Stelian Bujduveanu a transmis, la Antena 3 CNN, că Primăria Capitalei are posibilitatea de a le oferi oamenilor afectaţi de explozie o locuinţă temporară.

„În momentul de față suntem în contact cu toate forțele de ordine, e o tragedie inimaginabilă. Am vorbit cu spitalele din subordinea București, momentan nu preluăm decât cazurile ușoare pentru că cazurile grave s-au dus la Spitalul Municipal, fiind în proximitate, vă vom ține la curent în funcțiede cum evoluează situația. Momentan, suntem concentrați pe stabilizarea zonei. În funcție de cum evoluează, avem șeful poliției locale și toată poliția locală, în funcție de cum evoluează vom fi cu toții în teren. PMB beneficiază de două componente – locuințe de necesitate pe care le punem la dispoziție în caz de cutremure sau incidente de acest gen. Dacă aceste apartamente nu vor ajunge, avem posibilitatea să plătim chiria pe piața liberă pentru a putea fi relocați oamenii. Acesta e planul primăriei, dar acum ne concentrăm pe salvarea cât mai multor persoane. Ştim că a fost din cauza unei acumulări de gaze, dar nu avem detalii, vom reveni pe parcursul zilei”, a declarat Stelian Bujduveanu.

Potrivit Ministerului Sănătății, în acest moment au fost identificate 2 persoane decedate şi alte 5 rănite.

,,În cazul exploziei din cartierul Rahova unde au fost afectate mai multe apartamente dintr-un bloc de locuințe sunt semnalate mai multe victime, în principal cu politraume și arsuri. S-au constituit echipe de căutare și salvare.

A fost activat PLANUL ROȘU DE INTERVENȚIE.

Din primele informații sunt posibil 2 persoane decedate, iar 5 victime au fost deja transportate la spitalele Universitar, Floreasca si Gr. Alexandrescu.

Situația este în dinamică.”

,,În urma producerii unei explozii, în Sectorul 5, polițiștii au intervenit de urgență pentru delimitarea perimetrului de siguranță și pentru sprijinirea echipelor operative de intervenție. Polițiștii rutieri au implementat măsuri de deviere a traficului, în zona afectată, pentru a asigura fluidizarea circulației și este acordat sprijin la evacuarea persoanelor din zona de risc. De asemenea, se acordă sprijin pompierilor, astfel încât intervenția acestora să se desfășoare în condiții de maximă siguranță. În acest moment, activitățile sunt în dinamică, pentru salvarea persoanelor și stabilirea tuturor circumstanțelor producerii evenimentului. În contextul producerii acestei explozii, Poliția recomandă cetățenilor următoarele măsuri de siguranță: 1. Evitați zona afectată – Nu vă apropiați de perimetrul de intervenție, chiar dacă explozia s-a produs deja. Există riscul altor deflagrații, prăbușiri sau scurgeri de gaze. 2. Respectați indicațiile autorităților – Urmați instrucțiunile polițiștilor, pompierilor și ale echipelor de intervenție. Nerespectarea acestora poate pune în pericol vieți. 3. Nu atingeți obiecte suspecte sau resturi – Acestea pot reprezenta un pericol sau pot constitui probe importante în ancheta penală. 4. Nu blocați căile de acces – Evitați să staționați cu autovehiculele în apropiere de zona de intervenție pentru a permite accesul echipelor de salvare. 5. Furnizați informații utile – Dacă ați fost martor la eveniment sau aveți date relevante, contactați autoritățile la numărul unic de urgență 112. 6. Sprijiniți persoanele vulnerabile – Dacă observați copii, vârstnici sau persoane cu dizabilități în apropiere, oferiți sprijin sau semnalați prezența acestora autorităților” transmite DGPMB

Știrea inițială

O explozie extrem de violentă s-a produs vineri dimineață într-un bloc de locuințe de pe Calea Rahovei, în Sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația, urmată parțial de incendiu, a afectat grav mai multe apartamente din imobil și a provocat rănirea a cel puțin 11 persoane, potrivit datelor preliminare transmise de ISU București – Ilfov.

Potrivit informării oficiale, explozia a avut loc la un apartament situat la etajul 5 al clădirii. În scurt timp, zona a fost înconjurată de forțele de intervenție, iar autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție pentru a gestiona situația.

La fața locului au fost trimise:

10 autospeciale de stingere,

2 autoscări,

2 autospeciale de descarcerare,

3 ambulanțe SMURD,

1 unitate mobilă de terapie intensivă,

1 punct de comandă mobil și

1 autospecială CBRN pentru verificarea eventualelor substanțe periculoase.

Echipele de salvare au evacuat locatarii și continuă operațiunile de căutare pentru a identifica alte persoane care ar putea fi surprinse sub dărâmături.

Martorii spun că explozia a fost de o violență uriașă, zguduind clădirile din jur. Bucăți de beton și geamuri sparte au fost proiectate pe carosabil, iar două etaje ale blocului au fost grav afectate, unele apartamente fiind complet distruse.

Potrivit primelor informații, deflagrația ar fi fost cauzată de o acumulare de gaze, însă cauza exactă urmează să fie stabilită de specialiști. Blocul se află în apropierea Liceului „Dimitrie Bolintineanu”, iar zona a fost complet izolată de autorități.

„Explozie urmată de incendiu la un apartament de la etajul 5 al unui imobil situat pe Calea Rahovei, sectorul 5. Din datele de până acum, 11 persoane ar fi afectate. Se desfășoară acțiuni de evacuare și căutare pentru eventuale alte victime”, a transmis ISU București – Ilfov.

Forțele de ordine au evacuat zeci de persoane din blocul afectat și din imobilele din vecinătate, pentru a preveni alte incidente. O parte a fațadei s-a prăbușit, iar echipele de intervenție verifică dacă structura de rezistență a clădirii a fost compromisă.

La ora transmiterii acestei știri, perimetrul este complet securizat, iar accesul civililor este interzis. Echipajele ISU, SMURD și ale Poliției continuă misiunea de căutare-salvare și monitorizează permanent zona.

Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a confirmat că Planul Roșu de Intervenție rămâne activ până la finalizarea misiunii. Primele evaluări indică pagube materiale majore, iar autoritățile urmează să stabilească dacă locatarii vor putea reveni în imobil sau vor fi relocați temporar.