Bursa de la București a închis miercuri pe roșu. Indicele BET a pierdut peste 3%

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de miercuri cu scăderi pe toți indicii, iar principalul indice al pieței, BET, a pierdut 3,07%. Valoarea totală a tranzacțiilor a ajuns la 147,52 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 28,03 milioane de euro.

BET, indicele care urmărește evoluția celor mai lichide 20 de companii listate la Bursa de Valori București, a încheiat ziua la 31.693,28 puncte, în scădere cu 3,07%.

Evoluția negativă s-a extins la nivelul întregii piețe. BET-Plus, care urmărește cele mai lichide acțiuni listate la BVB, a pierdut 3,01%, iar BET-XT, indicele celor mai lichide 25 de titluri, a coborât cu 2,93%.

BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiții, a înregistrat o scădere de 2,37%.

Cea mai mare depreciere dintre indicii principali a fost consemnată în sectorul energiei și utilităților. BET-NG a pierdut 3,65% în ședința de miercuri.

BET-FI, indicele societăților de investiții financiare, a scăzut cu 0,80%, în timp ce BETAeRO, care include companii reprezentative de pe piața AeRO, s-a depreciat cu 0,47%.

Pe Piața Reglementată, cele mai lichide titluri au fost cele ale Băncii Transilvania. Acțiunile băncii au generat tranzacții în valoare de 28,54 milioane de lei.

Pe poziția următoare s-a situat OMV Petrom, cu schimburi de 18,59 milioane de lei, urmată de S.N.G.N. Romgaz, cu 14,23 milioane de lei.

În total, valoarea tranzacțiilor realizate miercuri la BVB s-a ridicat la 147,52 milioane de lei, respectiv aproximativ 28,03 milioane de euro.

În ciuda scăderilor generalizate ale indicilor, unele companii au înregistrat aprecieri.

Potrivit datelor BVB, cea mai bună evoluție a fost consemnată de AETA, ale cărei acțiuni au crescut cu 1,57%. Longshield Investment Group a avansat cu 1,19%, iar Electromagnetica a încheiat cu un plus de 0,80%.

La polul opus, Green Tech International a avut cea mai mare depreciere, de 11,11%. Acțiunile Casa de Bucovina-Club de Munte au scăzut cu 5,97%, iar S.N.T.G.N. Transgaz a pierdut 5,42%.

Presiunea la vânzare a fost vizibilă încă din prima parte a zilei. După aproximativ o jumătate de oră de tranzacționare, toți indicii BVB se aflau deja în teritoriu negativ, iar rulajul ajunsese la 15,5 milioane de lei.

La acel moment, BET pierdea 1,76%, BET-Plus scădea cu 1,71%, iar BET-XT era pe minus cu 1,73%. BET-BK înregistra un declin de 1,41%.

Sectorul energetic se afla deja printre cele mai afectate, BET-NG coborând cu 2,12% în debutul ședinței. Până la închidere, scăderea indicelui s-a accentuat la 3,65%, în timp ce declinul BET s-a adâncit de la 1,76% la 3,07%.