Bursa de la București a închis miercuri pe roșu. Indicele BET a pierdut peste 3%
SURSA FOTO: Inquam Photos, George Călin - Bursa de Valori București (BVB)
Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de miercuri cu scăderi pe toți indicii, iar principalul indice al pieței, BET, a pierdut 3,07%. Valoarea totală a tranzacțiilor a ajuns la 147,52 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 28,03 milioane de euro.
Indicele BET a coborât la 31.693 de puncte
BET, indicele care urmărește evoluția celor mai lichide 20 de companii listate la Bursa de Valori București, a încheiat ziua la 31.693,28 puncte, în scădere cu 3,07%.
Evoluția negativă s-a extins la nivelul întregii piețe. BET-Plus, care urmărește cele mai lichide acțiuni listate la BVB, a pierdut 3,01%, iar BET-XT, indicele celor mai lichide 25 de titluri, a coborât cu 2,93%.
BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiții, a înregistrat o scădere de 2,37%.
Cea mai mare depreciere dintre indicii principali a fost consemnată în sectorul energiei și utilităților. BET-NG a pierdut 3,65% în ședința de miercuri.
BET-FI, indicele societăților de investiții financiare, a scăzut cu 0,80%, în timp ce BETAeRO, care include companii reprezentative de pe piața AeRO, s-a depreciat cu 0,47%.
Banca Transilvania, OMV Petrom și Romgaz au dominat tranzacțiile
Pe Piața Reglementată, cele mai lichide titluri au fost cele ale Băncii Transilvania. Acțiunile băncii au generat tranzacții în valoare de 28,54 milioane de lei.
Pe poziția următoare s-a situat OMV Petrom, cu schimburi de 18,59 milioane de lei, urmată de S.N.G.N. Romgaz, cu 14,23 milioane de lei.
În total, valoarea tranzacțiilor realizate miercuri la BVB s-a ridicat la 147,52 milioane de lei, respectiv aproximativ 28,03 milioane de euro.
Puține acțiuni au reușit să încheie ziua pe plus
În ciuda scăderilor generalizate ale indicilor, unele companii au înregistrat aprecieri.
Potrivit datelor BVB, cea mai bună evoluție a fost consemnată de AETA, ale cărei acțiuni au crescut cu 1,57%. Longshield Investment Group a avansat cu 1,19%, iar Electromagnetica a încheiat cu un plus de 0,80%.
La polul opus, Green Tech International a avut cea mai mare depreciere, de 11,11%. Acțiunile Casa de Bucovina-Club de Munte au scăzut cu 5,97%, iar S.N.T.G.N. Transgaz a pierdut 5,42%.
Scăderile au început încă de la deschiderea ședinței
Presiunea la vânzare a fost vizibilă încă din prima parte a zilei. După aproximativ o jumătate de oră de tranzacționare, toți indicii BVB se aflau deja în teritoriu negativ, iar rulajul ajunsese la 15,5 milioane de lei.
La acel moment, BET pierdea 1,76%, BET-Plus scădea cu 1,71%, iar BET-XT era pe minus cu 1,73%. BET-BK înregistra un declin de 1,41%.
Sectorul energetic se afla deja printre cele mai afectate, BET-NG coborând cu 2,12% în debutul ședinței. Până la închidere, scăderea indicelui s-a accentuat la 3,65%, în timp ce declinul BET s-a adâncit de la 1,76% la 3,07%.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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