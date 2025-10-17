ANAF va solicita magistraților recuperarea unui prejudiciu estimat la un milion de euro, sumă care reprezintă chiria încasată timp de 16 ani de familia Iohannis pentru spațiul comercial pierdut în instanță, situat pe strada Nicolae Bălcescu din Sibiu, susțin surse citate de Observator. Valoarea include și dobânzile și penalitățile calculate de un expert independent.

Conform sursei citate, inspectorii Fiscului intenționează să ceară sechestru asigurător pe vila familiei Iohannis, un imobil de 377 metri pătrați aflat pe strada Bâlea din Sibiu.

Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a declarat pentru Observator că instituția tratează acest caz la fel ca oricare altul.

„Să facem o analiză corectă, indiferent de numele persoanei, așa cum am spus. Să luam masurile pe care legea le impune in acest caz. Întreaga echipă este în analiză pe acest subiect”, a declarat președintele ANAF pentru sursa citată.

El a adăugat că obiectivul Fiscului este să recupereze fiecare leu datorat bugetului de stat.

„Orice leu contează în condițiile acestea pentru bugetul statului, iar noi la ANAF știm ce avem de făcut. Suntem în direcția bună, tratăm pe toți contribuabilii la fel”, a mai precizat acesta.

Potrivit acelorași surse, ANAF ar urma să ceară sechestru asigurător pe vila în care locuiește familia Iohannis, evaluată în prezent la aproximativ un milion de euro. Această proprietate, cumpărată în 1992, este considerată cea mai valoroasă dintre cele deținute de soții Iohannis și ar putea acoperi integral prejudiciul stabilit de Fisc.

Ultima declarație de avere arată că familia Iohannis deține trei case și trei apartamente în Sibiu, cu o valoare totală estimată la aproape două milioane de euro. În 2024, familia a declarat venituri de peste 46.000 de euro din salarii și aproximativ 18.000 de euro din chirii.

Klaus Iohannis a contestat evaluarea prejudiciului și avocații săi au cerut explicații suplimentare privind modul în care ANAF a calculat suma.

Fostul președinte a vorbit încă din 2014 despre modul în care și-a cumpărat casa în care locuiește acum.

„Casa în care locuiesc eu, o casă simplă, a costat la vremea respectivă 70.000 mărci, deci 35.000 euro, o suma foarte modestă. Bună parte din această sumă a venit din vânzarea unui apartament în care am stat înainte la bloc. Restul au fost bani economisiți în esență din meditații”, a afirmat fostul președinte.

El a explicat atunci și proveniența celorlalte proprietăți.

„Cum ați ajuns în posesia lor? Cumpărându-le. Cu ce bani? Cu banii mei. Făcuți de unde, domnule Iohannis? Făcuți din muncă cinstită”, a mai declarat acesta.

Cazul are legătură cu imobilul din centrul Sibiului, pierdut definitiv de familia Iohannis în instanță după un lung proces privind retrocedarea sa. Statul consideră că încasările obținute din chirii, aproximativ 300.000 de euro, potrivit evaluării ANAF, au fost ilegale și trebuie restituite, împreună cu penalitățile și dobânzile aferente.

Potrivit legii, Klaus Iohannis are dreptul, ca fost președinte al României, să primească gratuit o locuință de protocol din partea statului și o indemnizație lunară echivalentă cu 75% din salariul actual al președintelui în funcție.