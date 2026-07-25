Filme noi de urmărit în acest weekend: lansări în cinematografe și pe platformele de streaming

SURSĂ FOTO: Dreamstime - Recomandări de filme horror din toată lumea, perfecte pentru seara de Halloween

Weekendul aduce mai multe premiere cinematografice și titluri disponibile pentru vizionare acasă, însă filmul care continuă să atragă cea mai mare atenție este „Odiseea”, lansat în urmă cu o săptămână și aflat în continuare în centrul interesului publicului. În paralel, producții mai mici își fac debutul în cinematografe, printre acestea numărându-se „Her Private Hell”, noul film al regizorului cunoscut pentru „Drive”.

Pentru cei care preferă serile de film acasă, trei producții lansate în sezonul de vară sunt acum disponibile. Lista include cel mai recent film din universul „Star Wars”, un blockbuster SF regizat de Steven Spielberg și revenirea francizei „Scary Movie”.

Și serviciile de streaming vin cu premiere noi. „The Dink” este disponibil pe Apple TV+, „Nirvanna the Band the Show the Movie” ajunge pe Hulu, iar adaptarea „Masters of the Universe”, care a avut rezultate slabe în cinematografe, este lansată pe Prime Video.

„Her Private Hell” este una dintre cele mai importante lansări ale săptămânii. Filmul marchează revenirea lui Nicolas Winding Refn după o pauză de aproximativ zece ani și păstrează elementele vizuale și tematice asociate stilului său. Regizorul cunoscut pentru „Drive” revine cu o producție care combină atmosfera din „Demonul Neon” cu influențe din „Numai Dumnezeu iartă”, într-un decor futurist comparat cu universul vizual din „Blade Runner”.

Povestea urmărește o tânără femeie, interpretată de Sophie Thatcher, care încearcă să-și găsească tatăl după ce o ceață misterioasă acoperă o metropolă și eliberează o entitate periculoasă. În același timp, un soldat american interpretat de Charles Melton pornește într-o căutare dificilă pentru a-și salva fiica. În centrul acțiunii se află Omul de Piele, o figură de tip giallo responsabilă pentru o serie de crime violente.

„Motor City” este un film de acțiune construit aproape fără dialog, care pune accent pe muzică și stil vizual. Acțiunea este plasată în Detroitul anilor 1970, unde John Miller, interpretat de Alan Ritchson, se îndrăgostește de fiica unui gangster local și ajunge în închisoare pentru o crimă pe care nu a comis-o. După ce își pierde viața pe care o avea, personajul pregătește răzbunarea împotriva celui responsabil.

Producția folosește numeroase secvențe de acțiune acompaniate de melodii cunoscute, inclusiv „The Chain” de Fleetwood Mac, integrată într-o scenă extinsă filmată în slow motion. Filmul mizează pe atmosferă și stil, reducând la minimum dezvoltarea poveștii.

„Hadestown: Musicalul” aduce pe ecran o versiune filmată a spectacolului apreciat de public. Producția a fost realizată în timpul unui spectacol londonez din februarie 2025, reunind membri importanți ai distribuției de pe Broadway cu artiști din West End.

O altă lansare importantă este „Star Wars: The Mandalorian and Grogu”, o producție care continuă povestea serialului de pe Disney+. Filmul este plasat între trilogia originală și trilogia continuare și urmărește aventurile lui Din Djarin și ale lui Grogu după căderea Imperiului.

Povestea prezintă o galaxie în care rămășițele forțelor imperiale sunt încă active, iar Noua Republică încearcă să protejeze teritoriile și valorile pentru care a luptat Rebeliunea. Pentru această misiune, este solicitat ajutorul legendarului vânător de recompense mandalorian și al tânărului său ucenic Grogu.

„Ziua Dezvăluirii” este prezentată drept revenirea lui Steven Spielberg la genul blockbusterelor de vară, la 51 de ani după lansarea filmului „Fălci”, producție care a contribuit la definirea acestui tip de cinema. Noua aventură cu tematică extraterestră urmărește însă o direcție diferită față de marile succese ale regizorului.

Povestea îl are în centru pe un specialist în securitate cibernetică interpretat de Josh O’Connor, care încearcă să descopere adevărul despre existența extratereștrilor. Cercetarea sa îl aduce în conflict cu o corporație puternică, iar personajul ajunge să fugă pentru a-și proteja descoperirile. În paralel, o meteorologă interpretată de Emily Blunt observă fenomene inexplicabile și ajunge să colaboreze cu el pentru a demonstra existența unei forme de viață dincolo de limitele cunoscute.

Deși înainte de lansare filmul a fost comparat cu „Întâlniri de gradul trei”, „E.T. Extraterestrul” sau „Războiul lumilor”, structura sa este mai apropiată de „Minority Report”. Similaritatea vine din perspectiva unui thriller de urmărire, în care personajele principale sunt urmărite de instituții puternice și încearcă să descopere adevărul.

