Fostul premier Victor Ponta a reacționat după publicarea noilor date economice și a transmis un mesaj critic la adresa actualei guvernări. Acesta a susținut că românii nu au dus-o bine nici înainte de moțiunea de cenzură care a dus la căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan și că efectele se văd direct în economie.

Ponta a afirmat că este nevoie urgentă de un nou guvern, dar de unul care să înțeleagă economia și nu doar comunicarea publică. El a ironizat situația și a spus că doar propagandiștii o duc bine, în timp ce populația suportă costurile reale ale crizei.

„Se audeeeee? Alooooo! Arde casa!!!! Haideți cu Guvernul — dar cu unul care știe economie, nu doar PR! Deci NU le-a fost bine românilor în 2026 nici până la moțiunea de cenzură — doar „propagandiștilor” le este bine mereu, pentru că ei câștigă în euro, fac cumpărături în străinătate și nu plătesc impozite!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

Declarația sa vine în contextul în care Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat că produsul intern brut a scăzut cu 1,7% pe seria brută și cu 1,5% pe seria ajustată sezonier față de același trimestru din 2025.

În primul trimestru din 2026, economia României a scăzut cu 0,2%, după ce și trimestrul IV din 2025 înregistrase o contracție de aproape 2% față de trimestrul anterior. Astfel, România se află în recesiune tehnică, după două trimestre consecutive de scădere economică.

Pe lângă scăderea PIB-ului, datele INS arată și o accelerare puternică a inflației. După mai multe luni în care nivelul anual a rămas peste 9%, în aprilie 2026 inflația a ajuns la 10,71%.

Cele mai mari creșteri de prețuri au fost înregistrate la servicii, unde avansul anual a fost de 13,04%. Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 12,02%, iar alimentele cu 7,39%.

Această evoluție pune presiune directă pe bugetele familiilor, în special în contextul în care consumul deja scade, iar salariile reale sunt afectate de ritmul accelerat al scumpirilor.

Datele au fost folosite de opoziție pentru a critica politicile de austeritate și pentru a susține că măsurile adoptate nu au reușit să stabilizeze economia.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a avut o poziție diferită și a explicat că actualul nivel al inflației nu este generat direct de Guvernul României, ci de contextul internațional și de efectele războaielor din lume.

Acesta a spus că războiul din Orientul Mijlociu, în special conflictul din Iran, are un impact direct asupra prețurilor, în special prin scumpirea carburanților.

„Se văd efectele războaielor din lume. Trebuie să recunoaștem că această inflație, în acest moment, nu este creată sau generată de Guvernul României, ci este o chestiune regională”, a spus Kelemen Hunor.

Potrivit lui Kelemen Hunor, prețul benzinei se transmite rapid în economie și ajunge în costul serviciilor și al produselor, ceea ce explică presiunea inflaționistă din această perioadă. El a afirmat că, fără acest context extern, inflația ar fi fost la un nivel de 6-7%, nu peste 10%.

„Când avem o conjunctură atât de dificilă, trebuie analizat ce se poate face. Dar trebuie să le spunem lucrurilor pe nume. Această inflație a fost creată, în primul rând, de războiul din Orientul Mijlociu. Altfel, eram la 6-7%”, a declarat el.

Întrebat despre măsurile care ar trebui luate, liderul UDMR a exclus ideea unei majorări de TVA și a spus că ar lua în calcul mai degrabă o reducere a TVA, chiar și una limitată.

În plus, acesta consideră că România ar trebui să profite de relocarea unor investiții din Asia spre Europa și să devină mai atractivă pentru noile lanțuri de producție.

„Mă gândesc la reducerea TVA, chiar și puțin, și la măsuri prin care România să devină mai atractivă pentru investițiile care se retrag din Asia spre Europa. Lanțurile de producție se vor apropia de Europa în foarte multe domenii”, a spus Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor a atras atenția că nu există o soluție rapidă pentru problemele economice actuale și că statul trebuie să își reducă propriile cheltuieli.

El a spus că este mult de muncă în această zonă și că, înainte de orice măsuri economice majore, trebuie clarificată situația politică și format un nou guvern stabil. În opinia sa, fără o bază politică solidă, orice discuție despre reforme sau măsuri fiscale rămâne incompletă.