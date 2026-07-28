România, tot mai atractivă pentru companiile americane: SUA sunt cel mai mare investitor din afara UE

Investițiile americane în România au depășit 9 miliarde de dolari, iar SUA au devenit cel mai important investitor non-UE. Noua analiză AmCham România ne arată că relația economică bilaterală se consolidează, însă atragerea de noi proiecte depinde de stabilitate, predictibilitate și capacitatea României de a accelera reformele.

Camera de Comerț Americană în România (AmCham România) a lansat o nouă ediție a analizei „Relațiile economice România – SUA”, în care sunt evidențiate principalele coordonate ale parteneriatului economic bilateral, precum și perspectivele de dezvoltare a acestuia. Potrivit documentului, relația dintre România și Statele Unite ale Americii are potențialul de a deveni un pilon important pentru creșterea economică pe termen lung a României.

Intensificarea schimburilor comerciale, menținerea investițiilor americane și dezvoltarea parteneriatelor în domenii strategice precum tehnologia, serviciile pentru afaceri, producția avansată, energia și apărarea consolidează poziția SUA printre cei mai importanți parteneri economici ai României. Creșterea exporturilor românești pe piața americană indică o maturizare a economiei și o îmbunătățire a competitivității companiilor românești, susținând imaginea României ca partener economic stabil și de încredere.

SUA ocupă locul al patrulea în clasamentul investitorilor străini în România, fiind cel mai mare investitor din afara Uniunii Europene. În același timp, piața americană se află pe locul al 15-lea în topul destinațiilor pentru exporturile românești de bunuri și servicii.

Cele mai recente date privind relațiile economice dintre cele două țări, aferente anului 2025, arată că exporturile românești de bunuri și servicii către SUA au ajuns la 6,4 miliarde de dolari, ceea ce plasează SUA pe locul al 15-lea între piețele de export ale României. În același timp, importurile din SUA au atins aproximativ 3 miliarde de dolari, SUA situându-se pe locul al 18-lea între țările de origine ale importurilor românești.

Sectorul serviciilor a înregistrat o evoluție semnificativă, exporturile românești către SUA atingând un nivel record de peste 4 miliarde de dolari în 2025, în creștere cu 19% față de anul precedent. Acestea au reprezentat aproximativ 8% din totalul exporturilor de servicii ale României. Serviciile IT&C au avut cea mai importantă contribuție, însumând circa 2,4 miliarde de dolari, echivalentul a aproximativ 60% din exporturile de servicii către piața americană, după o creștere de 25% față de 2024.

Și importurile de servicii din SUA au crescut semnificativ, cu 65%, reprezentând aproximativ 4% din totalul importurilor de servicii ale României. Acestea au fost concentrate în domenii precum serviciile pentru afaceri, tehnologia informației și comunicațiilor, precum și proprietatea intelectuală.

În ceea ce privește comerțul cu bunuri, exporturile României către SUA au depășit 2,3 miliarde de dolari în 2025, în creștere cu 5% față de anul anterior și aproape dublu față de nivelul înregistrat în urmă cu un deceniu. Aproximativ jumătate dintre categoriile de produse exportate sunt reprezentate de echipamente industriale și de transport, urmate de bunurile manufacturate.

Investițiile americane rămân un element central al relației economice bilaterale. Stocul investițiilor străine directe provenite din SUA în România depășește 9 miliarde de dolari, reprezentând aproximativ 7% din totalul investițiilor străine directe din țară. Astfel, SUA sunt al patrulea cel mai mare investitor în România și cel mai important investitor non-UE, raportat la țara de origine a investitorului final.

AmCham România arată că această evoluție face parte dintr-un context mai larg al relațiilor economice transatlantice, care au continuat să se extindă în pofida schimbărilor majore din comerțul și investițiile globale. În 2025, relația economică dintre Europa și SUA a atins un nivel record de aproximativ 10 trilioane de dolari, rămânând cea mai amplă și integrată relație economică la nivel mondial.

Analiza subliniază că statisticile comerciale nu includ achizițiile din domeniul apărării, deși acestea reprezintă o componentă importantă a cooperării bilaterale. Parteneriatul este completat de implicarea companiilor americane în sectoare strategice, inclusiv în dezvoltarea tehnologiilor „dual-use”, utilizate atât în scopuri civile, cât și de securitate.

Potrivit AmCham România, trecerea relației economice dintre cele două state la un nivel superior depinde în mare măsură de capacitatea României de a crea un mediu favorabil investițiilor și de a dezvolta politici care să atragă capital american în domenii strategice de interes.

