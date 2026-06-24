Alexandru Nazare avertizează asupra riscurilor pentru România. Menținerea ratingului de țară devine o miză imediată

Alexandru Nazare atrage atenția că România intră într-o perioadă esențială pentru stabilitatea sa economică și financiară, în contextul reluării dialogului cu marile agenții internaționale de rating. Ministrul Finanțelor susține că țara trebuie să evite retrogradarea în categoria „junk”, care ar putea afecta accesul la finanțare și investiții. Într-o postare publicată pe pagina sa, oficialul afirmă că dezbaterile și conflictele din spațiul public riscă să deturneze atenția de la problemele care influențează direct viitorul economic al României. Mesajul său vine cu aproximativ două săptămâni înaintea întâlnirilor programate cu Fitch și Moody’s.

Alexandru Nazare afirmă că România se pregătește pentru o nouă etapă de evaluare din partea agențiilor internaționale de rating, într-un moment în care autoritățile încearcă să mențină încrederea investitorilor și a partenerilor externi.

Potrivit ministrului Finanțelor, miza nu este doar una tehnică sau financiară, ci privește capacitatea țării de a-și păstra poziția în Europa și de a continua să atragă fonduri și investiții necesare dezvoltării economice.

„În 2 săptămâni România reîncepe discuțiile cu agențiile de rating, cu întâlniri deja planificate cu Fitch şi Moody’s, în pregătirea următoarelor rapoarte de risc de țară, în care trebuie să convingem din nou – după ce cu greu am reuşit vara trecută – că nu merităm să ajungem în Junk”, a scris Alexandru Nazare.

Ministrul amintește că România s-a confruntat și anul trecut cu presiuni privind evaluarea riscului de țară și susține că menținerea actualului calificativ reprezintă o condiție importantă pentru stabilitatea financiară.

În opinia sa, o eventuală retrogradare ar putea avea efecte asupra costurilor de împrumut și asupra capacității statului de a finanța proiecte majore.

„Că România nu este o țară de periferie ci, din contră, merită să rămână într-un loc onorabil în Europa şi într-un dialog strategic cu SUA şi cu alte mari economii ale lumii. Că România nu merită să piardă brusc miliarde de euro din finanțări sau fonduri, aşa cum risca în vara anului trecut”, a transmis Alexandru Nazare.

În analiza sa, Alexandru Nazare susține că dificultățile cu care se confruntă România depășesc sfera politică și includ probleme economice, sociale și sanitare care afectează direct populația.

Oficialul consideră că societatea traversează o perioadă marcată de incertitudine privind viitorul economic, de neîncredere între cetățeni și de îngrijorări legate de funcționarea unor servicii publice esențiale. Totodată, el atrage atenția asupra fenomenului de dezrădăcinare și asupra pierderii unor repere sociale și morale.

„Azi avem o serie de probleme grave: nesiguranța financiară şi ce ne aduce ziua de mâine – o notă de plată moştenitā din ultimii ani, pe care continuăm să o mai plătim o vreme; nesiguranța socială şi totala neîncredere unii în alții – unde suntem, cum ne privim în oglindă şi în ce ne mai regăsim? nesiguranța sanitară – cum ne îngrijim, cum are grijă sistemul de sănătatea noastră”, a afirmat Alexandru Nazare.

Ministrul apreciază că o parte dintre aceste probleme sunt amplificate de faptul că atenția publică este concentrată tot mai mult asupra confruntărilor și disputelor din mediul online, în detrimentul dezbaterilor privind soluțiile concrete.

„Mai mult decât atât: sunt suficiente like-urile din online sau trebuie să punem şi ceva concret pe farfurie, pentru a ne hrăni şi a dezvolta România cu adevărat?”, a scris Alexandru Nazare.

Unul dintre principalele semnale de alarmă lansate de ministrul Finanțelor vizează deteriorarea încrederii dintre cetățeni și efectele pe care acest fenomen le poate avea asupra economiei.

Alexandru Nazare susține că polarizarea accentuată din spațiul public nu afectează doar climatul social, ci se reflectă inclusiv în percepția investitorilor și în costurile pe care România le suportă pentru finanțarea deficitului și a datoriei publice.

„Nu avem doar o criză politică zilele acestea, ci un război offside din care adevărații pierzători nu sunt politicienii, ci românii. În timp ce dezbaterea alunecă pe o pantă sau pe alta, alimentată continuu în spațiul public, se întâmplă un fenomen extrem de grav si periculos: alimentarea lipsei de încredere unii în alții”, a transmis Alexandru Nazare.

Potrivit acestuia, rezultatul este o societate tot mai obosită și mai fragmentată, cu dificultăți în identificarea unor obiective comune și în susținerea reformelor necesare.

Ministrul explică faptul că lipsa încrederii generează consecințe economice concrete, de la creșterea costurilor de finanțare până la reducerea predictibilității pentru investitori și mediul de afaceri.

„Economic, lipsa de garanții de încredere şi alimentarea permanentă a instabilității se traduc direct în costuri mai mari de finanțare, în volatilitate și în reducerea capacității de planificare”, a scris Alexandru Nazare.

Oficialul consideră că aceste efecte limitează inclusiv capacitatea statului de a susține investiții în educație, sănătate sau creșterea nivelului de trai.

„O societate care nu mai are încredere în ea însăşi este o societate vulnerabilă şi transmite semnale de alarmă în extern – iar acest lucru se vede imediat în economie, în investiții şi în respectul celorlalți”, a adăugat Alexandru Nazare.

În partea finală a mesajului, ministrul Finanțelor susține că dezbaterea publică ar trebui să fie concentrată asupra obiectivelor strategice care pot influența dezvoltarea României în următorii ani.

Alexandru Nazare afirmă că statul trebuie să păstreze accesul la fondurile europene disponibile, să accelereze reformele asumate și să continue demersurile de integrare economică.

În acest context, oficialul vorbește despre nevoia de consens și cooperare pentru implementarea reformelor esențiale și pentru modernizarea administrației publice.

„Toate acestea se mai traduc şi în fragmentare, în dificultatea de a construi consens – de a dialoga matur şi a găsi soluții rezonabile pe reforme esențiale și în slăbirea mecanismelor de cooperare publică – esențiale de altfel pentru a putea moderniza statul, atrage investitii, păstra banii europeni şi oferi generatiilor viitoare o şansă reală de viață mai bună”, a transmis Alexandru Nazare.

Ministrul enumeră printre prioritățile imediate menținerea ratingului de țară, valorificarea fondurilor rămase prin Planul Național de Redresare și Reziliență, operaționalizarea SAFE, aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și pregătirea unui plan credibil pentru adoptarea monedei euro.

„Problemele urgente ale României sunt menținerea ratingului de țară, securizarea a cât se poate de mult din sumele rămase din PNRR, operaționalizarea SAFE, aderarea la OECD şi un plan serios de aderare la zona EURO”, a afirmat Alexandru Nazare.

Oficialul susține că obiectivul final trebuie să fie consolidarea stabilității și a credibilității României în plan internațional.