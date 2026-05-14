Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a reprezentat România la reuniunea informală a miniștrilor energiei din Uniunea Europeană, desfășurată la Nicosia, în Cipru, unde a susținut poziția țării privind consolidarea securității energetice regionale și accelerarea investițiilor strategice în domeniul energetic.

Oficialul român a precizat că, în cadrul discuțiilor, a salutat direcțiile promovate de Președinția Consiliului UE referitoare la dezvoltarea capacităților de stocare a energiei, intensificarea cooperării europene și creșterea rezilienței sistemelor energetice ale statelor membre. Acesta a subliniat că, în viziunea României, stocarea energiei reprezintă un element esențial al tranziției energetice, iar aceste capacități ar trebui recunoscute pentru rolul lor în echilibrarea sistemului energetic și stabilitatea rețelelor. Totodată, a arătat că investițiile în acest sector au nevoie de un cadru european mai clar, predictibil și armonizat.

Bușoi a afirmat că Europa ar trebui să accelereze dezvoltarea propriei industrii pentru tehnologii de stocare și componente strategice, pentru a-și consolida competitivitatea și autonomia energetică. În numele României, oficialul român a evidențiat și rolul gazului natural în tranziția energetică, precum și importanța proiectului Neptun Deep din Marea Neagră, pe care l-a prezentat drept un factor ce poate contribui la creșterea securității energetice regionale și la consolidarea poziției României ca furnizor de stabilitate.

Acesta a insistat asupra necesității unei coordonări mai bune între statele membre ale UE și a dezvoltării interconectărilor energetice la nivel european. Referindu-se la contextul internațional, Bușoi a menționat că tensiunile din Orientul Mijlociu au evidențiat vulnerabilitățile sistemului energetic global, subliniind necesitatea monitorizării permanente a evoluțiilor internaționale și a identificării de măsuri pentru menținerea stabilității pieței energetice.

Bușoi a transmis pe Facebook partenerilor europeni că România își reafirmă implicarea activă în construirea unei piețe energetice europene mai sigure, mai interconectate și mai sustenabile, prin sprijinirea investițiilor strategice și întărirea cooperării regionale.

„Am reprezentat Ministerul Energiei la reuniunea informală a miniștrilor energiei din Uniunea Europeană, desfășurată la Nicosia, în Cipru, unde am susținut poziția României privind consolidarea securității energetice regionale și accelerarea investițiilor strategice în sectorul energetic. În cadrul discuțiilor, am salutat accentul pus de Președinția Consiliului pe dezvoltarea capacităților de stocare a energiei, întărirea cooperării europene și creșterea rezilienței sistemelor energetice din statele membre. Pentru România, stocarea energiei reprezintă un pilon esențial al tranziției energetice. Este necesar ca aceste capacități să fie recunoscute pentru rolul lor în echilibrarea sistemului și stabilitatea rețelelor, iar investițiile să beneficieze de un cadru european mai clar, predictibil și armonizat. Totodată, Europa trebuie să accelereze dezvoltarea propriei baze industriale pentru tehnologiile de stocare și componentele strategice, pentru a-și consolida competitivitatea și autonomia energetică. În numele României, am subliniat rolul gazului natural în tranziția energetică, precum și importanța strategică a proiectului Neptun Deep din Marea Neagră. Acesta va poziționa România ca furnizor de stabilitate în regiune și va garanta creșterea securității energetice atât naționale, cât și europene. Am subliniat, de asemenea, așa cum am mai făcut-o în discuțiile purtate la nivel european, necesitatea unei coordonări mai bune între statele membre, precum și promovarea interconectărilor energetice între state. Conflictul din Orientul Mijlociu a evidențiat vulnerabilitățile sistemului energetic internațional. În acest context, la nivel european, este clar că trebuie monitorizate permanent evoluțiile de pe plan mondial și analizate toate măsurile necesare pentru a asigura stabilitatea pieței de energie. Mesajul pe care l-am reiterat partenerilor europeni este că România se implică activ în construirea unei piețe energetice europene mai sigure, mai interconectate și mai sustenabile, prin susținerea investițiilor strategice și consolidarea cooperării regionale”, este mesajul lui Bușoi.

Proiectul Neptun Deep este dezvoltat de OMV Petrom și Romgaz, prin filiala sa Romgaz Black Sea Limited, cele două companii având participații egale, de câte 50%. Investițiile necesare pentru faza de dezvoltare sunt estimate la până la 4 miliarde de euro, iar producția totală este evaluată la aproximativ 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale. Primele livrări de gaze sunt preconizate pentru anul 2027.

După decizia finală de investiție adoptată în iunie 2023, au fost semnate contracte cu companii internaționale de profil pentru execuția lucrărilor. Astfel, instalația de foraj Transocean Barents a fost contractată pentru o perioadă minimă de un an și jumătate, iar serviciile integrate de foraj sunt asigurate de Halliburton România.

Infrastructura proiectului, destinată exploatării zăcămintelor Domino și Pelican Sud, include zece sonde, trei sisteme submarine de producție și rețelele de conducte colectoare aferente, o platformă offshore, conducta principală de transport al gazelor către Tuzla și o stație de măsurare a gazelor.

Platforma offshore este proiectată să își producă propria energie și să funcționeze în conformitate cu cele mai înalte standarde de siguranță și protecție a mediului. După sosirea în România, aceasta va intra într-o etapă de pregătire tehnică, care include ridicarea turlei și instalarea echipamentelor de foraj, urmând să înceapă ulterior forajul sondelor de producție din cadrul proiectului Neptun Deep.