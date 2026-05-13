Institutul Național de Statistică a anunțat că Produsul Intern Brut al României s-a redus în primul trimestru din 2026. Potrivit datelor oficiale, economia a înregistrat o scădere de 0,2% față de trimestrul IV din 2025, pe seria ajustată sezonier.

În același timp, comparativ cu trimestrul I din 2025, declinul a fost și mai accentuat. PIB-ul a scăzut cu 1,7% pe seria brută și cu 1,5% pe seria ajustată sezonier.

Datele INS confirmă astfel o încetinire accentuată a economiei, după mai multe trimestre în care creșterea economică a fost aproape de stagnare.

Potrivit INS, economia României a avut un ritm de creștere tot mai redus în ultimii doi ani, iar începutul lui 2026 marchează intrarea în teritoriu negativ.

Evoluția PIB-ului României (% față de aceeași perioadă a anului precedent)

Perioada Serie brută Serie ajustată sezonier Trim. I 2024 +0,6% +2,1% Trim. II 2024 +0,9% +0,5% Trim. III 2024 +1,7% +0,3% Trim. IV 2024 +0,5% +0,7% Trim. I 2025 +0,3% +0,7% Trim. II 2025 +0,3% +2,1% Trim. III 2025 +1,7% +1,4% Trim. IV 2025 +0,2% -1,5% Trim. I 2026 -1,7% -1,5%

Datele arată clar că economia a pierdut din viteză încă din 2025, iar începutul acestui an confirmă tendința de contracție economică.

Scăderea PIB-ului vine într-un moment în care România se confruntă cu una dintre cele mai ridicate inflații din Uniunea Europeană. În aprilie 2026, rata anuală a inflației a depășit 10%, în condițiile în care energia electrică, carburanții, chiriile și alimentele au înregistrat scumpiri masive.

Creșterea costurilor afectează direct consumul populației, unul dintre motoarele principale ale economiei românești. În plus, dobânzile ridicate și costurile mari de finanțare pun presiune pe mediul de afaceri și reduc apetitul pentru investiții.

Economiștii avertizează că o combinație între inflație mare și economie în scădere poate deveni extrem de periculoasă pentru stabilitatea economică.

Un PIB în scădere nu înseamnă automat recesiune profundă, însă reprezintă un semnal de alarmă pentru economie. Dacă declinul se menține și în trimestrele următoare, efectele s-ar putea vedea direct în nivelul de trai al populației.

O economie care încetinește poate duce la:

investiții mai mici;

reducerea consumului;

încetinirea creșterii salariilor;

presiuni mai mari pe bugetul statului;

risc de creștere a șomajului în anumite sectoare.

În același timp, statul poate avea dificultăți mai mari în colectarea veniturilor bugetare, într-o perioadă în care cheltuielile publice rămân ridicate.

Institutul Național de Statistică precizează că seria ajustată sezonier a fost recalculată după includerea estimărilor pentru trimestrul I din 2026, fiind operate mai multe revizuiri față de datele publicate anterior.

Astfel:

rezultatele trimestrului I 2025 au fost revizuite de la 99,5% la 99,8%;

trimestrul II 2025 a fost revizuit de la 101,0% la 100,7%;

trimestrul III 2025 a fost ajustat de la 99,9% la 100%;

trimestrul IV 2025 a fost revizuit de la 98,2% la 98%.

INS a anunțat că datele provizorii detaliate privind evoluția PIB-ului în primul trimestru din 2026 vor fi publicate pe 5 iunie 2026.

Totodată, comparațiile oficiale cu celelalte state membre ale Uniunii Europene vor fi publicate de Eurostat în data de 13 mai 2026.