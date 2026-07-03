Siegfried Mureșan: Implementarea programului SAFE necesită un guvern cu puteri depline pentru accesarea prefinanțării de 2,5 miliarde de euro

Europarlamentarul Siegfried Mureșan susține că România poate accesa prefinanțarea de 2,5 miliarde de euro din programul SAFE doar după învestirea unui guvern cu puteri depline, care să ratifice prin ordonanță de urgență acordul de împrumut cu Comisia Europeană.

Europarlamentarul Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR pentru funcția de premier, a declarat că implementarea completă a programului SAFE necesită un guvern cu prerogative depline, întrucât actualul Executiv interimar nu poate adopta ordonanțe de urgență.

În cadrul Interviurilor Libertatea, Mureșan a afirmat că României îi sunt alocate 16 miliarde de euro prin programul SAFE și a precizat că toate pregătirile au fost finalizate. Potrivit acestuia, viitorul guvern va trebui să ratifice, prin ordonanță de urgență, acordul de împrumut cu Comisia Europeană pentru ca România să poată primi prefinanțarea de 2,5 miliarde de euro.

Europarlamentarul a subliniat că actualul guvern interimar nu are competența de a emite ordonanțe de urgență. El a explicat că obiectivul este ca prefinanțarea de 2,5 miliarde de euro să fie obținută cât mai rapid, astfel încât contractele din cadrul programului SAFE să poată beneficia de avansuri și să înceapă investițiile.

Mureșan a arătat că România nu este singurul stat aflat în această situație, existând și alte țări ale căror programe au fost avizate favorabil, aprobate și semnate de Comisia Europeană. El a dat exemplul Poloniei, care a fost primul stat ce a obținut aprobarea programului și a primit deja avansul prin mecanismul SAFE.

„Totul este pregătit, un nou guvern va trebui, prin ordonanţă de urgenţă, să ratifice acordul de împrumut cu Comisia Europeană, pentru a primi prefinanţarea de 2,5 miliarde de euro. Pentru a putea pe deplin implementa programul SAFE e nevoie de un guvern cu prerogative depline. Obiectivul este să primim cât mai rapid cele 2,5 miliarde euro prefinanţare, pentru ca şi contractele din programul SAFE să poată primi avans şi să poată să înceapă investiţii. Sunt câteva state în aceeaşi situaţie în care suntem noi, au avut programul avizat favorabil, aprobat, semnat de Comisia Europeană. Polonia este primul stat, Polonia a avut programul aprobat şi a primit avansul din programul SAFE”, a declarat Mureşan.

Întrebat dacă actuala criză politică afectează implementarea programului SAFE, Siegfried Mureșan a susținut că România se numără printre statele fruntașe în derularea acestui program. El a afirmat că, în pofida unor tentative de obstrucționare pe care le-a atribuit PSD, inclusiv prin sesizarea Curtea Constituțională a României (CCR), România a fost printre primele state care au depus proiectele la Comisia Europeană și au obținut aprobarea programului. Potrivit acestuia, nu există întârzieri în implementarea SAFE, iar țara noastră se află printre statele care au acționat cel mai rapid.

Mureșan a mai declarat că PNL dorește garanții că un viitor guvern, inclusiv în eventualitatea în care ar fi condus de un premier din partea PSD, va implementa fără întârzieri toate proiectele considerate prioritare, precum Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și programul SAFE. El a invocat, în acest context, contestarea programului la CCR și a precizat că liberalii nu sunt dispuși să acorde un „cec în alb”, afirmând că acest lucru este valabil și în cazul lui Sorin Grindeanu.