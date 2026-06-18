Ilie Bolojan anunță un nou ajutor de stat de 5 miliarde de lei pentru industrie. Până la 200 de companii vor putea primi finanțare

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că Executivul a aprobat, în ședința de joi, un nou mecanism de ajutor de stat destinat investițiilor în sectoare strategice ale economiei. Potrivit acestuia, măsura urmărește stimularea producției interne, reducerea deficitului comercial și crearea de noi locuri de muncă.

Șeful interimar la Guvernului a arătat că economia României se confruntă de mai mulți ani cu o scădere a producției industriale, fenomen care a afectat competitivitatea și a dus la creșterea importurilor.

„În ultimii 5 ani, România a înregistrat o scădere constantă a producției industriale, ceea ce a însemnat pierderi de locuri de muncă și creșterea importurilor.”

Premierul interimar consideră că reducerea deficitului comercial poate fi realizată doar prin dezvoltarea producției interne și prin susținerea investițiilor în domeniile cu potențial.

„Scăderea deficitelor comerciale se poate face producând mai mult în România. Asta înseamnă să ne punem economia pe baze mai sănătoase, să creștem numărul de oameni în piața muncii, să scădem prețul energiei electrice și să susținem, prin debirocratizare, simplificare și cofinanțări, investiții în domeniile cu potențial.”

În acest context, Guvernul a aprobat o nouă schemă de sprijin destinată companiilor care realizează investiții de amploare în România.

„Pentru a asigura cofinanțări, în ședința de Guvern de astăzi am aprobat un nou mecanism de sprijin menit să susțină investițiile în sectoare strategice ale economiei și să contribuie la reducerea deficitului comercial al României.”

Ajutorul de stat poate ajunge la investiții de minimum 50 de milioane de lei

Potrivit premierului interimar, schema de ajutor de stat se adresează proiectelor de investiții cu o valoare de cel puțin 50 de milioane de lei.

Programul va finanța costurile aferente construirii de fabrici noi, extinderii capacităților de producție, achiziției de echipamente și dotări.

Beneficiarii vor putea opta pentru una dintre cele două forme de sprijin prevăzute de program:

sume nerambursabile acordate de la bugetul de stat;

credit fiscal calculat de Ministerul Finanțelor.

Acordurile de finanțare vor putea fi emise până în anul 2032.

Ilie Bolojan a precizat că valoarea totală a schemei de sprijin este de 5 miliarde de lei.

Potrivit estimărilor Guvernului, până la 200 de companii ar putea beneficia de acest program, care are ca obiectiv dezvoltarea producției interne și consolidarea competitivității economiei românești.

Beneficiarii vor avea obligația să mențină investițiile realizate pentru o perioadă de minimum cinci ani.

În încheiere, premierul a transmis că România dispune de resurse importante pentru dezvoltare, însă acestea trebuie valorificate prin politici economice coerente.