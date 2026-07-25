Pensie 2026. Actele care pot aduce bani în plus chiar și după pensionare. Când se poate cere recalcularea

Pensionarea nu înseamnă întotdeauna că dosarul este definitiv închis. Sunt numeroase situații în care, după emiterea deciziei de pensionare, beneficiarii descoperă documente care nu au fost depuse inițial sau care nu au fost valorificate la stabilirea drepturilor de pensie. În astfel de cazuri, legea permite solicitarea recalculării pensiei, însă doar dacă noile acte pot influența cuantumul drepturilor. Legea nr. 360/2023 stabilește condițiile în care pensionarii pot cere valorificarea documentelor descoperite ulterior.

Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii prevede că pensia poate fi recalculată la cererea beneficiarului atunci când sunt prezentate documente care nu au fost luate în considerare la stabilirea inițială a drepturilor.

Pot fi valorificate venituri, stagii de cotizare, perioade asimilate sau alte documente care pot conduce la modificarea punctajului și, implicit, a cuantumului pensiei, cu condiția ca acestea să nu fi fost deja folosite la calculul inițial.

Acest lucru este valabil indiferent dacă documentele au fost găsite ulterior în arhiva personală, au fost obținute de la fostul angajator sau au fost eliberate de societățile care administrează arhivele fostelor întreprinderi.

În practică, printre documentele care pot conduce la recalcularea pensiei se numără:

adeverințe care dovedesc perioade de vechime nevalorificate;

documente privind sporurile permanente sau nepermanente;

adeverințe privind venituri realizate înainte de 1 aprilie 2001;

acte care confirmă existența unor stagii de cotizare omise la stabilirea pensiei;

alte înscrisuri care dovedesc perioade de activitate sau venituri asupra cărora s-au plătit contribuții de asigurări sociale.

Documentele trebuie să respecte condițiile de legalitate și forma prevăzută de legislația în vigoare pentru a putea fi luate în calcul.

Pensionarul trebuie să depună o cerere de recalculare la Casa Teritorială de Pensii competentă, împreună cu documentele originale sau copiile certificate conform cerințelor instituției.

Casa de Pensii verifică autenticitatea și relevanța documentelor și stabilește dacă acestea modifică punctajul utilizat la calculul pensiei.

În cazul în care documentele nu aduc elemente noi sau au fost deja valorificate anterior, cererea poate fi respinsă.

Legea stabilește că cererea de recalculare trebuie soluționată prin emiterea unei decizii în termen de 45 de zile de la înregistrare.

Dacă sunt necesare verificări suplimentare sau completarea documentației, termenul poate fi prelungit cu încă 30 de zile.

Un aspect important pentru pensionari este momentul de la care se plătesc eventualele majorări.

Potrivit Legii nr. 360/2023, dacă în urma recalculării rezultă un cuantum mai mare al pensiei, noile drepturi se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea de recalculare la Casa Teritorială de Pensii. Legea nu prevede plata majorării începând cu data la care au fost obținute documentele sau de la data pensionării, ci de la luna următoare depunerii solicitării.

Un capitol aparte îl reprezintă adeverințele privind veniturile și sporurile realizate înainte de 1 aprilie 2001, dacă acestea nu au fost valorificate la stabilirea pensiei.

Casa Națională de Pensii Publice și casele teritoriale au precizat că aceste documente pot fi luate în calcul în condițiile prevăzute de Legea nr. 360/2023 și de Ordinul nr. 487/2021, dacă respectă cerințele de valabilitate și dovedesc venituri pentru care s-au datorat contribuții de asigurări sociale.