale sezonului de incendii. Costurile economice calculate pentru cele mai afectate cinci țări din zona euro, printre care se află Portugalia, Grecia și România, ajung la aproximativ 3,1 miliarde de euro.

Valoarea depășește estimarea Comisiei Europene privind impactul mediu anual al incendiilor de vegetație la nivelul Uniunii Europene, estimat la 2,5 miliarde de euro. Calculele FT folosesc metodologia utilizată pentru evaluările Comisiei Europene și estimări realizate de guvernul francez.

Suma reprezintă costul de „restaurare”, adică valoarea necesară pentru readucerea zonelor afectate la starea anterioară incendiilor, o metodă folosită pentru evaluarea impactului economic al pierderilor de teren și vegetație.

Costul mediu pe hectar pentru replantare și întreținere diferă de la o țară la alta, în funcție de tipul terenului afectat și de vechimea pădurilor. Estimarea actuală nu include toate pierderile generate de incendiile din această vară.

Asigurătorii, proprietarii de locuințe și companiile analizează în continuare pagubele produse clădirilor, culturilor agricole și activităților turistice. Alte efecte economice ar putea apărea ulterior prin creșterea costurilor asigurărilor, reducerea numărului de proprietăți eligibile pentru asigurare, scăderea numărului de vizitatori și investițiile suplimentare necesare pentru echipamente și intervenții de stingere a incendiilor.

Calculul nu include integral nici cele mai recente incendii din Grecia. Premierul elen a anunțat că echipele vor interveni rapid pentru evaluarea pagubelor, astfel încât persoanele care și-au pierdut bunurile să poată primi sprijin financiar de la stat.

Separat de efectele directe ale incendiilor, costurile provocate de secetă nu au fost încă reflectate complet. Nivelurile scăzute ale apei de pe râurile Rin și Dunăre au început să afecteze transportul de mărfuri și activitatea unor industrii.

De-a lungul Rinului sunt concentrate fabrici ale unor companii chimice germane precum BASF, Covestro și Evonik, iar scăderea nivelului apei poate perturba aprovizionarea și transportul industrial.

În același timp, nivelurile record de scăzute ale Dunării au determinat oprirea centralei nucleare din Ungaria, care asigură aproape jumătate din producția de electricitate a țării. România a fost, de asemenea, nevoită să oprească unul dintre cele două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă.

Ambele centrale folosesc apa râurilor pentru sistemele de răcire. Sarah Meier, expertă în economie climatică la ETH Zurich, a estimat că impactul economic real al incendiilor ar putea depăși de peste trei ori media anuală de până la 2,1 miliarde de euro reprezentată de pierderile de PIB calculate pentru economiile regionale din Portugalia, Spania, Italia și Grecia între 2011 și 2018. „Dacă incendiile ajung în orașe, vor fi mult, mult mai mari”, a spus Meier.

Incendiile au determinat companii precum producătorul de motoare cu reacție Safran, producătorul de avioane de luptă Dassault Aviation și producătorul de rachete ArianeGroup să oprească temporar producția și să evacueze personal. Regiunea este cunoscută și pentru podgoriile din zona Bordeaux. Până acum, cele mai importante suprafețe viticole au fost afectate într-o măsură limitată, însă rămâne incert dacă expunerea la fum va influența recolta.

Și activitatea de creștere a stridiilor din bazinul Arcachon a fost afectată, iar sectorul turistic, care reprezintă aproximativ 7% din PIB-ul departamentului, se confruntă cu perturbări.

Camera de Comerț și Industrie din Gironde a transmis că cel puțin 40.000 de firme au fost afectate direct de incendii. La data de 30 iulie, aproximativ 19.500 de întreprinderi erau complet închise, iar între 120.000 și 150.000 de angajați aveau program de lucru redus, susținut prin măsuri finanțate de stat.

În Spania, incendiile au ajuns la o distanță de până la 50 de kilometri de capitala Madrid, afectând locuințe, afaceri și vehicule din localități rurale. Organizația Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, care reprezintă micii agricultori, a estimat pierderi preliminare de 18.500 de hectare de teren agricol utilizabil, în principal pășuni.

Specialiștii citați de FT arată că efectele economice ale incendiilor nu se reflectă doar prin suprafețele arse sau pagubele materiale directe. Ioannis Kountouris, profesor asociat la Imperial College, a precizat că unele costuri importante, precum spitalizările suplimentare provocate de poluarea aerului, nu sunt evaluate financiar și sunt rareori incluse în calcule.

Andrew Kenningham, economist-șef pentru Europa la firma de consultanță Capital Economics, a menționat că Gironde reprezintă aproximativ 2,5% din producția economică a Franței. El a explicat că dezastrele naturale pot avea „niște efecte pozitive paradoxale asupra PIB-ului”, deoarece ajutoarele guvernamentale și despăgubirile de asigurare pot stimula cheltuielile pentru reconstrucție.

Însă Sarah Meier a precizat că această activitate economică reflectă doar refacerea pierderilor produse de incendii. „Aceasta nu este o creștere economică care ne place – este doar înlocuirea capitalului distrus”.