Operator de la Rafinăria Vega Ploiești, amendat cu 100.000 de lei. Garda de Mediu a constatat depășiri ale valorii pentru hidrogen sulfurat

Un operator economic de la Rafinăria Vega Ploiești a fost amendat cu 100.000 de lei după ce Garda de Mediu a constatat depășiri ale valorii pentru hidrogen sulfurat. Controlul a fost declanșat în urma sesizărilor făcute de ploieșteni privind disconfortul olfactiv din municipiu.

Prefectura Prahova a anunțat miercuri, 16 septembrie, rezultatele verificărilor solicitate de prefectul Daniel Nicodim Gărzii Naționale de Mediu, prin Comisariatul Județean Prahova.

Controlul a avut loc pe 8 septembrie la punctul de lucru al unui operator economic de la Rafinăria Vega Ploiești. Operatorul deține autorizație integrată de mediu pentru activități de fabricare a produselor obținute din prelucrarea țițeiului.

Inspectorii au analizat documentele prezentate în timpul controlului și valorile înregistrate de stațiile de monitorizare a calității aerului RP1 și RP2.

Verificările au arătat că, în perioada 30 iulie – 7 septembrie 2026, au existat în anumite zile și intervale orare depășiri ale valorii de 15 µg/mc pentru indicatorul H₂S, hidrogen sulfurat, în cazul probelor medii de scurtă durată, de 30 de minute.

Cele mai multe depășiri au fost înregistrate de stația automată RP1, transmite Observatorul Prahovean.

Datele Direcției Județene de Mediu Prahova arată însă o reducere a numărului de depășiri față de anul precedent.

„Totodată, precizăm că datele furnizate de Direcția Județeană de Mediu Prahova relevă o scădere a numărului de depășiri înregistrate la stația R1 de la începutul anului 2026 până în luna august a.c. (18 depășiri), față de aceeași perioadă a anului 2025 (83 depășiri)”, se arată în comunicatul Prefecturii Prahova.

Pentru nerespectarea prevederilor privind protecția atmosferei prevăzute în autorizația integrată de mediu, operatorul a primit o amendă de 100.000 de lei.

„Pentru încălcarea obligației de a aplica și respecta dispozițiile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, operatorul economic a fost sancționat cu amendă contravențională în valoare de 100.000 de lei”, a transmis Prefectura.

Nu este prima sancțiune primită în ultimele luni de operatorul economic. Garda de Mediu Prahova a efectuat un alt control în iulie, după ce canalizarea rafinăriei a refulat pe strada Poieniței din Ploiești.

În acel caz, timp de aproximativ 25 de minute au fost deversați 60 de metri cubi de apă uzată în pârâul Dâmbu.

Operatorul a fost amendat atunci cu 50.000 de lei. Garda de Mediu a dispus și monitorizarea permanentă a nivelurilor și debitelor din rețeaua de canalizare, precum și supravegherea zonei străzii Poieniței și a proprietăților învecinate.

Prefectul Daniel Nicodim a convocat marți, 15 septembrie, o ședință de lucru cu reprezentanții Gărzii de Mediu, Direcției de Sănătate Publică Prahova și Direcției Județene de Mediu Prahova.

Potrivit Prefecturii, discuțiile au vizat măsurile necesare pentru prevenirea și gestionarea unor incidente similare.

Instituția a transmis că prefectul urmărește aspectele semnalate de cetățeni și sprijină măsurile care pot contribui la prevenirea și reducerea factorilor de risc pentru mediu.