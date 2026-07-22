Peste 2,5 miliarde de euro pentru investiții. Alexandru Nazare: „România trebuie să devină o platformă regională”
Alexandru Nazare/ SURSA FOTO: Inquam Photos, Octav Ganea
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut o întâlnire cu ambasadorul Republicii Franceze în România, Nicolas Warnery, în cadrul căreia au fost analizate oportunitățile de consolidare a relațiilor economice dintre cele două state. Discuțiile au vizat atragerea unor noi investiții franceze, dezvoltarea unor proiecte industriale de amploare, cooperarea în domeniul apărării, precum și sprijinul Franței pentru aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).
Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, ministrul Finanțelor a subliniat importanța parteneriatului economic dintre România și Franța și a transmis că există premise pentru extinderea colaborării în mai multe domenii strategice.
„ România–Franța: un nou capitol al cooperării economice. Discuție foarte bună la Finanțe cu E.S. Nicolas Warnery, Ambasadorul Republicii Franceze în România, despre cum putem dezvolta la următorul nivel relația economică dintre țările noastre.”
Franța, unul dintre principalii investitori în economia românească
Alexandru Nazare a evidențiat rolul important pe care Franța îl are în economia României, atât din perspectiva investițiilor, cât și a colaborării în cadrul Uniunii Europene.
„Franța este unul dintre cei mai importanți parteneri ai României în UE, un aliat strategic și unul dintre principalii investitori în economia noastră. Avem deja o prezență franceză puternică în industrie, energie, infrastructură, servicii financiare, retail și tehnologie.”
Potrivit ministrului, relația economică dintre cele două state poate fi extinsă prin atragerea unor investiții suplimentare și dezvoltarea unor proiecte cu impact pe termen lung.
„Dar potențialul este mult mai mare.”
Obiectiv: mai multe investiții și producție în România
Șeful Ministerului Finanțelor afirmă că România își propune să treacă la o nouă etapă a cooperării economice cu Franța, bazată pe investiții productive, transfer de tehnologie și crearea de locuri de muncă.
„Avem nevoie de o nouă etapă a cooperării economice: mai mult capital investit în România, proiecte industriale mari, producție locală, transfer de tehnologie și locuri de muncă bine plătite. România trebuie să devină o platformă regională pentru marile companii franceze și nu numai, nu doar o piață de desfacere.”
În acest context, ministrul a prezentat și instrumentele financiare pe care Guvernul intenționează să le utilizeze pentru stimularea investițiilor.
„Pentru acest obiectiv, avem acum instrumente pe care România nu le-a avut până în prezent, sub forma pachetului de relansare elaborat la Ministerul Finanțelor: peste 2,5 miliarde de euro până în 2032 pentru investiții productive, tehnologii, capitalizare, exporturi și pregătirea marilor proiecte care să genereze o schimbare structurală a economiei românești. Este o abordare sistemică prin care România sprijină marile investiții în funcție de efectul lor de multiplicare: capital privat atras, producție locală, exporturi, susținerea producătorilor și furnizorilor români și potențialul de a genera noi locuri de muncă.”
Proiecte noi și extinderea investițiilor existente
Ministrul Finanțelor susține că următoarea etapă este valorificarea acestor instrumente pentru atragerea unor investiții noi din Franța și dezvoltarea celor deja existente.
„Următoarea etapă este să folosim aceste instrumente pentru a atrage noi proiecte, inclusiv din Franța, și pentru a extinde investițiile deja prezente în România.”
Pe agenda întâlnirii s-au aflat și teme precum dezvoltarea pieței de capital, Uniunea Economiilor și Investițiilor, cooperarea dintre administrațiile fiscale și susținerea procesului de aderare a României la OCDE.
„Am discutat și despre dezvoltarea pieței de capital, Uniunea Economiilor și Investițiilor, sprijinul Franței pentru aderarea României la OCDE și schimburile de experiență dintre administrațiile fiscale. Expertiza franceză poate fi utilă inclusiv în domenii precum prețurile de transfer, simplificarea fiscală și modernizarea administrației.”
Cooperare și în industria de apărare
În cadrul discuțiilor au fost abordate și oportunitățile de colaborare în industria de apărare, inclusiv în contextul instrumentului european SAFE, care vizează consolidarea capacităților de producție în domeniu.
„Totodată, am discutat concret despre cooperarea în industria de apărare și oportunitățile create prin SAFE, inclusiv pentru dezvoltarea producției în România.”
La finalul întâlnirii, Alexandru Nazare a transmis că obiectivul autorităților este transformarea relației economice solide dintre România și Franța într-un parteneriat care să genereze investiții noi și proiecte cu valoare adăugată ridicată.
„I-am propus ambasadorului Warnery să transformăm dialogul economic excelent dintre România și Franța în mai multe investiții, proiecte industriale și transfer de tehnologie. Avem toate premisele pentru a construi împreună proiecte cu impact pe termen lung, care să aducă dezvoltare și oportunități pentru cetățenii ambelor țări.”
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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