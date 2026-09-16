Pensii facultative 2026. APAPR cere majorarea plafonului de deductibilitate după 17 ani

Pilonul 3 de pensii ar putea beneficia de un plafon fiscal mai mare, după 17 ani în care limita a rămas neschimbată. APAPR cere autorităților actualizarea deductibilității de la 400 de euro pe an, pentru a încuraja economisirea pe termen lung și pentru a oferi românilor mai multe soluții financiare pentru pensie.

Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) solicită majorarea plafonului de deductibilitate fiscală pentru contribuțiile la pensiile facultative, Pilonul 3, în condițiile în care acesta a rămas la 400 de euro pe an în ultimii 17 ani. Asociația consideră că actualizarea plafonului ar putea stimula economisirea pe termen lung.

APAPR a luat act de adoptarea de către Parlament a proiectului de lege privind Conturile de Economii și Investiții și consideră că încurajarea economisirii pe termen lung este esențială într-un context marcat de provocări demografice și de necesitatea diversificării surselor de venit pentru perioada de după retragerea din activitate.

Potrivit asociației, orice măsură care sprijină acumularea de active financiare de către populație contribuie la consolidarea securității financiare a viitorilor pensionari.

APAPR consideră, totodată, că interesul manifestat de autorități pentru stimularea economisirii pe termen lung creează un context favorabil pentru analizarea și susținerea unor măsuri similare în cazul pensiilor private facultative, Pilonul 3. Acesta este prezentat drept un instrument matur și eficient prin care peste 1,2 milioane de români economisesc deja pentru perioada de pensionare, unii dintre ei de aproape 20 de ani.

În acest context, APAPR solicită majorarea plafonului de deductibilitate pentru contribuțiile la pensiile facultative. Plafonul este în prezent de 400 de euro pe an și nu a fost modificat în ultimii 17 ani, în pofida creșterii semnificative a salariilor și a economiei românești.

Totodată, APAPR susține această măsură de peste un deceniu, printr-un dialog instituțional constant, considerând că actualizarea plafonului reprezintă un pas firesc pentru stimularea economisirii pe termen lung și pentru creșterea atractivității pensiilor facultative.

Asociația își dorește ca evoluțiile legislative din domeniul economisirii să contribuie la dezvoltarea unei politici publice coerente și predictibile, menită să încurajeze acumularea de economii pe termen lung. Potrivit APAPR, obiectivul ar trebui să fie stimularea responsabilității financiare și crearea unui cadru care să îi încurajeze pe cât mai mulți români să economisească pentru viitor.

Conform sursei citate, românii ar trebui să poată alege între instrumentele financiare disponibile în funcție de nevoile personale, profilul de risc, orizontul de timp și obiectivele proprii de economisire.

APAPR consideră că diferențele de tratament fiscal nu ar trebui să reprezinte factorul determinant în alegerea unui produs financiar. În acest context, asociația susține că toate instrumentele de economisire pe termen lung ar trebui să beneficieze de un cadru fiscal echitabil, stabil și predictibil, care să sprijine construirea securității financiare pe termen lung.