O altă lansare importantă a săptămânii este „Scary Movie 6”, primul film nou din seria de comedii după o pauză de 13 ani și prima revenire a fraților Wayans în franciză după aproximativ 25 de ani. Producția încearcă să readucă formula care a consacrat seria, însă rezultatul readuce în atenție întrebarea dacă anumite francize își păstrează impactul după perioade lungi de absență.

Genul horror a avut o prezență tot mai puternică în cultura populară după 2013, oferind numeroase surse pentru o nouă rundă de parodii. Filmul pornește de la ideea unei abordări inspirate de „Scream 5” și „Scream 6”, similar modului în care primele producții „Scary Movie” au folosit elemente din „Scream” și „Scream 2”. Totuși, noile filme din seria horror nu oferă aceleași momente memorabile care au contribuit la succesul primelor parodii.

Una dintre principalele probleme ale producției este lipsa unei povești dezvoltate. Filmul este construit mai degrabă dintr-o serie de secvențe care parodiază diferite producții, fără o legătură narativă solidă între ele. În loc să combine mai multe filme într-o poveste coerentă, „Scary Movie 6” trece de la o referință la alta, iar multe momente funcționează separat, asemenea unor schițe de comedie independente.

„72 Hours” încearcă să combine comedia cu o poveste criminală. Comediile pure au devenit tot mai rare în cinematografia actuală, multe producții alegând să adauge elemente de acțiune sau intrigi suplimentare pentru a extinde formula clasică.

„72 Hours” pare inițial o revenire la filmele construite exclusiv pe umor, având în distribuție membri tineri ai emisiunii „Saturday Night Live” și pe actorul de comedie Kevin Hart. Totuși, producția ajunge să urmeze aceeași tendință, transformând o premisă de comedie într-o poveste cu elemente de crimă.

Filmul îl urmărește pe un director de publicitate în vârstă de 40 de ani, interpretat de Kevin Hart, care încearcă să-și salveze cariera. Personajul ajunge alături de un grup de tineri de aproximativ 20 de ani, interpretați de Marcello Hernandez, Ben Marshall și Kam Patterson, după ce este adăugat accidental într-o conversație de grup. Cei patru pornesc într-o petrecere a burlacilor în Miami, iar situația creează premise pentru numeroase momente comice.

Ideea inițială oferă suficient spațiu pentru situații absurde și conflicte amuzante, iar filmul are câteva scene care funcționează din punct de vedere comic. Problema apare atunci când povestea introduce o intrigă criminală complicată, care schimbă direcția producției și reduce impactul elementelor de comedie. „72 Hours” este disponibil acum pe Netflix.

„Pressure:” se concentrează asupra ultimelor ore înaintea Zilei Z, momentul decisiv al celui de-Al Doilea Război Mondial. Filmul urmărește generalul Dwight D. Eisenhower, interpretat de Brendan Fraser, și pe căpitanul James Stagg, interpretat de Andrew Scott, în perioada în care trebuie să ia o decizie cu consecințe majore: lansarea celei mai mari invazii maritime din istorie sau amânarea operațiunii cu riscul pierderii avantajului strategic.

Producția combină două teme cu potențial dramatic puternic: conflictul mondial și importanța condițiilor meteorologice în desfășurarea operațiunilor militare. Andrew Scott oferă o interpretare apreciată în rolul principal, iar Brendan Fraser contribuie cu o prestație solidă.

Cu toate acestea, filmul are dificultăți în construirea tensiunii. O mare parte a poveștii se bazează pe discuții despre prognozele meteo și incertitudinile legate de decizie, însă impactul dramatic este diminuat de faptul că publicul cunoaște deja rezultatul istoric al evenimentelor. Ziua Z este una dintre cele mai cunoscute operațiuni militare din istorie, ceea ce limitează suspansul.

„Mortal Kombat II” încearcă să continue și să corecteze direcția filmului lansat în 2021, însă rezultatul păstrează problemele producției anterioare și adaugă noi dificultăți. Echipa creativă rămâne în mare parte aceeași, inclusiv regizorul Simon McQuoid.

Noua poveste îi aduce pe campionii cunoscuți ai francizei alături de Johnny Cage, interpretat de Karl Urban, un personaj inspirat de starurile filmelor de acțiune din anii ’90. Eroii trebuie să se confrunte într-o luptă decisivă împotriva lui Shao Kahn, a cărui dominație amenință existența Tărâmului Pământului și a apărătorilor săi.

Filmul este construit în jurul elementelor specifice seriei, în special a scenelor de luptă și a celebrului concept al „fatalităților”. Pe hârtie, această abordare poate părea potrivită pentru o adaptare a jocului video, însă execuția vizuală și coregrafia reduc impactul acestor momente.

Continuarea păstrează tonul serios al filmului din 2021, dar introduce și secvențe exagerate care creează un contrast dificil de gestionat. În loc să ofere o combinație echilibrată între acțiune, spectacol și umor, producția oscilează între direcții diferite. „Mortal Kombat II” este disponibil acum pe HBO Max.