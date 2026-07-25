Legea integrității intră în Parlament. Predoiu: Proiectul a fost depus pentru a evita pierderea unui jalon din PNRR

Proiectul privind legea integrității a ajuns în Parlament printr-o inițiativă legislativă depusă de ministrul interimar al Justiției, Cătălin Predoiu, în calitate de senator. Oficialul susține că această soluție a fost aleasă pentru a debloca procesul legislativ și pentru a evita riscul ca România să piardă un jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în condițiile în care Guvernul interimar nu mai poate promova proiecte de lege.

Cătălin Predoiu a explicat, într-o precizare publică transmisă vineri, că proiectul a fost înaintat Parlamentului pentru a permite începerea dezbaterilor legislative într-un moment în care Executivul nu mai are posibilitatea de a iniția acte normative.

Ministrul interimar al Justiției a precizat că soluția adoptată a presupus includerea în propunerea legislativă și a amendamentelor formulate de partidele care au participat la consultări, chiar dacă o parte dintre acestea nu coincid cu propria sa viziune asupra proiectului.

„Din punctul meu de vedere, a fost o decizie politică şi de stat, menită să ofere o şansă de ieşire dintr-un impas, cu toate costurile de imagine aferente, uneori inevitabile în astfel de situaţii, de care am fost conştient.”

Predoiu a subliniat, totodată, că Ministerul Justiției și Guvernul României au un singur proiect oficial privind legea integrității, respectiv cel transmis Comisiei Europene și elaborat în acord cu standardele europene.

Potrivit ministrului interimar, forma elaborată de Ministerul Justiției împreună cu Agenția Națională de Integritate conține toate garanțiile necesare privind transparența și respectă atât cerințele legislației naționale, cât și jurisprudența europeană.

În paralel, la solicitarea premierului interimar, au avut loc consultări cu partidele parlamentare care au acceptat să participe la discuții.

„În urma demersurilor şi instrucţiunilor fireşti ale prim-ministrului de a facilita adoptarea în Parlament a proiectelor de lege cerute prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, am dat curs consultărilor cu partidele politice parlamentare, respectiv cu cele care au dorit să participe la aceste consultări. Acestea au fost Partidul Naţional Liberal, Uniunea Salvaţi România şi Uniunea Democrată Maghiară din România. În cadrul consultărilor, partidele au formulat unele amendamente, pe care au solicitat să le includă în Proiectul de lege consolidat, elaborat de Ministerul Justiţiei şi Agenţia Naţională de Integritate.”

Ministrul a arătat că două dintre formațiunile participante au condiționat susținerea dezbaterii proiectului de includerea amendamentelor proprii în forma transmisă Parlamentului.

„În cadrul consultărilor, două dintre partidele participante au exprimat clar şi explicit faptul că înţeleg să participe la un proces de dezbatere parlamentară care să se finalizeze prin adoptarea legii numai în măsura în care amendamentele formulate sunt reflectate în proiectul de lege cu care urmează să fie sesizat Parlamentul, pentru iniţierea dezbaterii parlamentare.”

Ministrul interimar susține că depunerea proiectului în actuala formă a fost singura variantă prin care procedura parlamentară putea începe.

„Ulterior, în Parlament, alături de celelalte partide parlamentare care nu au participat la consultări – alături de reprezentanţii Partidului Social Democrat, Alianţei pentru Unirea Românilor, S.O.S. România şi Partidului Oamenilor Tineri, precum şi de membrii Grupului parlamentar PACE – Întâi România, ai Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale şi de parlamentarii neafiliaţi, care nu au participat la consultări – urmează să fie decisă forma finală a legii. (…) A fost limpede că singura manieră prin care putea fi declanşată procedura de dezbatere parlamentară era sesizarea Parlamentului cu un proiect care să includă amendamentele partidelor, urmând ca acestea să fie dezbătute în Parlament împreună cu celelalte partide parlamentare care nu au participat la consultările desfăşurate în afara Parlamentului. Alternativa era menţinerea procesului în stadiul de blocaj, cu un Proiect elaborat de Ministerul Justiţiei şi Agenţia Naţională de Integritate, depus la Comisia Europeană, dar fără sesizarea Parlamentului, Guvernul neavând posibilitatea de a iniţia proiecte de lege, după cum bine se ştie.”

Predoiu a precizat că, după discuțiile purtate cu premierul interimar Ilie Bolojan, s-a decis păstrarea la Comisia Europeană a proiectului elaborat de Ministerul Justiției și ANI, iar în Parlament să fie depusă o propunere legislativă care include și amendamentele formulate de PNL, USR și UDMR.

„Acest demers de a depune la Parlament propunerea legislativă în forma respectivă are, aşadar, semnificaţia deblocării unei situaţii de stat care ameninţa să conducă, prin inacţiune, la pierderea unui jalon din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, chiar dacă în cadrul proiectului există amendamente care nu reflectă fidel viziunea mea juridică asupra unor instituţii juridice cuprinse în proiect. Din punctul meu de vedere, a fost o decizie politică şi de stat, menită să ofere o şansă de ieşire dintr-un impas, cu toate costurile de imagine aferente, uneori inevitabile în astfel de situaţii, de care am fost conştient. Consider că a fost o decizie de stat corectă, întrucât: a) a deblocat situaţia; b) Parlamentul va avea ultimul cuvânt asupra conţinutului propunerii legislative.”

Ministrul interimar a arătat că rolul său a fost acela de a permite începerea dezbaterii parlamentare, iar decizia finală privind conținutul legii aparține Legislativului.

„Viziunea mea juridică integrală asupra subiectului este reflectată fidel în Proiectul elaborat de Agenţia Naţională de Integritate şi Ministerul Justiţiei, depus la Comisia Europeană. Datoria mea a fost să deblochez procesul parlamentar”, a subliniat Cătălin Predoiu.

Între timp, premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că Executivul va susține în Parlament menținerea obligației de publicare a declarațiilor de avere pe site-urile instituțiilor publice. Proiectul privind integritatea și reforma Agenției Naționale de Integritate urmează să fie dezbătut în sesiunea extraordinară a Parlamentului programată săptămâna viitoare.