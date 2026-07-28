Virgil Popescu trage un semnal de alarmă: Apa este una dintre cele mai importante resurse pentru producerea energiei în România

Virgil Popescu avertizează că România se confruntă cu vulnerabilități tot mai mari în sectorul energetic din cauza scăderii debitelor Dunării. Europarlamentarul PNL susține că situația de la Centrala Nucleară Cernavodă demonstrează cât de importantă este gestionarea responsabilă a resurselor de apă. În acest context, el solicită realizarea unui studiu hidrologic amplu înaintea oricărei decizii privind proiectul Porțile de Fier III (Đerdap III).

Virgil Popescu atrage atenția că apa reprezintă una dintre resursele esențiale pentru funcționarea sistemului energetic național și avertizează că efectele schimbărilor hidrologice pot afecta direct securitatea energetică a României.

„Apa este una dintre cele mai importante resurse pentru producerea energiei în România. Dacă nu o gestionăm responsabil şi cu viziune pe termen lung, riscăm să ne confruntăm cu probleme serioase”, transmite europarlamentarul PNL, într-o postare publicată pe Facebook.

Acesta leagă avertismentul de situația creată la Centrala Nucleară de la Cernavodă, unde debitul redus al Dunării a avut deja consecințe asupra funcționării instalațiilor.

Virgil Popescu arată că scăderea nivelului apei a determinat oprirea controlată și deconectarea Unității 1 de la Sistemul Energetic Național.

Europarlamentarul afirmă că autoritățile analizează și posibilitatea opririi controlate a celei de-a doua unități de la Cernavodă, ceea ce ar evidenția vulnerabilitatea infrastructurii energetice în fața condițiilor hidrologice.

„Mai mult chiar, se ia în considerare oprirea controlată şi deconectarea Unităţii 2. Acest context arată cât de vulnerabil poate deveni sistemul nostru energetic în faţa schimbărilor hidrologice”, subliniază Virgil Popescu.

Potrivit acestuia, evoluția actuală arată că disponibilitatea resurselor de apă trebuie tratată ca un element strategic pentru funcționarea sistemului energetic și pentru planificarea investițiilor viitoare.

În opinia sa, deciziile privind noile proiecte energetice trebuie fundamentate pe analize tehnice care să țină cont de impactul asupra resurselor de apă.

Referindu-se la proiectul Porțile de Fier III (Đerdap III), Virgil Popescu consideră că orice decizie trebuie precedată de o evaluare completă a efectelor pe care investiția le-ar putea avea asupra sistemului energetic și asupra irigațiilor.

„Tocmai de aceea, consider că este necesară o abordare prudentă în ceea ce priveşte proiectul Porţile de Fier III (Đerdap III). Înainte de orice decizie, este esenţială realizarea unui studiu hidrologic riguros, care să evalueze în mod obiectiv impactul proiectului atât asupra sistemului energetic naţional, cât şi asupra sistemului de irigaţii. Mai ales că ne pregătim de construcţia Unităţilor 3 şi 4, la Cernavodă, iar pentru aceste proiecte avem nevoie de suficientă apă, pentru ca toate cele 4 unităţi să funcţioneze optim şi în siguranţă”, explică Virgil Popescu.

Eurodeputatul susține că dezvoltarea capacităților energetice trebuie corelată cu disponibilitatea resurselor naturale, astfel încât investițiile strategice să poată funcționa în condiții de siguranță pe termen lung.

În finalul mesajului său, Virgil Popescu afirmă că lipsa unor analize aprofundate înaintea unor investiții de asemenea amploare poate genera efecte importante atât asupra economiei, cât și asupra securității energetice a țării.