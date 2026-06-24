Producția de energie a României a crescut cu 7% în 2026. Virgil Popescu: Deciziile luate între 2019 și 2023 încep să producă efecte

Producția de energie electrică a României a crescut cu 7% în primele patru luni din 2026, în timp ce importurile au scăzut cu 15%, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, susține că aceste rezultate sunt efectul investițiilor și reformelor lansate în perioada în care a condus ministerul.

Fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, a comentat datele publicate de INS, afirmând că evoluțiile din sectorul energetic reprezintă consecința unui proces început cu mai mulți ani în urmă.

Potrivit acestuia, cel mai mare avans a fost înregistrat de hidroenergie, care a crescut cu 31,5% față de aceeași perioadă din 2025. Aceasta înseamnă o producție suplimentară de peste 1,2 TWh.

Virgil Popescu a precizat că această evoluție este legată de programul de reabilitare și modernizare al Hidroelectrica, evaluat la aproximativ 3 miliarde de lei. El a amintit și de listarea companiei la Bursa de Valori București în 2023, măsură inclusă în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Fostul ministru a susținut că accesul la finanțare și creșterea credibilității companiei pe piețele internaționale au contribuit la consolidarea capacității de investiții.

În paralel, energia solară a înregistrat o creștere de aproape 300 de milioane kWh față de primele patru luni ale anului trecut, iar producția eoliană a crescut cu peste 265 de milioane kWh.

Virgil Popescu a arătat că dezvoltarea energiei solare este susținută în principal de creșterea numărului de prosumatori.

Acesta a precizat că puterea instalată a prosumatorilor a crescut de la aproximativ 2,5 MW în 2019 la aproape 3,8 GW în aprilie 2026. Totodată, în cursul anului 2025 au fost puse în funcțiune peste 2.000 MW în parcuri fotovoltaice, separat de capacitățile deținute de prosumatori.

Fostul ministru a afirmat că această evoluție a fost posibilă datorită cadrului legislativ creat în perioada 2019-2023. El a menționat programe precum ElectricUP, schemele de sprijin pentru investiții și măsurile de transpunere a directivelor europene în legislația națională.

În opinia sa, aceste instrumente au contribuit la dezvoltarea rapidă a sectorului regenerabil și la extinderea capacităților de producție din România.

Datele analizate de fostul ministru arată și o reducere cu 3,6% a producției din termocentrale.

Virgil Popescu consideră că această evoluție este în concordanță cu direcția de dezvoltare a sectorului energetic, argumentând că energia produsă din cărbune este afectată de costurile ridicate generate de certificatele de emisii de dioxid de carbon.

El susține că energia hidro și cea regenerabilă beneficiază de costuri de producție mai reduse și pot contribui la menținerea unor prețuri mai competitive pentru consumatori.

În același timp, datele INS indică o reducere a importurilor de energie electrică cu 15% în primele patru luni ale anului 2026, în condițiile în care producția internă a crescut.

Fostul ministru al Energiei a atras atenția și asupra modului în care sunt interpretate datele privind consumul de energie.

Potrivit acestuia, consumul industrial a rămas relativ stabil, în timp ce consumul populației apare în statisticile INS cu aproximativ 10% mai mic decât în perioada similară a anului trecut.

Virgil Popescu a explicat că această evoluție poate fi influențată de faptul că energia produsă și consumată direct de prosumatori nu este reflectată integral în datele privind consumul național.

Astfel, o parte dintre gospodării își acoperă o parte din necesarul de energie prin propriile instalații fotovoltaice, reducând cantitatea de electricitate preluată din rețea.

Fostul ministru a concluzionat că rezultatele înregistrate în prezent sunt consecința investițiilor, reformelor și proiectelor implementate în anii anteriori și că acestea contribuie la consolidarea securității energetice și la dezvoltarea producției de energie din surse regenerabile în România.