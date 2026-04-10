Comisarii Gărzii Naționale de Mediu, prin Comisariatul Județean Bacău, au efectuat un control în extravilanul comunei Buhoci, într-o zonă unde era în derulare un proiect de amenajare piscicolă.

Verificările au vizat un obiectiv aflat în aria naturală protejată ROSCI0434 Siretul Mijlociu. În urma inspecției, comisarii au constatat că proiectul ascundea, de fapt, exploatări necontrolate de agregate minerale precum balast, nisip și pietriș.

Autoritățile au explicat că unele proiecte de amenajare piscicolă pot fi folosite ca paravan pentru astfel de activități, iar în acest caz au fost identificate mai multe abateri grave de la legislația de mediu.

În urma controlului, comisarii au constatat că perimetrul de exploatare nu era delimitat cu borne din beton, deși această obligație era prevăzută în acordul de mediu.

De asemenea, au fost identificate gropi săpate și agregate extrase în afara perimetrului autorizat, fără existența documentelor de reglementare din punct de vedere al protecției mediului pentru acele suprafețe.

O altă problemă a fost reprezentată de depozitările necontrolate de deșeuri inerte. Este vorba despre nămol provenit din spălarea agregatelor și pământ, aruncate direct pe sol, în afara zonelor autorizate.

Reprezentanții Gărzii de Mediu au subliniat că astfel de practici duc la degradarea ireversibilă a solului și pot afecta grav mediul.

Potrivit autorităților, exploatarea haotică și nerespectarea limitelor de șantier pot avea efecte grave asupra mediului.

Săpăturile care ajung la pânza freatică, fără monitorizare, pot afecta calitatea apelor subterane. În același timp, biodiversitatea din lunca râului Siret este expusă unor riscuri majore.

Garda de Mediu a explicat că regulile din domeniu nu sunt opționale, ci reprezintă garanția că activitățile economice nu produc pagube ireversibile naturii.

Pentru neregulile constatate, operatorul economic a fost sancționat cu două amenzi contravenționale, în valoare totală de 80.000 de lei, și a primit și un avertisment.

În plus, autoritățile au impus mai multe măsuri obligatorii. Printre acestea se numără delimitarea imediată a perimetrului de exploatare, interzicerea extragerii de agregate în afara zonelor autorizate și readucerea terenului afectat la starea inițială.

De asemenea, operatorul trebuie să curețe zona de deșeuri, să monteze panouri de avertizare și să împrejmuiască perimetrul lucrărilor.

Reprezentanții Gărzii de Mediu au transmis că vor continua controalele în județ, acționând cu toate echipele disponibile pentru a preveni astfel de situații.