„Relația economică dintre România și Statele Unite se află astăzi pe o traiectorie solidă, însă potențialul deplin al acestui parteneriat poate fi valorificat doar într-un mediu stabil și predictibil. Pe fondul prudenței investiționale care a marcat anul 2025, prelungirea tensiunilor din politica internă și impactul acestora asupra mediului economic generează îngrijorare în rândul investitorilor. România nu mai poate concura doar prin costuri reduse sau prin poziție geografică. Pentru investitori contează mai mult capacitatea de a asigura un mediu predictibil, de a implementa reforme structurale și de a dezvolta infrastructura și competențele relevante pentru economia viitorului. Avem nevoie de toate acestea pentru a atrage investiții americane, cu valoare adăugată ridicată și impact pe termen lung”, a declarat președintele AmCham România, Vlad Boeriu.

Rezultatele celei mai recente ediții a sondajului „AmCham Business Barometer” arată că investitorii își mențin încrederea în potențialul economic al României, însă adoptă o atitudine mai prudentă în ceea ce privește planurile de investiții. În acest context, predictibilitatea politicilor publice și capacitatea autorităților de a implementa reforme devin elemente esențiale pentru păstrarea competitivității României și pentru consolidarea atractivității sale în fața investitorilor.

Companiile americane membre ale Camerei de Comerț Americane în România (AmCham România) consideră că printre principalele condiții pentru menținerea și atragerea investițiilor se numără stabilitatea politicilor publice și a mediului macroeconomic, reducerea birocrației prin accelerarea digitalizării serviciilor publice, existența unui cadru fiscal competitiv, o strategie economică coerentă, continuarea investițiilor în infrastructură și consolidarea statului de drept.

Aceste priorități sunt corelate cu avantajele pe care România le oferă deja investitorilor, precum infrastructura digitală și nivelul ridicat de securitate cibernetică, reziliența lanțurilor de aprovizionare, dar și raportul competitiv dintre costul forței de muncă și productivitate. În același timp, apartenența României la NATO și Uniunea Europeană, precum și perspectiva aderării la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), reprezintă factori importanți de încredere pentru mediul de afaceri.

Potrivit AmCham România, aplicarea unor politici publice eficiente, care să valorifice aceste avantaje, poate contribui la dezvoltarea relației economice dintre România și Statele Unite, prin susținerea investitorilor existenți și atragerea unor noi proiecte cu valoare adăugată ridicată.

Într-un context internațional în care capitalul se îndreaptă tot mai mult către economii stabile, competitive și capabile să implementeze proiecte strategice, România are oportunitatea de a-și consolida poziția de destinație importantă pentru investițiile americane și de partener de încredere în economia transatlantică.

AmCham România transmite că va continua să sprijine acest obiectiv prin promovarea relațiilor economice bilaterale dintre România și SUA, precum și prin susținerea reformelor menite să crească competitivitatea economiei românești.

Analiza integrală poate fi accesată AICI.

Camera de Comerț Americană în România – AmCham Romania este cea mai reprezentativă asociație de afaceri, recunoscută pentru facilitarea unui dialog public privat consistent pe marginea agendei economice și pentru contribuția la întărirea relațiilor economice dintre România și Statele Unite ale Americii.

Cu peste 30 de ani de prezență în România, AmCham reunește în prezent peste 600 de companii americane, internaționale și românești cu investiții cumulate de peste USD 30 mld în România.

Companiile membre AmCham asigură împreună peste 250.000 de locuri de muncă și generează o cifră de afaceri cumulată de peste 65 miliarde EUR. Fiecare 1 million de EUR suplimentar la cifra de afaceri creează alte 10 locuri de muncă în economie.

Membrii AmCham Romania activează în 32 de sectoare economice, ceea ce face posibilă implicarea AmCham în promovarea priorităților economice pentru multe domenii de activitate, prin grupuri de lucru specializate, precum: Piețe de Capital și Servicii Financiare, Guvernanță Corporatistă, Concurență și Ajutor de Stat, Energie, Educație, Economie Digitală, Protecția Datelor Personale, Fiscalitate, Piața Muncii, Sănătate, Fonduri Europene, Achiziții Publice și Partneriat Public-Privat, Legislația Comercială, și Turism.

AmCham România este membru acreditat al Camerei de Comerț a SUA și face parte din rețeaua europeană a Camerelor de Comerț Americane.