Garda de Mediu a descoperit exploatări ilegale de agregate într-o arie protejată din județul Bacău
Comisarii Gărzii Naționale de Mediu, prin Comisariatul Județean Bacău, au efectuat un control în extravilanul comunei Buhoci, într-o zonă unde era în derulare un proiect de amenajare piscicolă.
Verificările au vizat un obiectiv aflat în aria naturală protejată ROSCI0434 Siretul Mijlociu. În urma inspecției, comisarii au constatat că proiectul ascundea, de fapt, exploatări necontrolate de agregate minerale precum balast, nisip și pietriș.
Autoritățile au explicat că unele proiecte de amenajare piscicolă pot fi folosite ca paravan pentru astfel de activități, iar în acest caz au fost identificate mai multe abateri grave de la legislația de mediu.
Lipsa delimitării, săpături în afara perimetrului și depozitări ilegale au fost principalele nereguli găsite pe teren
În urma controlului, comisarii au constatat că perimetrul de exploatare nu era delimitat cu borne din beton, deși această obligație era prevăzută în acordul de mediu.
De asemenea, au fost identificate gropi săpate și agregate extrase în afara perimetrului autorizat, fără existența documentelor de reglementare din punct de vedere al protecției mediului pentru acele suprafețe.
O altă problemă a fost reprezentată de depozitările necontrolate de deșeuri inerte. Este vorba despre nămol provenit din spălarea agregatelor și pământ, aruncate direct pe sol, în afara zonelor autorizate.
Reprezentanții Gărzii de Mediu au subliniat că astfel de practici duc la degradarea ireversibilă a solului și pot afecta grav mediul.
Autoritățile avertizează că astfel de activități afectează solul, apa subterană și biodiversitatea din zona râului Siret
Potrivit autorităților, exploatarea haotică și nerespectarea limitelor de șantier pot avea efecte grave asupra mediului.
Săpăturile care ajung la pânza freatică, fără monitorizare, pot afecta calitatea apelor subterane. În același timp, biodiversitatea din lunca râului Siret este expusă unor riscuri majore.
Garda de Mediu a explicat că regulile din domeniu nu sunt opționale, ci reprezintă garanția că activitățile economice nu produc pagube ireversibile naturii.
Operatorul a fost amendat cu 80.000 de lei și obligat să refacă terenul și să respecte limitele legale de exploatare
Pentru neregulile constatate, operatorul economic a fost sancționat cu două amenzi contravenționale, în valoare totală de 80.000 de lei, și a primit și un avertisment.
În plus, autoritățile au impus mai multe măsuri obligatorii. Printre acestea se numără delimitarea imediată a perimetrului de exploatare, interzicerea extragerii de agregate în afara zonelor autorizate și readucerea terenului afectat la starea inițială.
De asemenea, operatorul trebuie să curețe zona de deșeuri, să monteze panouri de avertizare și să împrejmuiască perimetrul lucrărilor.
Reprezentanții Gărzii de Mediu au transmis că vor continua controalele în județ, acționând cu toate echipele disponibile pentru a preveni astfel de situații.
„Atenție la cum se „amenajează” iazurile piscicole!
Știați că unele proiecte de „amenajare fermă piscicolă” pot ascunde, de fapt, exploatări necontrolate de agregate minerale (balast, nisip, pietriș)? Să vă spunem ce am descoperit recent în extravilanul comunei Buhoci, județul Bacău.
Comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Bacău au desfășurat o inspecție pe teren la un astfel de obiectiv, situat chiar în aria naturala protejată ROSCI0434 Siretul Mijlociu.
Ce am găsit pe teren?
Lipsa delimitării: Perimetrul de exploatare NU era delimitat cu borne din beton, o condiție strictă și obligatorie din Acordul de Mediu pentru a preveni extinderea necontrolată a săpăturilor.
Săpături ilegale: Am identificat gropi săpate și agregate extrase mult în AFARA perimetrului autorizat, fără a exista acte de reglementare din punct de vedere al protecției mediului pentru acele suprafețe.
Depozitări necontrolate: Am depistat depozitări ilegale de deșeuri inerte (nămol provenit de la spălarea agregatelor și pământ) aruncate direct pe sol, în afara spațiilor autorizate, formând grămezi la voia întâmplării.
De ce sunt aceste lucruri grave?
Exploatarea haotică, lipsa respectării limitelor de șantier și abandonarea deșeurilor din spălarea balastului degradează ireversibil solul. Mai mult, când săpăturile ajung la pânza freatică fără o monitorizare strictă, calitatea apelor subterane și biodiversitatea din lunca râului Siret sunt expuse unor riscuri majore. Regulile de mediu nu sunt facultative, ele sunt garanția că natura nu plătește prețul afacerilor noastre!
Măsurile luate
Pentru încălcările grave ale legislației de mediu, operatorul economic a fost sancționat cu 2 amenzi contravenționale in valoare totala de 80.000 și un avertisment.
De asemenea, am impus un set de măsuri ferme, cu termene stricte:
- Bornarea imediată a perimetrului de exploatare conform coordonatelor autorizate.
- Interzicerea totală a extragerii de agregate minerale în afara zonelor cu acte de reglementare.
- Aducerea terenului afectat de depozitările de deșeuri la starea inițială și curățarea zonei.
- Montarea de panouri de avertizare și împrejmuirea zonei lucrărilor.
Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Bacău rămâne vigilentă în județ cu tot efectivul de 4 echipe de comisari.
Protejarea naturii este o responsabilitate pe care trebuie să o împărțim cu toții!”, transmite Garda de Mediu Bacău într-o postare pe Facebook.
