Bursa încheie primul semestru cu un avans puternic.Alexandru Petrescu( ASF) atrage atenția și asupra riscurilor

Piața de capital din România a înregistrat o evoluție pozitivă în primul semestru din 2026, în ciuda unui context economic intern dificil și a incertitudinilor externe. Indicele BET a avansat cu 32,93%, iar numărul total al tranzacțiilor de la Bursa de Valori București (BVB) a crescut cu 56,24% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit președintelui Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu.

Datele prezentate pentru primele șase luni indică o creștere atât a principalului indice al Bursei de Valori București, cât și a activității de tranzacționare.

Alexandru Petrescu consideră însă că rezultatele trebuie analizate dincolo de evoluția indicatorilor și pune accentul pe interesul atras în continuare de piața de capital.

„Indicele BET a avansat cu 32,93% în primele șase luni, iar numărul total al tranzacțiilor la BVB a crescut cu 56,24% față de aceeași perioadă a anului trecut. Dincolo de aceste cifre, important este faptul că piața a continuat să atragă interes, să își extindă activitatea și să își consolideze rolul în arhitectura financiară a economiei.” Articol – Alexandru Petrescu

Președintele ASF spune că rezultatele din prima jumătate a anului trebuie privite cu măsură, având în vedere problemele și riscurile care continuă să afecteze economia României.

Inflația, costurile de finanțare și contextul geopolitic sunt printre elementele indicate de Alexandru Petrescu.

„Evoluția din primul semestru trebuie privită însă cu măsură. Economia României rămâne expusă unor presiuni importante, de la inflație și costuri de finanțare până la efectele unui context geopolitic imprevizibil. Tocmai într-un asemenea mediu, calitatea unei piețe se vede și în capacitatea sa de a funcționa ordonat, transparent și predictibil.” Articol – Alexandru Petrescu

În acest context, conducerea ASF urmărește consolidarea pieței de capital și creșterea rolului acesteia ca sursă de finanțare pentru companii.

Alexandru Petrescu arată că interesul investitorilor trebuie transformat într-o participare pe termen lung.

„Pentru ASF, prioritatea rămâne consolidarea unei piețe de capital credibile și stabile, capabile să susțină investițiile, să ofere companiilor alternative reale de finanțare și să transforme interesul investitorilor într-o participare de durată.” Articol – Alexandru Petrescu

Datele sunt cuprinse în raportul ASF privind evoluția pieței de capital în primul semestru al anului 2026.