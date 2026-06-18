Sorin Grindeanu lansează un avertisment politic: Trebuie să discutăm foarte mult. Decizia PSD se mai lasă așteptată

Sorin Grindeanu a anunțat joi, după ședința grupurilor parlamentare ale PSD, că partidul nu a decis încă dacă va intra sau nu la guvernare alături de premierul desemnat Adrian Veștea. Liderul social-democrat a precizat că analiza programului de guvernare continuă și că o decizie finală ar putea fi luată duminică. În același timp, Grindeanu a respins ideea susținerii unui guvern minoritar și a formulat critici dure la adresa lui Ilie Bolojan. Dezbaterile au loc în contextul în care Adrian Veștea urmează să prezinte în Parlament echipa guvernamentală și programul de guvernare.

Sorin Grindeanu a declarat că social-democrații analizează în continuare oportunitatea participării la viitoarea formulă guvernamentală și că experiența precedentă a coaliției obligă partidul la o evaluare atentă înaintea unei decizii.

„În acest moment Partidul Social-Democrat se află în situaţia următoare, stăm şi analizăm foarte bine tot ceea ce ţine de programul de guvernare, fiindcă, dacă e să privim doar la ceea ce s-a întâmplat ultima dată, şi anume în urmă cu un an, când noi am venit de bună credinţă într-o coaliţie, dar am fost cam singurii de bună credinţă în acea coaliţie, toţi ceilalţi au avut doar un singur proiect politic, acela de a lovi PSD-ul şi de a-l critica. Ceea ce, de fapt, vedem şi acum. Şi atunci, PSD-ul trebuie să judece foarte bine dacă mai intră sau nu într-o asemenea majoritate”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a subliniat că formațiunea nu are obiecții față de persoana premierului desemnat și că i-a transmis acestuia faptul că partidul are nevoie de timp pentru consultări interne.

„Este un om pe care îl cunosc de câţiva ani, este un om care a câştigat uninominal de câteva ori alegeri, fie la Consiliul Judeţean Braşov, a fost şi primar, ceea ce e un lucru foarte important. E un om care, în acest moment, este desemnat premier al României. N-avem nimic împotriva persoanei Adrian Veştea, doar că l-am informat că decizia PSD, de a intra sau nu, se mai lăsa aşteptată”, a arătat Sorin Grindeanu.

Potrivit acestuia, în zilele următoare vor fi convocate structurile statutare ale partidului pentru a analiza documentele programatice și opțiunile politice aflate pe masă.

„Trebuie să discutăm foarte mult despre programul de guvernare. Iar azi i-am informat pe colegii mei că, în principiu, mi-aş dori duminică, după amiază, să închidem toate aceste dezbateri interne, să avem un Consiliu Politic Naţional şi să luăm decizia dacă intrăm sau nu în echipa sau în guvernul condus de Adrian Veştea”, a spus el.

Sorin Grindeanu a afirmat că PSD nu va vota un executiv minoritar format de PNL, USR și UDMR și a susținut că actuala configurație parlamentară face imposibilă formarea unei majorități stabile fără implicarea social-democraților.

„În acest moment, vin cei de la PNL și spun: haideți să votăm un guvern minoritar. Eu nu sunt de acord și PSD nu va vota! În Parlament, avem o împărțire egală în trei grupuri politice: PSD, al doilea grup PNL-USR-UDMR și al treilea grup suveraniștii. Haideți să mergem invers. În acest moment se poate face o majoritate refăcând fosta coaliție și avem peste 300 de voturi, dar s-a exclus acest scenariu. Nici PNL-USR nu poate să facă majoritate fără PSD. Nici PSD nu poate să facă fără PNL-USR. De la mine nu ați auzit că eu nu mai fac majoritate cu ei, de la alții ați auzit asta. Eu vă întreb, cu cine fac ei majoritate?”, a mai spus Grindeanu.

Întrebat despre posibilitatea ca PSD să participe la un guvern care ar obține voturile necesare inclusiv cu sprijinul AUR, liderul social-democrat a precizat că responsabilitatea construirii unei majorități aparține premierului desemnat.

„Eu răspund de cele 128 de voturi ale PSD, nu e Sorin Grindeanu desemnat premier, premierul desemnat e Adrian Veștea, dânsul trebuie să prezinte o majoritate în Parlament. PSD, dacă va hotărî să intre în această echipă, eu, ca președinte PSD, răspund de voturile PSD”, a declarat Sorin Grindeanu.

În acest context, liderul PSD a confirmat că partidul nu a finalizat procesul intern de consultare și că votul privind susținerea viitorului executiv este așteptat după reuniunile programate în zilele următoare.

În cadrul declarațiilor de joi, Sorin Grindeanu a formulat acuzații directe la adresa lui Ilie Bolojan și a susținut că acesta și USR urmăresc un obiectiv politic comun orientat împotriva PSD.

Liderul social-democrat a afirmat că pozițiile exprimate de Bolojan în timpul negocierilor pentru formarea guvernului s-au modificat succesiv, deși condițiile invocate anterior ar fi fost acceptate.

„Nu e de datoria mea să întăresc ceea ce a spus, cred, Eugen Tomac. Eu înțeleg dincolo de cine este președintele României, cine este președintele la PSD, să respecți funcția. În momentul în care îl minți pe președintele României că intri într-un guvern tehnocrat, iar după 3 zile vi și spui că intri dar să nu fie miniștri proxy de la PSD. Peste alte trei zile a venit și a spus că votează, dar să nu fie nici secretari de stat apropiați politic. Toate condițiile lui s-au îndeplinit și totuși s-a dus la partid, a făcut ședință și a zis că el nu votează. Sunt lucruri pe care le știu pentru că am fost acolo, la acele discuții. Ilie Bolojan a mințit președintele republicii și a venit de fiecare dată cu alte pretenții, care au fost îndeplinite, iar la final a zis că votează împotrivă. Lumea este sătulă de faptul că Ilie Bolojan se gândește doar la el, iar cine îl supără îl dă și afară din partid. Așa înțelege Ilie Bolojan să se comporte”, a explicat liderul PSD.

Declarațiile au fost făcute în cadrul reuniunii grupurilor parlamentare PSD, la care au participat deputații și senatorii partidului. În paralel, premierul desemnat Adrian Veștea urma să depună la Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare, în timp ce PNL, USR, UDMR și AUR au anunțat public că nu vor susține învestirea Guvernului Veștea.