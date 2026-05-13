Blocul Național Sindical (BNS) participă miercuri, 13 mai, la o întâlnire organizată de AUR la Senat, într-un context economic tensionat, marcat de inflație ridicată, scăderea puterii de cumpărare și nemulțumiri tot mai mari în rândul angajaților din România. La discuții au fost invitate toate cele cinci confederații sindicale reprezentative la nivel național.

Reuniunea are loc într-un moment sensibil pentru economia românească, după mai multe avertismente lansate de liderii sindicali privind deteriorarea nivelului de trai și riscurile economice care afectează piața muncii.

„La reuniune au fost invitate cele cinci confederații sindicale reprezentative la nivel național — CNSLR Frăția, BNS, CNS Cartel ALFA, CSDR și CNS Meridian — obiectivul declarat al întâlnirii fiind realizarea unui schimb de opinii privind situația angajaților din sectorul public și privat, provocările din piața muncii, precum și identificarea unor soluții pentru problemele economice și sociale actuale”, transmite BNS într-un comunicat.

Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții sindicali, întâlnirea are ca principal obiectiv analizarea problemelor cu care se confruntă angajații din sectorul public și privat, dar și identificarea unor soluții concrete pentru reducerea presiunii economice asupra populației.

Printre temele aflate pe agenda discuțiilor se numără:

protejarea drepturilor salariale;

creșterea puterii de cumpărare;

condițiile de muncă;

dialogul social dintre sindicate și clasa politică;

impactul măsurilor fiscale asupra angajaților;

stabilitatea locurilor de muncă;

politicile economice și sociale pentru perioada următoare.

Din delegația BNS fac parte Mircea Burlacu, vicepreședinte al confederației, și Cosmin Andreica, liderul Sindicatului Europol.

„Blocul Național Sindical consideră că dialogul dintre organizațiile sindicale și actorii politici este necesar într-un context economic și social complex, în care deciziile publice au un impact direct asupra nivelului de trai și asupra stabilității locurilor de muncă. Blocul Național Sindical reafirmă disponibilitatea de a susține, în toate cadrele instituționale de dialog, interesele lucrătorilor pe care îi reprezintă”, se arată într-un comunicat BNS.

Participarea BNS la consultările organizate de AUR vine după ce confederația sindicală a transmis recent o scrisoare deschisă către președintele României și liderii partidelor parlamentare, în care avertiza asupra vulnerabilităților economice majore.

Liderii sindicali susțin că România traversează simultan mai multe crize:

criză economică;

criză financiară;

criză energetică;

instabilitate politică.

Potrivit BNS, efectele acestor probleme se resimt direct în veniturile populației, în costurile de trai și în siguranța locurilor de muncă.

Sindicaliștii atrag atenția că inflația continuă să afecteze puternic bugetele românilor. Creșterea prețurilor la alimente, utilități și servicii reduce constant puterea de cumpărare, în timp ce salariile nu reușesc să țină pasul cu scumpirile.

Datele invocate de BNS arată că România înregistrează una dintre cele mai ridicate rate ale inflației din Uniunea Europeană, iar salariul mediu a pierdut semnificativ din valoarea reală în ultimul an.

În același timp, liderii sindicali susțin că deficitul bugetar ridicat și costurile mari de finanțare ale statului creează presiuni suplimentare asupra economiei naționale.

Reprezentanții BNS consideră că dialogul instituțional dintre organizațiile sindicale și partidele politice este esențial pentru evitarea unor probleme sociale mai grave în perioada următoare.

Sindicaliștii cer ca măsurile economice să fie discutate în prealabil cu partenerii sociali și avertizează că deciziile adoptate fără consultare pot afecta stabilitatea pieței muncii și nivelul de trai al populației.

Întâlnirea de la Senat reflectă presiunea tot mai mare existentă asupra autorităților în contextul nemulțumirilor legate de salarii, taxe, inflație și condițiile economice generale din România.

„Toate acestea în timp ce România se împrumută la cele mai mari dobânzi din UE, apropiate de niveluri specifice economiilor încadrate în categoria „junk”, în condițiile în care România nu se află oficial în această categorie de risc”, se menționează în comunicat.

Ce urmează după consultările dintre BNS și AUR

Deocamdată, întâlnirea are caracter consultativ, însă sindicaliștii spun că vor continua dialogul cu toate formațiunile politice pentru susținerea intereselor angajaților.

În funcție de evoluția economică și de măsurile adoptate de autorități, liderii sindicali nu exclud intensificarea presiunilor publice și organizarea unor acțiuni de protest în perioada următoare.

Discuțiile dintre BNS și AUR au loc într-un moment în care teme precum inflația, salariile și stabilitatea economică devin centrale în dezbaterea publică și în agenda politică din România.