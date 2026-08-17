Prețuri carburanți, 17 august 2026. Benzina și motorina rămân scumpe. Cât plătesc șoferii la pompă

Prețuri carburanți, 17 august 2026. Șoferii încep săptămâna fără noi modificări ale prețurilor medii la pompă, însă nivelurile rămân considerabil mai ridicate decât la începutul lunii iulie. Benzina standard costă în medie 9,55 lei pe litru, în timp ce motorina standard a trecut de pragul de 10 lei și se menține la 10,11 lei pe litru. Diferențele sunt importante și de la o stație la alta, în special în cazul motorinei și GPL-ului.

Datele centralizate luni, 17 august, arată că prețurile medii ale principalilor carburanți nu s-au modificat față de ziua precedentă. Stabilitatea de la o zi la alta vine însă după scumpirile acumulate de la începutul lunii iulie.

Benzina standard are o medie națională de 9,55 lei pe litru, potrivit informațiilor colectate din 1.421 de stații. Cel mai mic preț raportat este de 9,42 lei pe litru, în timp ce la capătul superior al intervalului benzina ajunge la 9,89 lei pe litru.

Față de 1 iulie, benzina standard este mai scumpă cu 90 de bani pe litru, ceea ce înseamnă o majorare de 10,4%.

Situația este asemănătoare în cazul motorinei standard. Prețul mediu național se menține luni la 10,11 lei pe litru, pe baza datelor din 1.423 de stații. Prețurile efective sunt cuprinse între 9,93 și 10,99 lei pe litru.

Comparativ cu 1 iulie, motorina s-a scumpit cu 54 de bani pe litru, respectiv cu 5,6%.

GPL-ul continuă să fie carburantul cu cea mai redusă medie dintre cele analizate. Luni, prețul mediu la nivel național este de 4,61 lei pe litru, fără nicio modificare față de ziua precedentă.

Datele provenite din 346 de stații indică însă diferențe foarte mari între punctele de alimentare. Prețul minim este de 3,61 lei pe litru, iar cel maxim ajunge la 5 lei pe litru.

Față de începutul lunii iulie, evoluția GPL-ului a fost mult mai temperată decât cea a benzinei și motorinei. Majorarea este de 6 bani pe litru, echivalentul unei creșteri de 1,3%.

Potrivit datelor PretCarburant.ro, care monitorizează la fiecare două ore prețurile din 1.675 de stații din întreaga țară, benzina standard a ajuns luni la un preț mediu de 9,55 lei pe litru, cu 10,4% peste nivelul de la 1 iulie. Motorina standard costă, în același timp, în medie 10,11 lei pe litru, fiind cu 5,6% mai scumpă față de același reper.

Astfel, chiar dacă prețurile nu au înregistrat noi creșteri față de ziua precedentă, șoferii continuă să plătească semnificativ mai mult decât la începutul lunii iulie.

Diferența față de începutul lunii iulie devine mai vizibilă atunci când este calculat costul unui plin.

La un rezervor de 50 de litri, un șofer care alimentează cu benzină standard plătește, la prețul mediu actual, aproximativ 477,50 lei. Scumpirea de 90 de bani pe litru față de 1 iulie înseamnă un cost suplimentar de aproximativ 45 de lei pentru aceeași cantitate.

Pentru 50 de litri de motorină, factura ajunge la aproximativ 505,50 lei la prețul mediu actual. Majorarea de 54 de bani pe litru acumulată de la începutul lunii iulie înseamnă aproximativ 27 de lei în plus pentru un plin de 50 de litri.

În cazul GPL-ului, 50 de litri costă în medie 230,50 lei, iar diferența față de nivelul de la 1 iulie este de aproximativ 3 lei pentru aceeași cantitate.

Diferențele dintre stații pot fi importante pentru cei care caută cele mai mici prețuri.

Cea mai ieftină benzină standard raportată luni costă 9,42 lei pe litru și poate fi găsită la o stație Rompetrol din Adjud, județul Vrancea.

La motorină, cel mai mic preț este de 9,93 lei pe litru, la o stație Rompetrol din Nădlac, județul Arad.

Cel mai ieftin GPL dintre prețurile monitorizate este raportat la Galați, tot la o stație Rompetrol, unde litrul costă 3,61 lei.

Diferența dintre cel mai mic și cel mai mare preț raportat la nivel național este de 47 de bani pe litru în cazul benzinei. Pentru motorină, ecartul ajunge la 1,06 lei pe litru, iar în cazul GPL diferența este de 1,39 lei pe litru.

În marile orașe ale țării, prețurile medii ale carburanților sunt relativ apropiate.

În București, benzina standard costă în medie 9,55 lei pe litru, iar motorina 10,10 lei pe litru.

La Cluj-Napoca, benzina are o medie de 9,56 lei pe litru, în timp ce motorina ajunge la 10,11 lei.

În Timișoara, media este de 9,56 lei pentru benzină și 10,10 lei pentru motorină. La Iași, benzina standard costă în medie 9,55 lei pe litru, iar motorina 10,09 lei.

Constanța are o medie de 9,55 lei pe litru pentru benzină și de 10,12 lei pentru motorină. În Brașov, valorile sunt de 9,55 lei, respectiv 10,10 lei pe litru.

La Craiova, benzina costă în medie 9,55 lei pe litru, iar motorina 10,08 lei. Dintre marile orașe analizate, Craiova are astfel cea mai mică medie pentru motorină.

La Oradea, benzina standard ajunge la o medie de 9,56 lei pe litru, iar motorina la 10,10 lei.

O altă imagine asupra pieței este oferită de mediile calculate la nivel județean.

Pentru benzina standard, cea mai mică medie este înregistrată în Botoșani, unde prețul este de 9,53 lei pe litru. La polul opus se află Bistrița-Năsăud, cu o medie de 9,61 lei pe litru.

Diferența dintre cele două extreme este, așadar, de 8 bani pe litru.

La motorină, cea mai mică medie este raportată în Sălaj, unde litrul costă 10,04 lei. Cea mai ridicată valoare se regăsește tot în Bistrița-Năsăud, unde media ajunge la 10,32 lei pe litru.

În cazul motorinei, diferența dintre cele două extreme județene este mult mai pronunțată, ajungând la 28 de bani pe litru.

Prețurile de la pompă trebuie privite și în contextul evoluției petrolului pe piețele internaționale. Cotația petrolului Brent este de 88,52 dolari pe baril, fără modificare față de cotația precedentă.

Diferența față de începutul lunii iulie este însă semnificativă. La 1 iulie, Brent era cotat la 73,38 dolari pe baril, ceea ce înseamnă că până pe 17 august prețul a crescut cu 20,6%.

Evoluția cotațiilor internaționale ale petrolului reprezintă unul dintre elementele care pot influența prețurile carburanților, alături de cursul de schimb, taxele și accizele, costurile de rafinare și transport și politica comercială a companiilor petroliere.

Pentru moment, datele zilei de 17 august indică o stabilizare a prețurilor față de ziua precedentă. Raportarea la 1 iulie arată însă dimensiunea scumpirilor acumulate: 90 de bani în plus pentru fiecare litru de benzină standard și 54 de bani pentru fiecare litru de motorină.