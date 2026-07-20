Armata Română primește elicoptere și radare moderne. Programul SAFE finanțează investiții de peste 1 miliard de euro

Programul SAFE finanțat de Uniunea Europeană stă la baza unor noi investiții majore în înzestrarea Armatei României. Ministerul Apărării Naționale a semnat două acorduri cu Direcția Generală pentru Armamente din Franța, în valoare de peste un miliard de euro. Contractele vizează achiziția de elicoptere multimisiune și radare de supraveghere aeriană, iar livrările vor fi realizate etapizat până în anul 2030.

Programul SAFE permite României să finanțeze una dintre cele mai importante achiziții militare din ultimii ani, prin două acorduri semnate cu Direcția Generală pentru Armamente din Franța, valoarea totală depășind un miliard de euro.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că primul contract, în valoare de aproximativ 757 de milioane de euro, vizează achiziționarea a 12 elicoptere multimisiune Airbus H225 M Caracal. Pachetul include și suportul logistic inițial, precum și instruirea personalului care va opera noile aeronave.

Pentru această componentă, valoarea totală aprobată în cadrul programului SAFE este de 852 de milioane de euro.

Elicopterele vor fi configurate pentru misiuni complexe și vor putea executa atacuri asupra țintelor terestre, misiuni de recunoaștere, supraveghere, protecție tactică și asalt aerian, atât pe timp de zi, cât și pe timpul nopții.

Cel de-al doilea acord semnat de Ministerul Apărării are o valoare de aproximativ 247 de milioane de euro și privește achiziționarea a 12 radare de supraveghere aeriană Ground Master 200 MM/A, produse de compania franceză Thales.

Contractul include, de asemenea, pachetul logistic inițial și instruirea personalului, iar valoarea totală aprobată prin programul SAFE pentru această achiziție este de 258 de milioane de euro.

Noile sisteme radar sunt proiectate pentru identificarea și monitorizarea unei game largi de amenințări aeriene. Acestea pot detecta aeronave convenționale, platforme aeriene fără pilot, rachete ghidate și neghidate, precum și alte tipuri de amenințări care operează la distanțe scurte și medii, inclusiv la altitudini reduse și foarte reduse.

Cele două programe de înzestrare sunt implementate prin mecanismul de achiziții comune între mai multe state europene, Franța având rolul de stat lider în derularea procedurilor.

Potrivit Ministerului Apărării, echipamentele vor fi livrate etapizat, iar întregul proces de furnizare este programat să se desfășoare până în anul 2030.

Separat de aceste acorduri, Airbus Helicopters a semnat luna trecută un contract cu Ministerul Afacerilor Interne din România pentru furnizarea a 12 elicoptere destinate structurilor de intervenție. Contractul include șapte aeronave de tip H160 și cinci elicoptere H145, care vor completa flota destinată misiunilor civile și de siguranță publică.