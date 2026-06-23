Black Sea A.I. Gigafactory atrage interes internațional. Companii din 8 țări vor să investească în infrastructura AI a României

Ministerul Finanțelor anunță că proiectul Black Sea A.I. Gigafactory a atras documente de interes din partea unor companii din opt țări de pe patru continente. Inițiativa, coordonată împreună cu Ministerul Energiei, urmărește dezvoltarea unei infrastructuri avansate de calcul și inteligență artificială în România. Procesul de evaluare a candidaturilor urmează să înceapă în perioada următoare. Prin acest proiect, autoritățile își propun să transforme România într-un hub regional pentru tehnologii digitale și servicii de nouă generație.

Proiectul Black Sea A.I. Gigafactory a intrat într-o nouă etapă după ce Ministerul Finanțelor a anunțat primirea documentelor de interes din partea unor companii internaționale care doresc să participe la dezvoltarea infrastructurii de inteligență artificială și calcul de înaltă performanță din România.

Potrivit informațiilor comunicate de instituție, până la expirarea termenului-limită au fost depuse documente de interes de către companii provenite din opt țări, reprezentând o arie geografică extinsă care include Europa, America de Nord, Orientul Mijlociu și Asia.

Interesul manifestat de companii vizează atât participarea în calitate de lideri de consorțiu și potențiali investitori, cât și implicarea ca membri sau parteneri în cadrul unor structuri asociative care ar putea participa la implementarea proiectului.

Coordonat de Ministerul Finanțelor și Ministerul Energiei, proiectul este considerat una dintre cele mai importante inițiative naționale de infrastructură digitală avansată. Autoritățile urmăresc dezvoltarea unor capacități moderne de cloud computing, calcul de înaltă performanță și inteligență artificială, care să susțină competitivitatea economiei românești și să consolideze poziția țării în regiune.

În contextul interesului exprimat de investitori, autoritățile consideră că România dispune de avantaje importante pentru atragerea unor proiecte de anvergură în domeniul tehnologiilor emergente.

„România are două atuuri importante pentru următoarea etapă de dezvoltare tehnologică: capacitatea energetică și talentul local. Aceste două elemente sunt esențiale pentru atragerea în țara noastră a unor mari centre de date, a proiectelor de infrastructură de calcul de înaltă performanță și a proiectelor majore de inteligență artificială. Interesul primit din partea unui spectru atât de divers de companii, ce provin din 8 țări diferite, ne reconfirmă că piața internațională vede acest potențial. Miza este să atragem investiții strategice, să construim infrastructură digitală avansată aici, în România și să conectăm această direcție cu economia reală, cu cercetarea, industria și serviciile digitale ale viitorului”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

După încheierea etapei de depunere a documentelor de interes, structura de guvernanță a proiectului va demara procesul de analiză și evaluare a candidaturilor primite.

Responsabilitatea acestei etape revine Comitetului tehnic de implementare și Comitetului de coordonare strategică, organismele care gestionează dezvoltarea proiectului și selecția potențialilor parteneri.

Evaluarea documentațiilor va fi realizată pe baza criteriilor stabilite în apelul public publicat de autorități. În analiza dosarelor vor fi luate în considerare condițiile obligatorii de eligibilitate, experiența relevantă a participanților, capacitatea financiară, precum și resursele tehnice și operaționale necesare implementării unui proiect de asemenea dimensiuni.

Ministerul Finanțelor a precizat că transmiterea unui document de interes nu reprezintă o selecție, o atribuire contractuală sau un angajament din partea statului român. Această etapă are rolul de a identifica actorii economici care pot contribui la dezvoltarea și finanțarea viitoarei infrastructuri.

Din cauza complexității procesului și a valorii strategice a investiției, autoritățile vor beneficia de expertiza unei instituții financiare internaționale specializate în proiecte de anvergură.

Procesul de analiză și structurare a proiectului va fi susținut de International Finance Corporation (IFC), instituție membră a Grupului Băncii Mondiale, recunoscută pentru expertiza sa în finanțarea și consultanța acordată investițiilor private și proiectelor strategice.

Sprijinul IFC va fi oferit în baza unui acord de consultanță încheiat cu Ministerul Finanțelor pentru această tranzacție. Rolul instituției va fi de a asista autoritățile române în etapele de evaluare, structurare și pregătire a proiectului pentru atragerea partenerilor și investițiilor necesare.

Autoritățile consideră că implicarea IFC poate contribui la creșterea credibilității proiectului în fața investitorilor internaționali și la aplicarea celor mai bune practici utilizate în dezvoltarea infrastructurilor digitale de mari dimensiuni.

Black Sea A.I. Gigafactory este proiectul național coordonat de Ministerul Finanțelor și Ministerul Energiei, cu sprijinul tehnic al Autoritatea pentru Digitalizarea României, și are ca obiectiv construirea unei infrastructuri moderne de calcul și inteligență artificială pe teritoriul României.

Inițiativa este concepută ca un proiect strategic cu relevanță atât națională, cât și regională. Prin dezvoltarea unor capacități avansate de procesare și analiză a datelor, autoritățile urmăresc consolidarea ecosistemului digital și industrial al României.

În același timp, proiectul are rolul de a integra România în arhitectura europeană emergentă a inteligenței artificiale și de a susține dezvoltarea unor servicii și aplicații bazate pe tehnologii de ultimă generație.

Prin această investiție, autoritățile își propun să poziționeze regiunea Mării Negre ca un amplasament relevant pentru infrastructura A.I. de nouă generație și să transforme România într-un punct de referință pentru dezvoltarea centrelor de date, a serviciilor cloud și a tehnologiilor avansate de calcul din Europa de Sud-Est.