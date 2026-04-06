Creșterea prețurilor la carburanți din Austria, alături de temerile legate de o posibilă penurie, determină autoritățile austriece să analizeze măsuri de economisire a energiei. În centrul discuțiilor se află introducerea unei limite de viteză, în contextul în care prețul motorinei a depășit pragul de 2,17 euro pe litru (aproximativ 11 lei).

Potrivit datelor publicate de autoritatea de reglementare E-Control, în zilele de vineri și sâmbătă, austriecii au plătit în medie 2,172 euro pentru un litru de motorină și 1,765 euro pentru un litru de benzină premium. Majorarea acestor prețuri readuce în atenție necesitatea adoptării unor măsuri care să reducă atât consumul de combustibil, cât și dependența de resurse externe.

Ministerul Economiei din Austria nu exclude posibilitatea introducerii unor limite de viteză, însă subliniază că aceasta nu ar reprezenta o soluție unică, ci ar face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri.

Reprezentanții Guvernului de la Viena precizează că au în vedere acțiuni punctuale, care ar putea fi implementate în cazul în care prețurile la carburanți vor continua să crească.

Cancelarul Christian Stocker, lider al ÖVP, împreună cu alți membri ai guvernului, respinseseră anterior ideea introducerii unei limite de viteză. La finalul lunii martie, Ministerul Transporturilor a transmis că nu există semne că ar apărea o criză de combustibil și că, din acest motiv, nu se vor introduce nici limite de viteză, nici restricții de circulație.

„Orice lucru care se poate face voluntar pentru a economisi energie este benefic. Cei care își reduc viteza își aduc o contribuție concretă pentru ei înșiși”, a declarat Stocker pentru ziarul „Krone”.

Chiar și așa, autoritățile le recomandă oamenilor să folosească mai puțin mașina atunci când nu este necesar și să încerce să economisească energie. Cluburile auto sugerează un stil de condus mai calm: să anticipeze traficul, să mențină o viteză constantă și să accelereze treptat.

Pe de altă parte, specialiștii nu sunt de acord cu poziția guvernului. Economista de mediu Sigrid Stagl a explicat, la emisiunea „Mittagsjournal” de la Ö1, că limitarea vitezei ar funcționa rapid și ar avea efecte bune: ar scădea consumul de combustibil, zgomotul și numărul accidentelor. De asemenea, International Energy Agency le-a recomandat deja guvernelor să ia în calcul astfel de măsuri pentru a reduce consumul.

Totuși, există și opoziție. Freedom Party of Austria nu este de acord cu această idee. Reprezentantul partidului pentru transporturi, Christian Hafenecker, a spus că în multe zone de la țară transportul public nu este o soluție reală, deoarece infrastructura nu este dezvoltată și majoritatea oamenilor nu au acces la tramvai sau metrou.

