Cinema sub Stele revine în Sectorul 6. 15 seri de filme gratuite în cinci parcuri din București

Locuitorii Sectorului 6 sunt invitați la o nouă serie de proiecții cinematografice în aer liber. Evenimentul „Cinema sub Stele” revine în această vară cu 15 seri de filme gratuite, organizate în cinci parcuri, în perioada 17 iulie – 16 august 2026.

Primăria Sectorului 6 a anunțat programul proiecțiilor și a transmis că evenimentul va transforma spațiile verzi din sector în săli de cinema sub cerul liber, pe durata a cinci weekenduri consecutive.

„15 seri de film la Cinema sub Stele! Ne vedem din nou la film, în parc! Cinema sub Stele revine în Sectorul 6 cu 15 seri de proiecții gratuite, în 5 parcuri, între 17 iulie și 16 august”, a transmis Primăria Sectorului 6.

Organizatorii îi invită pe participanți să vină cu pături, șezlonguri și alături de familie, prieteni sau vecini pentru a petrece serile de vară în aer liber. Proiecțiile sunt programate în fiecare weekend, într-un alt parc din Sectorul 6.

Potrivit anunțului publicat de Primăria Sectorului 6, programul include producții destinate mai multor categorii de public, de la animații și filme de aventură pentru copii până la comedii, thrillere și producții adresate întregii familii.

„Timp de cinci weekenduri consecutive, transformăm parcurile în adevărate săli de cinema sub cerul liber. Am pregătit filme pentru toate vârstele – de la aventuri și animații pentru cei mici, până la comedii, thrillere și producții spectaculoase pentru întreaga familie”, se arată în mesajul instituției.

Proiecțiile vor avea loc în următoarele locații:

Parcul ANL Constantin Brâncuși – 17-19 iulie;

Parcul Drumul Taberei – 24-26 iulie;

Parcul Crângași – 31 iulie – 2 august;

Parcul Liniei – 7-9 august;

Parcul Marin Preda – 14-16 august.

Toate filmele vor începe la ora 20:00, iar accesul publicului este gratuit.

Pe lista producțiilor programate se află filme precum „Captain America: Curajoasa lume nouă”, „Cum să îți dresezi dragonul”, „Misiune: Imposibilă – Răfuială finală”, „Tron: Ares”, „Cei 4 Fantastici: Primii pași”, „Ștrumfii: Filmul” și „Bridget Jones: Topită după el”.

Primăria Sectorului 6 a precizat că evenimentul este gândit ca o oportunitate pentru locuitori de a petrece timpul liber în comunitate, în serile de vară.

„Cinema sub Stele nu înseamnă doar filme. Este despre timpul petrecut împreună, despre întâlnirile cu prietenii, despre copiii care se bucură de vacanță și despre serile liniștite de vară petrecute în comunitate. Este ocazia perfectă să lăsați deoparte rutina de zi cu zi și să vă bucurați de câteva ore de relaxare în parc”, a transmis instituția.

În mesajul de promovare, reprezentanții administrației locale au recomandat participanților să vină pregătiți pentru serile de film în aer liber. „Așadar, luați o pătură, ceva de ronțăit, veniți cu cei dragi și bucurați-vă de atmosfera specială a serilor de film în aer liber”, se mai arată în anunțul publicat de Primăria Sectorului 6.