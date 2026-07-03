Bucureștiul oferă cele mai mari randamente din piața rezidențială! Care este cel mai scump oraș din România? (analiză)

Bucureștiul oferă cele mai mari randamente din piața rezidențială! Un studiu realizat de platforma de analiză imobiliară imo360, pe baza a peste 60.000 de anunțuri din 15 orașe din România, ne arată că piața rezidențială s-a fragmentat în ultimii doi ani. Analiza evidențiază diferențe semnificative între orașe în privința prețurilor, randamentelor investiționale și ritmului de creștere.

Potrivit unui studiu realizat de platforma de analiză imobiliară imo360, dezvoltată de VIB Imobiliare, Bucureștiul ocupă primul loc în România în ceea ce privește randamentul anual estimat al investițiilor rezidențiale, cu un nivel de 7,14%. Capitala este urmată de Ploiești (6,72%), Galați (6,58%), Bacău (6,14%) și Constanța (5,58%). La polul opus se află Cluj-Napoca, care, deși este cea mai scumpă piață rezidențială din țară, înregistrează cel mai redus randament dintre orașele analizate, de doar 3,94%. Astfel, cea mai scumpă piață rezidențială din România este și cea cu cel mai mic randament din eșantionul analizat, în timp ce orașele cu prețuri moderate oferă, în multe cazuri, venituri mai atractive din închiriere.

Datele raportului indică existența a două tipologii distincte de piețe rezidențiale: unele orientate în principal către aprecierea valorii proprietăților și altele în care investițiile sunt susținute preponderent de veniturile generate din chirii.

CEO-ul imo360, Adrian Ciocoiu, a explicat că, în ultimii ani, atenția s-a concentrat în special asupra creșterii prețurilor, însă diferențele dintre piețele locale devin tot mai importante. Acesta a subliniat că o analiză bazată exclusiv pe preț nu mai este suficientă și că investitorii și cumpărătorii trebuie să înțeleagă dinamica fiecărei piețe, nivelul de lichiditate și randamentele pe care le poate genera fiecare oraș.

La rândul său, Claudia Negru, owner al companiei imobiliare The List Estates, a arătat că randamentul investițiilor în locuințe destinate închirierii depinde în mare măsură de amplasament, prețul de achiziție, dotările proprietății și profilul chiriașului vizat. Ea a precizat pentru News.ro că, în cazul locuințelor noi, bine poziționate și amenajate corespunzător, randamentul poate ajunge la aproximativ 5-6%, însă a atras atenția că fiecare proprietate trebuie analizată individual și că nu pot fi făcute generalizări.

În ceea ce privește Bucureștiul, Claudia Negru a menționat că cele mai bune rezultate pe segmentul închirierilor se înregistrează în zonele cu universități, în cartierele centrale și semicentrale, precum și în nordul Capitalei, unde există o concentrare ridicată de clădiri de birouri și angajați. Potrivit acesteia, cele mai căutate rămân apartamentele cu două camere, deoarece oferă un echilibru optim între buget, suprafață și nivelul cererii.

Oana Popescu, Head of Residential în cadrul Crosspoint Real Estate, a afirmat că Bucureștiul își păstrează poziția de lider în privința randamentelor din piața rezidențială. Ea a indicat cartierele Aviației, Expoziției, Grozăvești și Cotroceni drept zonele cu cele mai atractive randamente, datorită cererii constante din partea chiriașilor și infrastructurii bine dezvoltate.

Referindu-se la celelalte orașe mari din țară, Oana Popescu a arătat că Brașov, Craiova, Iași și Timișoara înregistrează randamente competitive, apropiate de cele din Capitală, reprezentând alternative tot mai atractive pentru investitorii interesați de diversificarea portofoliilor imobiliare.

Din perspectiva ofertei, Bucureștiul rămâne cea mai mare piață imobiliară din România, cu peste 20.000 de anunțuri active, de aproximativ trei ori mai multe decât Cluj-Napoca, aflat pe locul al doilea. Clasamentul este completat de Iași, Timișoara și Brașov, fiecare cu peste 4.000 de proprietăți disponibile la vânzare.

Volumul ridicat al ofertei transformă Capitala în cea mai lichidă piață rezidențială din România, oferind investitorilor și cumpărătorilor un grad mai mare de predictibilitate și un nivel al tranzacțiilor superior celui înregistrat în celelalte orașe analizate.

Adrian Ciocoiu a mai subliniat că, în România, orașele sunt comparate adesea exclusiv prin prisma prețului pe metru pătrat. În opinia sa, o decizie imobiliară bine fundamentată presupune analiza simultană a mai multor indicatori, precum prețul, randamentul, ritmul de creștere, lichiditatea și raportul dintre cerere și ofertă.

Atenția pieței se concentrează, de regulă, asupra Clujului și Bucureștiului, însă cele mai mari creșteri ale prețurilor locuințelor din ultimii doi ani au fost înregistrate în mai multe orașe regionale.

Târgu Mureș se află pe primul loc în clasamentul creșterilor de preț, cu un avans cumulat de 32,4% în ultimii doi ani. Urmează Pitești, cu o creștere de 31,6%, Arad, cu 30,6%, Constanța, cu 29,1%, iar Oradea și Craiova au consemnat fiecare o majorare de 26,4%.

În schimb, Cluj-Napoca, deși își păstrează statutul de cea mai scumpă piață rezidențială din România, a înregistrat o creștere totală de 15,2% în aceeași perioadă. Mai mult, în ultimele 12 luni, avansul prețurilor a fost de doar 2,2%, ceea ce indică o încetinire vizibilă a ritmului de creștere.

Analiza mai arată că unele piețe au avut o evoluție constantă în ultimii doi ani. Astfel, Iași și Brașov au continuat să înregistreze creșteri într-un ritm echilibrat, în timp ce Craiova și Pitești și-au accelerat ritmul de creștere în ultimul an, semn al unui interes tot mai ridicat din partea cumpărătorilor și investitorilor pentru aceste piețe rezidențiale.

Clasamentul prețurilor medii de vânzare a locuințelor este condus de Cluj-Napoca, unde prețul mediu a ajuns la 3.048 de euro pe metru pătrat. Pe următoarele poziții se situează Brașov, cu 2.186 euro/mp, Craiova, cu 2.041 euro/mp, București, cu 2.018 euro/mp, și Constanța, cu 1.936 euro/mp. La polul opus se află Bacău, Arad și Ploiești, unde prețurile se mențin sub pragul de 1.300 de euro pe metru pătrat.

Studiul evidențiază că piața rezidențială din România este tot mai fragmentată, iar cumpărătorii și investitorii activează în piețe locale cu dinamici diferite, influențate de factori economici, demografici și de dezvoltarea urbană specifică fiecărui oraș.

Analiza are la bază peste 60.000 de anunțuri active din cele mai importante 15 piețe rezidențiale din România și compară principalele caracteristici ale acestora, inclusiv prețurile de vânzare, nivelul chiriilor, randamentele investiționale, lichiditatea și evoluția pieței în ultimii doi ani.