Românii din această țară sunt direct vizați de aceste schimbări. În ce condiții vor putea ieși la pensie

Românii care lucrează și contribuie la sistemul public din Austria ar putea fi afectați de o nouă modificare privind vârsta de pensionare. Cel mai mare asigurător din țară susține că actualul sistem nu mai este sustenabil și cere majorarea limitei legale până la 67 de ani. Dezbaterea are loc în contextul presiunilor demografice și al unui dezechilibru tot mai mare între numărul angajaților și cel al pensionarilor.

Reforma sistemului de pensii din Austria este tot mai aproape de a deveni realitate, pe fondul presiunilor generate de îmbătrânirea populației și de dezechilibrul dintre contribuabili și beneficiarii pensiilor. Ralph Müller, directorul general al Wiener Städtische, cel mai mare asigurător din Austria, consideră că majorarea vârstei de pensionare nu mai poate fi evitată.

La prezentarea rezultatelor financiare aferente anului 2025, acesta a afirmat că limita legală de pensionare trebuie majorată acolo unde este posibil, iar o creștere cu aproximativ doi ani, până la 67 de ani, ar reprezenta un pas important pentru stabilizarea sistemului.

„O creștere de aproximativ doi ani ar fi un pas semnificativ”, a declarat Müller.

Argumentele sale se bazează pe evoluția demografică. Dacă în trecut șase persoane active susțineau plata unei singure pensii, în prezent raportul a scăzut la trei la unu, iar estimările arată că până în 2040 vor exista doar doi angajați pentru fiecare pensionar. În aceste condiții, susține șeful Wiener Städtische, actualul model de finanțare nu mai poate funcționa fără reforme.

Datele financiare prezentate de companie indică și o schimbare importantă în comportamentul populației. Wiener Städtische a încheiat anul 2025 cu prime totale de 3,8 miliarde de euro, în creștere cu 4,7%, iar profitul înainte de impozitare a ajuns la 417 milioane de euro, cu 31% peste nivelul din anul precedent.

În același timp, interesul pentru asigurările de viață a crescut accelerat. Numărul noilor contracte a urcat cu 50% în ultimii trei ani, după un avans de 30% înregistrat doar cu doi ani în urmă.

Potrivit lui Ralph Müller, această evoluție reflectă lipsa de încredere în capacitatea sistemului public de a asigura venituri suficiente după retragerea din activitate.

„Oamenii devin din ce în ce mai conștienți că nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe pensia de stat“, a spus Müller.

Numai segmentul asigurărilor de viață a generat anul trecut venituri de 1,25 miliarde de euro, semn că tot mai mulți austrieci aleg să economisească suplimentar pentru perioada pensionării.

O eventuală majorare a vârstei de pensionare ar avea efecte și asupra românilor care muncesc și contribuie la sistemul de pensii din Austria. Totuși, Ralph Müller consideră că o astfel de măsură trebuie aplicată împreună cu excepții bine definite pentru persoanele care desfășoară activități fizice sau psihice solicitante.

Acesta susține că angajații aflați în astfel de situații ar trebui să își păstreze dreptul la pensionare anticipată, cu beneficii integrale.

În același timp, Austria privește către modele deja aplicate în Danemarca, Norvegia, Suedia și Olanda, unde piețele de capital sunt integrate în sistemele de pensii și contribuie la o sustenabilitate financiară mai ridicată.

Compania Wiener Städtische afirmă că aplică deja o politică de menținere a angajaților seniori în activitate. Din cei aproximativ 4.000 de salariați, 284 au peste 60 de ani, iar în ultimii ani au fost angajate peste 100 de persoane trecute de 50 de ani.

„Nu îi vom împinge pe angajații mai în vârstă să se pensioneze anticipat pentru a economisi costuri“, a promis Müller.

Rămâne însă de văzut dacă autoritățile austriece vor transforma aceste propuneri într-o modificare legislativă.

Austria aplică deja o reformă privind vârsta de pensionare în cazul femeilor. În prezent, limita standard de pensionare este de 65 de ani, însă până de curând femeile se puteau retrage din activitate la 60 de ani.

În baza noii legislații, procesul de egalizare a vârstei de pensionare a început la 1 ianuarie 2024 și se va desfășura etapizat până în anul 2033.

Femeile născute până la 31 decembrie 1963 au avut posibilitatea să se pensioneze la 60 de ani. Pentru cele născute între 1964 și 1968, limita de vârstă crește progresiv, iar femeile născute după 1 iulie 1968 vor putea ieși la pensie în Austria doar la împlinirea vârstei de 65 de ani.

Această reformă este considerată primul pas într-un proces mai amplu de adaptare a sistemului de pensii la evoluțiile demografice și la presiunile bugetare cu care se confruntă Austria.