Senatul a respins proiectul de lege care clarifica infracțiunea de hărțuire sexuală. Buzoianu: PSD astăzi a votat pur politic, alegând să facă din victimele hărţuirii sexuale persoane care să fie mult mai puţin protejate

La ședința plenului Senatului, PSD s-a abținut de la vot asupra unui proiect de lege care clarifica infracțiunea de hărțuire sexuală și care fusese susținut anterior în comisii. Din această cauză, inițiativa a fost respinsă. Potrivit ministrului Mediului, Diana Buzoianu, mii de femei rămân fără protecție suplimentară din cauza social-democraților.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că proiectul de lege care clarifica mai bine infracțiunea de hărțuire sexuală a fost respins în Senat. Ea a explicat că PSD s-a abținut la vot în plen, deși anterior susținuse proiectul în comisii.

Buzoianu a spus că proiectul era pe ordinea de zi a ședinței Senatului și că acesta ar fi oferit mai multă protecție pentru mii de femei din România. Ea a precizat că proiectul primise un raport favorabil și fusese susținut de parlamentari din PNL, PSD, UDMR și USR, care erau și coinițiatori ai inițiativei.

Potrivit ministrului, cu doar câteva minute înainte de votul din plen, PSD și-ar fi schimbat poziția și a ales să se abțină. Din această cauză, proiectul a fost respins de Senat. Buzoianu a mai afirmat că i s-ar fi transmis că decizia PSD ar fi fost motivată mai degrabă de o dorință de a se răzbuna pe USR. Ea a susținut însă că o astfel de acțiune nu afectează doar USR, ci și miile de femei care rămân fără protecție în fața hărțuirii sexuale.

„Tocmai a fost şedinţa plenului Senatului, la care a fost pe ordinea de zi proiectul privind definirea mult mai clară a infracţiunii privind hărţuirea sexuală. Un proiect de lege care ar fi protejat anual mii de femei în România anului 2026. Am avut un raport favorabil, votat de PNL, PSD, UDMR, USR. Proiectul este, de asemenea, coiniţiat alături de toţi aceşti parlamentari. Cu cinci minute înainte de plen, decizia PSD-ului, care de altfel spunea că va susţine acest proiect de lege, a fost să îşi schimbe votul şi să voteze abţinere, astfel ducând la respingerea proiectului la Senat. Ni s-a transmis pe toate căile că este mai degrabă o răzbunare cumva împotriva USR. Ce nu înţelege PSD este că o răzbunare împotriva USR-ului nu poate să fie, de fapt, o răzbunare împotriva miilor de femei care rămân fără protecţie în faţa hărţuirii sexuale”, a menţionat Buzoianu.

Ministrul Mediului a afirmat că PSD a votat acest proiect din motive politice. Ea a spus că USR susține proiectele de lege care ajută și protejează oamenii, fără să țină cont de partidul care le propune.

Buzoianu a acuzat PSD că a ales să voteze politic și că, prin această decizie, victimele hărțuirii sexuale vor beneficia de mai puțină protecție. Ea a subliniat că acest lucru este surprinzător, deoarece PSD votase anterior în favoarea proiectului în comisii și era chiar coinițiator al acestuia.

Ministrul a declarat că această situație arată diferențele dintre partide și riscurile pe care le vede în perspectiva formării viitorului guvern. Potrivit acesteia, astfel de decizii și conflicte politice ar putea deveni tot mai frecvente în Parlament.