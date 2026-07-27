Taloane speciale pentru pensionari. Pot beneficia de reducere de 50% la transport. Ce condiții trebuie îndeplinite

Pensionarii din România beneficiază, în fiecare an, de șase călătorii interne la jumătate de preț, pe baza taloanelor speciale de călătorie emise prin sistemul public de pensii. Facilitatea poate fi utilizată pentru transportul cu trenul, autocarul sau navele de pasageri, însă acordarea și folosirea acesteia sunt reglementate de lege.

Actele normative stabilesc cine poate beneficia de această reducere, numărul de călătorii acordate anual, modul de emitere și distribuire a taloanelor speciale, precum și condițiile în care acestea pot fi utilizate pentru transportul public intern.

Taloanele speciale de călătorie sunt documentele care permit pensionarilor să beneficieze de o reducere de 50% la transportul public intern.

Dreptul este reglementat prin Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 71/2004.

Facilitatea este acordată pensionarilor din sistemul public de pensii, dar și celor din celelalte sisteme proprii de asigurări sociale. În fiecare an calendaristic, aceștia au dreptul la șase călătorii simple cu reducere de 50% din tariful de transport.

Reducerea este valabilă pentru transportul intern cu trenurile Regio și Interregio, la clasa a II-a, precum și pentru transportul rutier și naval de călători între localități.

Pensionarii care beneficiază deja de gratuitate la transport în baza altor acte normative nu pot cumula facilitățile. Aceștia trebuie să opteze pentru una dintre variantele prevăzute de lege.

Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), taloanele speciale de călătorie pentru anul următor sunt distribuite, de regulă, în luna decembrie a fiecărui an, odată cu plata pensiei aferente lunii respective.

Transmiterea documentelor se face prin Poșta Română sau prin banca la care beneficiarul încasează pensia, în funcție de modalitatea aleasă pentru plata drepturilor.

Persoanele care se pensionează în cursul anului primesc taloanele speciale odată cu plata primei pensii.

În situația în care documentele nu ajung la beneficiar și sunt returnate casei teritoriale de pensii, acestea sunt păstrate de instituție și pot fi ridicate ulterior, la solicitarea pensionarului.

Pentru pensionarii din sistemul public, taloanele sunt emise și distribuite prin Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) și casele teritoriale de pensii.

În cazul pensionarilor din celelalte sisteme proprii de asigurări sociale, documentele sunt emise și distribuite prin intermediul instituțiilor din care aceștia fac parte.

Costurile pentru tipărirea taloanelor speciale sunt suportate din bugetul Ministerului Muncii.

Fiecare beneficiar are dreptul la șase călătorii simple cu reducere de 50% într-un an calendaristic.

În cazul transportului feroviar, talonul special nu reprezintă biletul de călătorie, ci documentul care dovedește dreptul la reducere. Biletul este eliberat de operatorul feroviar după prezentarea talonului și plata a 50% din tariful corespunzător trenului Regio sau Interregio, clasa a II-a.

Dacă trenul necesită rezervarea locului, costul rezervării este achitat integral de călător.

În cazul în care pensionarul alege să călătorească la clasa I, într-un vagon de dormit sau cușetă ori solicită alte servicii suplimentare, diferențele de tarif nu beneficiază de reducere și trebuie achitate integral.

Reducerea este acordată atât de operatorii de transport aflați în proprietatea statului, cât și de societățile comerciale private care efectuează transport public intern, în condițiile prevăzute de lege.

Documentul este alcătuit din talonul propriu-zis, șase cupoane detașabile corespunzătoare celor șase călătorii simple și șase cupoane-anexă. Acestea din urmă sunt utilizate exclusiv în transportul feroviar atunci când contractul de transport este modificat potrivit regulamentelor operatorului.

Legea permite ca și soțul sau soția titularului pensiei să utilizeze această facilitate, în limita celor șase călătorii acordate anual beneficiarului.

Partenerul poate călători atât împreună cu titularul pensiei, cât și separat. Dacă efectuează călătoria singur, trebuie să prezinte actul propriu de identitate și talonul special emis pe numele pensionarului.

Titularul pensiei trebuie să prezinte, la verificarea documentelor de călătorie, actul de identitate și talonul special primit.

Beneficiarul achită doar jumătate din costul călătoriei, iar diferența este compensată potrivit mecanismului prevăzut de legislație.

Operatorii de transport își recuperează ulterior sumele aferente reducerilor acordate, conform normelor legale în vigoare.

Schimbarea numelui, domiciliului sau a altor date de identificare după emiterea taloanelor speciale nu conduce la eliberarea unor documente noi. În astfel de situații, pensionarul trebuie să poată dovedi modificările prin documentele oficiale care le atestă.

Taloanele speciale trebuie păstrate în stare bună. Documentele care prezintă ștersături, modificări, deteriorări sau date tipărite ilizibil nu sunt acceptate la transport.

De asemenea, pierderea sau deteriorarea talonului special face imposibilă utilizarea reducerii pentru călătoriile rămase disponibile.

Pensionarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege primesc automat taloanele speciale prin intermediul sistemului de pensii, fără a fi necesară depunerea unei cereri separate. Documentele pot fi utilizate pe tot parcursul anului calendaristic pentru care au fost emise.