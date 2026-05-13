TVA pentru alimente în România în 2026. Sistemul de taxare aplicat alimentelor și băuturilor în România a fost simplificat și reorganizat prin modificările fiscale introduse de Legea 141/2025. Schimbarea principală constă în uniformizarea și redefinirea cotelor de TVA aplicabile produselor de consum curent.

Una dintre cele mai importante modificări este introducerea unei cote reduse unice de TVA de 11%, care înlocuiește vechile cote diferențiate de 5% și 9% utilizate anterior pentru anumite produse de strictă necesitate.

Această cotă de 11% se aplică în 2026 pentru:

alimentele de bază destinate consumului uman și animal;

livrarea de apă potabilă;

serviciile de restaurant și catering.

Prin această abordare, legislația fiscală urmărește simplificarea tratamentului TVA pentru produsele esențiale și reducerea fragmentării vechilor cote reduse.

În paralel, România menține o cotă standard de TVA de 21% în 2026, aplicabilă pentru produse considerate mai puțin esențiale din punct de vedere nutrițional sau cu impact fiscal diferit.

Această cotă se aplică în special pentru:

băuturi alcoolice;

băuturi nealcoolice care conțin zahăr adăugat sau îndulcitori;

alimente cu un conținut ridicat de zahăr (peste 10g la 100g de produs).

Germania aplică o structură simplificată a TVA pentru sectorul alimentar, conform ghidului „Cotele TVA 2026 în Europa” publicat de ASD Group. Cota redusă de 7% acoperă majoritatea alimentelor de bază și include, în urma unei reforme intrate în vigoare la 1 ianuarie 2026, și consumul în restaurante și servicii de catering. În paralel, cota standard de 19% se aplică în principal băuturilor și produselor considerate de lux.

Cotă TVA Aplicare Exemple 7% (cotă redusă) Alimente de bază, servicii alimentare esențiale lapte, pâine, carne, fructe, livrare apă la rețea, preparate din restaurante și catering 19% (cotă standard) Băuturi și produse neesențiale sau de lux băuturi alcoolice și nealcoolice (cafea, sucuri, apă îmbuteliată), produse de lux precum caviarul

Franța menține un sistem de TVA pe mai multe niveluri pentru produsele alimentare, conform datelor centralizate de ClearTax și analizelor fiscale disponibile pe L-Expert-Comptable. Structura este diferențiată în funcție de tipul produsului și de modul de consum, cu scopul de a separa alimentele de bază de produsele preparate sau de lux.

Cotă TVA Aplicare Exemple 5,5% (cotă redusă) Produse alimentare de bază și consum casnic pâine, lapte, carne, legume, fructe, apă potabilă, băuturi nealcoolice sigilate 10% (cotă intermediară) Produse preparate și consum imediat restaurante, catering, fast-food, livrare mâncare, produse gata de consum (ex: sandvișuri calde) 20% (cotă standard) Băuturi alcoolice și produse de lux alcool, unele produse de cofetărie premium, caviar

Spania revine la structura sa standard de TVA (IVA) pentru alimente, utilizând două cote reduse principale de 4% și 10%, după încheierea măsurilor temporare anti-inflație. Sistemul fiscal diferențiază clar produsele de bază de cele procesate sau de consum imediat.

Cotă TVA Aplicare Exemple 4% (cotă super-redusă) Produse alimentare de primă necesitate pâine brută, făină, lapte natural, brânzeturi, ouă, fructe, legume, leguminoase, tuberculi, cereale 10% (cotă redusă) Majoritatea alimentelor și servicii alimentare carne, pește, uleiuri vegetale, paste, conserve, restaurante, baruri, cafenele, catering 21% (cotă standard) Băuturi și produse de lux băuturi alcoolice, băuturi răcoritoare cu zahăr sau îndulcitori, produse alimentare de lux

Austria aplică un sistem de TVA diferențiat pentru produse alimentare, cu o tranziție importantă la mijlocul anului. Până la 1 iulie 2026 rămâne valabilă cota redusă de 10%, după care este introdusă o cotă super-redusă de 4,9% (aproximativ 5%) pentru alimentele de bază, ca parte a unei măsuri de sprijin pentru consumatori și combatere a inflației.