Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că este dificil ca statul să revină la finanțări de peste un miliard de lei pe an pentru Programul Rabla, deoarece există multe alte probleme de mediu considerate mai urgente și care au nevoie de bani.

Ea a explicat, la TVR Info, că prin acest program au fost scoase din uz aproximativ 200.000 de mașini vechi, dar că în prezent nu mai este realist un buget atât de mare. Potrivit ei, România are probleme serioase și nerezolvate de mult timp, cum ar fi depozite de deșeuri periculoase, lipsa sistemelor de apă și canalizare în unele zone și poluarea cauzată de gropile de gunoi, pentru care țara plătește și amenzi. Din acest motiv, a spus că banii trebuie direcționați mai întâi către aceste domenii.

Ministrul a mai precizat că a încercat să păstreze un echilibru în ceea ce privește Programul Rabla și că pentru anul respectiv a fost alocat un buget de 300 de milioane de lei. Ea a adăugat că programul poate continua și în anii următori, dacă va fi gândit mai bine.

Referitor la criticile producătorilor și importatorilor de mașini privind condițiile de eligibilitate, Buzoianu a explicat că ministerul favorizează în principal produsele fabricate sau asamblate în Europa. Ea a spus că programul trebuie să îndeplinească atât obiective de mediu, cât și să fie finanțat din banii proveniți de la poluatorii din România. În opinia sa, nu este ideal ca acești bani să fie direcționați în afara Europei, de exemplu către China.

„Nu cred că ne putem întoarce la proiecte de peste un miliard de lei pe Rabla, din simplul motiv că România are probleme sistemice de mediu care nu au primit bani ani de zile la rând, care trebuie să fie prioritizate în anii următori. Vorbim despre halde care otrăvesc oamenii şi care nu au primit încă bani să fie ecologizate. Vorbim de apă-canal în anumite zone, vorbim de gunoi care ne otrăveşte în fiecare an şi pentru care plătim amenzi, pentru că nu am avut banii necesari să le ecologizăm. Deci sunt nişte probleme sistemice unde trebuie să fie prioritizaţi banii. Poate să mai fie gândit şi pentru anii viitori şi poate să fie un proiect bun, corect gândit. Vrem să ajutăm prin acest program, adică bineînţeles să fie atins şi obiectivul de mediu, pentru că ăsta este unul dintre principalele motive pentru care este lansat acest proiect de la Ministerul Mediului, dar în acelaşi timp, fiind vorba de bani care provin de la poluatori din România, deci noi luăm bani de pe certificate de la operatori care lucrează în România, investesc în România, au angajaţi aici şi ducem, exportăm aceşti bani, poate în China, de exemplu, în momentul de faţă. Nu ştiu dacă este neapărat cel mai bun model posibil”, a punctat Buzoianu.

Buzoianu, membră USR, a declarat că nu ar susține un guvern în care ar intra USR, UDMR și minoritățile împreună cu PSD, deoarece consideră că, dacă PSD ar avea controlul total al guvernării, în România nu s-ar face reforme reale.

Întrebată despre posibilitatea unui guvern minoritar în jurul PSD, ea a spus că nu ar vota o astfel de variantă. A explicat că, în opinia ei, România nu ar reuși să iasă dintr-un sistem de clientelism politic dacă PSD ar conduce singur guvernul și că acest partid nu ar accepta schimbările cerute de cetățeni. Ea a mai afirmat că, dacă PSD ar avea toată puterea, nu ar apărea îmbunătățiri importante pentru oameni, ci doar schimbări mici, de fațadă, fără reforme reale.

Despre varianta unui guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, Buzoianu a spus că acesta ar avea șanse mai mari să facă reforme decât un guvern în care este implicat PSD. Totodată, ea a acuzat PSD că a contribuit la dărâmarea Guvernului Bolojan, dar apoi evită să își asume responsabilitatea guvernării. A explicat că i se pare contradictoriu ca un partid să voteze căderea unui guvern, dar apoi să nu vrea să participe la conducerea țării.