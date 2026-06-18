Ilie Bolojan, atac fără precedent la adresa lui Eugen Tomac și Sorin Grindeanu: Încetați cu minciunile pentru a vă justifica eșecurile! Nu am formulat vreun acord pentru învestirea unui guvern tehnocrat

Ilie Bolojan a reacționat joi la declarațiile făcute în ultimele zile de Eugen Tomac și Sorin Grindeanu privind presupusa susținere a unui guvern tehnocrat. Președintele PNL a transmis că nu a existat niciodată un acord, nici măcar unul de principiu, pentru învestirea unui astfel de Executiv. Mesajul a fost publicat pe rețelele sociale, în contextul disputelor politice generate de negocierile pentru formarea Guvernului. Liderul liberal a calificat afirmațiile celor doi drept „minciuni” și a respins orice acuzație privind negocieri pentru funcții.

Ilie Bolojan a intervenit public după ce Eugen Tomac și Sorin Grindeanu au susținut că liderul PNL ar fi acceptat inițial să sprijine formula unui guvern tehnocrat condus de Tomac.

Într-o postare publicată joi, președintele Partidului Național Liberal a respins categoric aceste afirmații și a susținut că în spațiul public sunt promovate informații false despre poziția sa și a formațiunii politice pe care o conduce.

„Încetați cu minciunile folosite pentru a vă justifica eșecurile, fuga de răspundere și comportamentul neprincipial! Observ că se rostogolesc în spațiul public o serie de invenții toxice. Ca să fie clar: niciodată nu am formulat vreun acord, nici măcar de principiu, pentru învestirea unui guvern tehnocrat. Am spus public că aceasta ar fi putut fi una dintre soluțiile teoretice constituționale, în funcție de îndeplinirea unor condiții care nu au fost îndeplinite”, a scris Ilie Bolojan.

Potrivit liderului liberal, referirile sale anterioare la un eventual guvern tehnocrat au avut exclusiv caracter teoretic și au fost formulate în contextul opțiunilor constituționale existente pentru depășirea blocajului politic.

În aceeași postare, Ilie Bolojan a insistat asupra faptului că deciziile privind poziționarea Partidului Național Liberal sunt adoptate exclusiv în cadrul structurilor statutare ale formațiunii și nu prin înțelegeri informale.

Președintele PNL a subliniat că nu a existat niciun acord privind susținerea unui guvern tehnocrat și a respins, de asemenea, orice speculație referitoare la negocieri pentru obținerea unor funcții politice.

„Și, cel mai important, în și pentru PNL decide PNL, prin forurile statutare și prin vot deschis. Deciziile în și pentru PNL nu se iau pe sub masă, oricât de importantă ar fi aceasta. Totodată, nu s-a pus problema să tranzacționez pentru mine sau pentru vreo altă persoană vreo funcție, în schimbul unui acord care nu a fost vreodată în discuție”, a scris Ilie Bolojan.

Mesajul liderului liberal vine după mai multe declarații și acuzații lansate în spațiul public în legătură cu negocierile politice desfășurate în ultimele săptămâni și cu formulele de guvernare analizate în perioada de criză.

În finalul intervenției sale, Ilie Bolojan a făcut referire la contextul politic în care au apărut aceste dispute și a susținut că actuala criză a avut ca efect afectarea Partidului Național Liberal.

Liderul liberal a afirmat că experiența ultimelor săptămâni ar fi trebuit să demonstreze limitele strategiilor bazate pe informații false și pe încălcarea loialității politice.